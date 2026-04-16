  • Marathi News
  • पुणेकरांसाठी 48 तासांचा अल्टीमेटम! पोलीस थेट बाईक, कार करणार जप्त; हाती परवापर्यंतचाच वेळ

पुणेकरांसाठी 48 तासांचा अल्टीमेटम! पोलीस थेट बाईक, कार करणार जप्त; हाती परवापर्यंतचाच वेळ

Pune Police Warning: पुणे पोलिसांनी पुणेकरांसाठी थेट एक इशाराच जारी केला असून पुण्यातील लोकांना अवघे 48 तास देण्यात आले आहेत. नेमकं काय म्हटलंय पुणे पोलिसांनी जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Apr 16, 2026, 11:27 AM IST
पुणेकरांना पोलिसांचा 48 तासांचा अल्टीमेटम

पुणेकरांना पोलिसांनी 48 तासांचा अल्टीमेट दिला असून हा वेळ सुरुही झाला आहे. नेमका कशासंदर्भात हा अल्टीमेटम आहे आणि पुणे पोलिसांनी काय म्हटलंय, पुणेकर वाहनचालकांनी याकडे का लक्ष दिलं पाहिजे जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...  (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)

पोलिसंनी कारवाईचा बडगा उगारला

शहरात रस्त्याच्या कडेला मोटारी, दुचाकी लावल्या जातात. त्या जागेवरुन हलविल्या जात नाहीत. अशी वाहने बेवारस म्हणून ओळखली जातात. सूचना देऊनही ही वाहने हलविण्यात येत नसल्याने वाहतूक पोलिसंनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)  

थेट जप्ती

पोलिसांकडून वाहन मालकांना नोटीस बजावल्यानंतर 48 तासात वाहन न हलविल्यास थेट जप्त करण्यात येणार आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)  

धूळखात पडलेल्या वाहनांमुळे...

शहरातील वेगवेगळ्या भागातील रस्ते, तसेच प्रमुख रस्त्यांवर वाहने लावली जातात. वाहन लावल्यानंतर ती काढली जात नाही. धूळखात पडलेल्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होती. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)  

वाहतूक शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांचा इशारा

वाहतूक पोलिसांकडून वेळोवेळी बेवारस वाहने काढून घेण्याबाबत आवाहन केले होते. 'वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या अशा वाहनांविरुद्ध बुधवारपासून (15 एप्रिल) कारवाई करण्यात येणार आहे’, असा इशारा वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिला.  (फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

पोलिसांकडून विशेष मोहीम

‘बेवारस वाहनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. बेवारस वाहनांचा शोध घेऊन संबंधित वाहन मालकाला नोटीस बजाविण्यात येणार आहे," असं जाधव यांनी सांगितलं. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)  

बेवारस म्हणून घोषित करणार आणि नंतर...

"नोटीस बजाविल्यानंतर 24 तासाच्या आत वाहन जागेवरुन न हलविल्यास ते बेवारस म्हणून घोषित करण्यात येईल. त्यानंतर 48 तासात संबंधित वाहन जागेवरुन हलवून जप्त करण्यात येईल’, असे पोलीस उपायुक्त जाधव यांनी स्पष्ट केले. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)

वाहनांचा गैरवापर होण्याची शक्यता

रस्त्याच्या कडेला असलेली अशा बेवारस वाहनांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक असते. तसेच अशा वाहनांमुळे अपघातांना आयतेच आमंत्रण मिळते. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)  

या वाहनांचा कसा त्रास होतो?

अशी बेवारस वाहने रस्त्याची जागा अडवतात. अशा वाहनांमुळे अनेकदा वळण घेण्याची जागा अडल्याचं पाहायला मिळतं. वाहनांची गती कमी होते, अपघात होण्याची शक्यता वाढते. रात्री किंवा धुक्यात दिसत नसल्याने आणखी धोका वाढतो. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)

आजारांचा प्रादुर्भाव

अशा बेवारस वाहनांच्या टायर, बॉडी किंवा भागांत पावसाचे पाणी साचते. या साचलेल्या पाण्यात डासांची पैदास होऊन डेंग्यू, मलेरिया, हिवतापाचा धोका वाढतो. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- एआयवरुन साभार)

