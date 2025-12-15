English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनवला पहिला खेळाडू

Abhishek Sharma : अभिषेक शर्माने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या टी20 सामन्यात षटकार ठोकून टीम इंडियाच्या इनिंगला सुरुवात केली. ज्यामुळे या युवा सलामी फलंदाजाच्या नावावर एक रेकॉर्ड बनला आहे. अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरलाय. 

Pooja Pawar | Dec 15, 2025, 04:05 PM IST
अभिषेक शर्माने टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. तो इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर तीनवेळा षटकार लगावणारा जगातील पहिला फलंदाज आहे. धर्मशाळेतील एचपीसीए स्टेडियमवर झालेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी 20 सामन्यात, अभिषेकने लुंगी एनगिडीच्या इनिंगमधील पहिल्या बॉलचा सामना केला आणि षटकार मारून खातं उघडलं.   

2025 मध्ये तिसऱ्यांदा अभिषेकने इनिंगमध्ये पहिल्या बॉलवर षटकार ठोकून आपलं आणि भारताचं खातं उघडलं आहे.   

अभिषेक शर्माने यावर्षी पहिल्यांदा 10 सप्टेंबरला दुबईत भारत विरुद्ध यूएई आशिया कप सामन्यात षटकार ठोकून इनिंगला सुरुवात केली होती. तर या वर्षी 21 सप्टेंबर रोजी भारत-पाकिस्तान आशिया कप सुपर फोर सामन्यादरम्यान त्याने शाहीन शाह आफ्रिदीच्या पहिल्या बॉलवर षटकार मारण्याची कामगिरी केली होती. 

रोहित शर्मा पहिला भारतीय होता ज्याने भारताच्या इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर षटकार लगावला होता. हा कारनामा त्याने मार्च 2021 मध्ये केला होता. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर इंग्लंड विरुद्ध त्याने ही कामगिरी केली होती. अभिषेक शर्माला या वर्षी आणखी दोन टी20 सामने खेळायचे आहेत आणि तो हा आकडा आणखी पुढे नेऊ शकतो.  

यशस्वी जयस्वालने जुलै 2024 मध्ये हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यादरम्यान अशी कामगिरी केली होती. 2 फेब्रुवारी रोजी संजू सॅमसनने सुद्धा भारताच्या इनिंगमधील पहिल्या बॉलवर षटकार मारला होता. मात्र अभिषेकने इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर षटकार मारण्याची कामगिरी आतापर्यंत तीनवेळा केली आहे. तर रोहित, यशस्वी आणि संजू यांनी प्रत्येकी एकदा अशी कामगिरी केली आहे. 

अभिषेक शर्माने 2025 मध्ये आतापर्यंत 40 टी 20 सामने खेळले असून यात एकूण 1569 धावा केल्या आहेत. जर त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उर्वरित दोन टी20 सामन्यांमध्ये किमान 46 धावा केल्या तर तो एका कॅलेंडर वर्षात भारतीय फलंदाजाकडून सर्वाधिक टी20 धावा करण्याचा विराट कोहलीचा विक्रम मोडेल. 2016 मध्ये कोहलीने भारत आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन संघांसाठी 31 टी20 सामने खेळले आणि एकूण 1614 धावा केल्या.  

एका कॅलेंडर वर्षात सर्वात जास्त टी20 धावा करण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड हा वेस्टइंडीजचा माजी फलंदाज निकोलस पूरनच्या नावावर आहे. 2024 मध्ये पुरनने 76 सामने खेळले असून 2331 धावा केल्या आहेत. अभिषेकसाठी सध्या पूरनचा विक्रम मोडणे कठीण असले तरी भविष्यात तो पूरनला मागे टाकू शकतो. 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात धर्मशाला स्टेडियमवर टी 20 सीरिजमधील तिसरा सामना खेळवला गेला. यात भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना घाम फोडत भेदक गोलंदाजी केली आणि 117 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर विजयासाठी 118 धावांचे आव्हान टीम इंडियाने 25 बॉल आणि 7 विकेट्स शिल्लक ठेवून पूर्ण केले. त्यामुळे आता टीम इंडियाने 5 सामन्यांच्या सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी मिळवली आहे.   

