अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनवला पहिला खेळाडू
Abhishek Sharma : अभिषेक शर्माने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या टी20 सामन्यात षटकार ठोकून टीम इंडियाच्या इनिंगला सुरुवात केली. ज्यामुळे या युवा सलामी फलंदाजाच्या नावावर एक रेकॉर्ड बनला आहे. अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरलाय.
Pooja Pawar | Dec 15, 2025, 04:05 PM IST
अभिषेक शर्माने टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. तो इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर तीनवेळा षटकार लगावणारा जगातील पहिला फलंदाज आहे. धर्मशाळेतील एचपीसीए स्टेडियमवर झालेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी 20 सामन्यात, अभिषेकने लुंगी एनगिडीच्या इनिंगमधील पहिल्या बॉलचा सामना केला आणि षटकार मारून खातं उघडलं.
यशस्वी जयस्वालने जुलै 2024 मध्ये हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यादरम्यान अशी कामगिरी केली होती. 2 फेब्रुवारी रोजी संजू सॅमसनने सुद्धा भारताच्या इनिंगमधील पहिल्या बॉलवर षटकार मारला होता. मात्र अभिषेकने इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर षटकार मारण्याची कामगिरी आतापर्यंत तीनवेळा केली आहे. तर रोहित, यशस्वी आणि संजू यांनी प्रत्येकी एकदा अशी कामगिरी केली आहे.
अभिषेक शर्माने 2025 मध्ये आतापर्यंत 40 टी 20 सामने खेळले असून यात एकूण 1569 धावा केल्या आहेत. जर त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उर्वरित दोन टी20 सामन्यांमध्ये किमान 46 धावा केल्या तर तो एका कॅलेंडर वर्षात भारतीय फलंदाजाकडून सर्वाधिक टी20 धावा करण्याचा विराट कोहलीचा विक्रम मोडेल. 2016 मध्ये कोहलीने भारत आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन संघांसाठी 31 टी20 सामने खेळले आणि एकूण 1614 धावा केल्या.
