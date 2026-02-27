Abhishek Sharma: "मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा अन्..." अर्धशतकानंतर अभिषेक शर्माने केलं महत्त्वाचे विधान
T20 World Cup: गुरुवारी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या सुपर ८ सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध दमदार कामगिरी केली. सलामीवीर अभिषेक शर्माने ३० चेंडूत चार षटकार आणि एक चौकार लगावल आपली खेळी केली.
भारताने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यात दमदार फलंदाजी
अवघ्या 30 चेंडूत 55 धावा
अभिषेकसाठी ही खेळी विशेष ठरली
अर्धशतक झळकावणे हे त्याच्यासाठी आत्मविश्वास परत मिळवणारे
संघासाठी योगदान
मिड-इनिंग्स मुलाखतीत अभिषेक म्हणाला, “संघासाठी योगदान देता आलं की समाधान वेगळंच असतं. या क्षणाची मी खूप दिवसांपासून वाट पाहत होतो. अखेर तो दिवस आला आणि मला खूप आनंद होत आहे. या स्पर्धेत मला फारशा चेंडूंचा सामना करण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे यावेळी मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा आणि स्वतःला सिद्ध करायचं, एवढंच मनात होतं.”
फटकेबाजी ‘व्हिडीओ गेम’सारखी
भारताच्या डावाच्या अखेरच्या षटकांतील फटकेबाजी ‘व्हिडीओ गेम’सारखी वाटल्याच्या प्रश्नावर तो म्हणाला, “हो, शेवटच्या टप्प्यात आम्ही ज्या पद्धतीने फटकेबाजी केली, त्यातून आमचा आत्मविश्वास आणि स्पष्ट योजना दिसून आली. कालच्या चर्चेत आणि सराव सत्रात आम्ही ठरवलं होतं की, सुरुवातीला परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर मोकळेपणाने खेळायचं. सुरुवातीला थोडा अडथळा आला, पण आमचा दृष्टिकोन बदलला नाही. फलंदाज म्हणून आम्हाला स्वतःला व्यक्त करायचं होतं. वर्षभर आम्ही ज्या आक्रमक शैलीत खेळलो, त्याच पद्धतीने पुढेही खेळत राहू.”
