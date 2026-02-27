English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  Abhishek Sharma: मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा अन्... अर्धशतकानंतर अभिषेक शर्माने केलं महत्त्वाचे विधान

Abhishek Sharma: "मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा अन्..." अर्धशतकानंतर अभिषेक शर्माने केलं महत्त्वाचे विधान

T20 World Cup: गुरुवारी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या सुपर ८ सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध दमदार कामगिरी केली. सलामीवीर अभिषेक शर्माने ३० चेंडूत चार षटकार आणि एक चौकार लगावल आपली खेळी केली.   

Tejashree Gaikwad | Feb 27, 2026, 01:28 PM IST
भारताने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यात दमदार फलंदाजी

Abhishek Sharma Big statement

टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम येथे गुरुवारी भारताने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यात दमदार फलंदाजी करत 4 बाद 256 धावांचा भक्कम डोंगर उभारला.   

अवघ्या 30 चेंडूत 55 धावा

Abhishek Sharma Big statement

या धडाकेबाज डावात सलामीवीर अभिषेक शर्मा याने अवघ्या 30 चेंडूत 55 धावा करत संघाला जबरदस्त सुरुवात करून दिली. त्याच्या खेळीत चार षटकार आणि चार चौकारांचा समावेश होता.  

अभिषेकसाठी ही खेळी विशेष ठरली

Abhishek Sharma Big statement

डावखुरा फलंदाज असलेल्या अभिषेकसाठी ही खेळी विशेष ठरली. स्पर्धेच्या साखळी फेरीत तो तीन वेळा शून्यावर बाद झाला होता. शिवाय पोटाच्या संसर्गामुळे त्याला नामिबियाविरुद्धचा सामना गमवावा लागला होता आणि उपचारासाठी नवी दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले होते.

अर्धशतक झळकावणे हे त्याच्यासाठी आत्मविश्वास परत मिळवणारे

Abhishek Sharma Big statement

झिम्बाब्वेविरुद्ध केवळ 26 चेंडूत अर्धशतक झळकावणे हे त्याच्यासाठी आत्मविश्वास परत मिळवणारे ठरले. भारताच्या उपांत्य फेरीच्या आशा बळकट करण्यात या खेळीचा मोठा वाटा ठरू शकतो.

संघासाठी योगदान

Abhishek Sharma Big statement

मिड-इनिंग्स मुलाखतीत अभिषेक म्हणाला, “संघासाठी योगदान देता आलं की समाधान वेगळंच असतं. या क्षणाची मी खूप दिवसांपासून वाट पाहत होतो. अखेर तो दिवस आला आणि मला खूप आनंद होत आहे. या स्पर्धेत मला फारशा चेंडूंचा सामना करण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे यावेळी मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा आणि स्वतःला सिद्ध करायचं, एवढंच मनात होतं.”  

फटकेबाजी ‘व्हिडीओ गेम’सारखी

Abhishek Sharma Big statement

भारताच्या डावाच्या अखेरच्या षटकांतील फटकेबाजी ‘व्हिडीओ गेम’सारखी वाटल्याच्या प्रश्नावर तो म्हणाला, “हो, शेवटच्या टप्प्यात आम्ही ज्या पद्धतीने फटकेबाजी केली, त्यातून आमचा आत्मविश्वास आणि स्पष्ट योजना दिसून आली. कालच्या चर्चेत आणि सराव सत्रात आम्ही ठरवलं होतं की, सुरुवातीला परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर मोकळेपणाने खेळायचं. सुरुवातीला थोडा अडथळा आला, पण आमचा दृष्टिकोन बदलला नाही. फलंदाज म्हणून आम्हाला स्वतःला व्यक्त करायचं होतं. वर्षभर आम्ही ज्या आक्रमक शैलीत खेळलो, त्याच पद्धतीने पुढेही खेळत राहू.”

संघ व्यवस्थापनाचा विश्वास कायम

Abhishek Sharma Big statement

सलग अपयशानंतरही संघ व्यवस्थापनाने अभिषेक शर्मा याच्यावर विश्वास दाखवला. त्याला सलामीला संधी देत सातत्य ठेवले गेले, आणि त्या विश्वासाचे चीज करत त्याने निर्णायक खेळी साकारली. मोठ्या स्पर्धेत खेळाडूवर दाखवलेला हा विश्वास संघातील सकारात्मक वातावरण अधोरेखित करतो.

आक्रमक सुरुवातीमुळे मधल्या फळीवरील दबाव कमी

Abhishek Sharma Big statement

अभिषेकच्या वेगवान अर्धशतकामुळे पॉवरप्लेमध्येच भारताला भक्कम पाया मिळाला. त्यामुळे मधल्या फळीतील फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळता आले आणि धावगती कायम ठेवता आली. अशा सुरुवातीमुळे मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करणे प्रतिस्पर्ध्यासाठी अधिक कठीण ठरते.

