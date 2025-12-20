वर्षभराची मेहनत क्षणात वाया... अभिषेक शर्मासोबत नक्की घडलं काय? 'त्या' 12 रन आयुष्यभर छळणार, कारण..
Abhishek Sharma News: अभिषेक शर्माने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या या वर्षीच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये एक सुवर्णसंधी गमावली आहे. यामुळे त्याचे चाहते नाराज झाले असून वर्षभराची त्याची मेहनत वाया गेल्याची भावना व्यक्त करत आहेत. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Dec 20, 2025, 11:38 AM IST
सर्वच चाहत्यांचा मोठा हिरमोड
अनेक विक्रम मोडले
विक्रम अगदी थोडक्यात हुकला
34 धावा केल्या पण...
पहिल्याच चेंडूवर चौकार, नंतर हॅटट्रीक...
अभिषेकने शुक्रवारच्या सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर चौकार लागवला. त्यानंतर त्याने मार्को यानसेनला सलग तीन चौकार लगावले. पाचव्या ओव्हरमध्ये सलग दोन चौकार लगावत त्याने भारताचा स्कोअर पाच ओव्हरमध्ये धावसंख्या 50 वर नेली. पॉवरप्लेच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये अभिषेकने सुंदर षटकार लागवला. मात्र नंतर तो कॉर्बिन बॉशच्या गोलंदाजीवर बाद झाला.
या वर्षी अभिषेक तुफान फॉर्ममध्ये
या वर्षभरात अभिषेकची कामगिरी कशी राहिली?
या वर्षा खेळलेल्या 41 टी-20 सामन्यामध्ये अभिषेकने 3 शतकं झळकावली. तसेच त्याने 9 अर्धशतकंही झळकावली. भारतासाठी खेळताना त्याने 21 सामन्यांमध्ये 859 धावा केल्या. त्याचा स्ट्राइक रेट 193. 46 इतका होता. त्याने सनरायझर्ससाठी 14 सामन्यांमध्ये 439 धावा केल्या. अभिषेकने या वर्षभरात टी-20 मध्ये 1602 धावा केल्या.
अवघ्या 12 धावा दूर
विराटच्या नावावर किती धावा?
