वर्षभराची मेहनत क्षणात वाया... अभिषेक शर्मासोबत नक्की घडलं काय? 'त्या' 12 रन आयुष्यभर छळणार, कारण..

Abhishek Sharma News: अभिषेक शर्माने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या या वर्षीच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये एक सुवर्णसंधी गमावली आहे. यामुळे त्याचे चाहते नाराज झाले असून वर्षभराची त्याची मेहनत वाया गेल्याची भावना व्यक्त करत आहेत. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 20, 2025, 11:38 AM IST
सर्वच चाहत्यांचा मोठा हिरमोड

abhisheksharma

वर्षभर चौकार, षटकारांचा पाऊस केला पण वर्षातील शेवटच्या सामन्यामध्ये अभिषेक शर्माने असं काय केलं की सर्वच चाहत्यांचा मोठा हिरमोड झाला? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

अनेक विक्रम मोडले

abhisheksharma

भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्माला यंदाचं वर्ष म्हणजेच 2025 हे वर्ष एखाद्या स्वप्नासारखं ठरलं. त्याने टी-20 फॉरमॅटमध्ये दमदार कामगिरी करत आपली छाप सोडली. अभिषेकने यंदाच्या वर्षी टी-20 मधील अनेक विक्रम मोडीत काढले. 

विक्रम अगदी थोडक्यात हुकला

abhisheksharma

मात्र वर्ष संपण्याआधी खेळलेल्या शेवटच्या टी-20 सामन्यामध्ये एक मोठा विक्रम अगदी थोडक्यात या तरुण खेळाडूला हूल देऊन गेला. अवघ्या 12 धावांमुळे अभिषेकची वर्षभराची मेहनत वाया गेल्याची भावना काही चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे.

34 धावा केल्या पण...

abhisheksharma

अभिषेक शर्माने शुक्रवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अहमदाबादच्या मैदानात झालेल्या टी-20 सामन्यामध्ये 34 धावा केल्या. मात्र 34 ऐवजी अभिषेकने 46 किंवा 47 धावा केल्या असत्या तर त्याच्या नावावर एक अत्यंत अनोखा विक्रम नोंदवला गेला असता. त्याने ही संधी गमावली आहे.

पहिल्याच चेंडूवर चौकार, नंतर हॅटट्रीक...

abhisheksharma

अभिषेकने शुक्रवारच्या सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर चौकार लागवला. त्यानंतर त्याने मार्को यानसेनला सलग तीन चौकार लगावले. पाचव्या ओव्हरमध्ये सलग दोन चौकार लगावत त्याने भारताचा स्कोअर पाच ओव्हरमध्ये धावसंख्या 50 वर नेली. पॉवरप्लेच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये अभिषेकने सुंदर षटकार लागवला. मात्र नंतर तो कॉर्बिन बॉशच्या गोलंदाजीवर बाद झाला.  

या वर्षी अभिषेक तुफान फॉर्ममध्ये

abhisheksharma

हे वर्ष अभिषेकसाठी टी-20 क्रिकेटमध्ये अगदीच उत्तम राहिलं. त्याने या फॉरमॅटमध्ये उत्तम कामगिरी केली. अगदी आयपीएलमधील सनरायझर्स हैदराबाद असो किंवा स्थानिक क्रिकेट स्पर्धांमध्ये पंजाबकडून खेळताना अभिषेक तुफान फॉर्ममध्ये होता. त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्येही दमदार शतक झळकावलं.  

या वर्षभरात अभिषेकची कामगिरी कशी राहिली?

abhisheksharma

या वर्षा खेळलेल्या 41 टी-20 सामन्यामध्ये अभिषेकने 3 शतकं झळकावली. तसेच त्याने 9 अर्धशतकंही झळकावली. भारतासाठी खेळताना त्याने 21 सामन्यांमध्ये 859 धावा केल्या. त्याचा स्ट्राइक रेट 193. 46 इतका होता. त्याने सनरायझर्ससाठी 14 सामन्यांमध्ये 439 धावा केल्या. अभिषेकने या वर्षभरात टी-20 मध्ये 1602 धावा केल्या.   

अवघ्या 12 धावा दूर

abhisheksharma

अभिषेक विराट कोहलीच्या विराट विक्रमापासून अवघ्या 12 धावा दूर राहिला. एका कॅलेंडर इयरमध्ये म्हणजेच जानेवारी ते डिसेंबरदरम्यान सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम अभिषेकला स्वत:च्या नावावर करण्याची संधी होती. मात्र 34 धावांवर फलंदाजी करत असताना कॉर्बिन बॉशने त्याला बाद केलं.  

विराटच्या नावावर किती धावा?

abhisheksharma

विराटच्या नावावर एका वर्षात टी-20 मध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम असून त्याने 2016 मध्ये एका वर्षात 1614 धावा केल्या होत्या. आजही हा विक्रम विराटच्याच नावावर कायम राहिला आहे. या यादीत अभिषेक दुसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे.  

अभिषेकचा फॉर्म पाहता...

abhisheksharma

भारताचा टी-20 मधील कर्णधार सुर्यकुमार यादव या यादीत तिसऱ्या स्थानी असून त्याने 2022 साली 1503 धावा केल्या होत्या. मात्र अभिषेकचा फॉर्म पाहता तो पुढील वर्षी नक्कीच विराटच्या विक्रमाला पुन्हा आव्हान देईल असं चित्र सध्या तरी दिसत आहे. यंदा मात्र या यादीकडे पाहिल्यास अवघ्या 12 धावांमुळे त्याची वर्षभराची मेहनत वाया गेली असं चाहते म्हणत आहेत. (सर्व फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)  

