Abhishek Sharma Records : भारतीय टी20 क्रिकेट हे नेहमीच त्यांच्या विस्फोटक फलंदाजांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या टी20 सीरिजमधील तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात भारताचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा याने विस्फोटक खेळी करून 30 बॉलमध्ये शतक ठोकले. यासह त्याने रेकॉर्डसची माळ लावली. त्याने अनेक दिग्गज क्रिकेटर्सला मागे टाकले. अभिषेक शर्माने 5 मोठे रेकॉर्ड आपल्या नावे केले.
आयसीसी फुल मेंबर देशांमध्ये सर्वात वेगवान टी20 शतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड आता भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्माच्या नावे झाला आहे. दिल्लीच्या मैदानावर अफगाणिस्तान विरुद्ध अभिषेक शर्माने केवळ 30 बॉलमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. त्याने दक्षिण आफ्रिकेचा डेव्हिड मिलर आणि भारताचा रोहित शर्मा यांच्या 35 बॉलमध्ये शतक ठोकण्याचा विक्रम मोडीत काढला आणि नवा इतिहास रचला.
जर सर्व टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांविषयी बोलायचं झालं तर अभिषेक शर्माने 30 बॉलमध्ये ठोकलेले हे शतक जगातील तिसरं सर्वात वेगवान शतक होतं. या लिस्टमध्ये सर्वात वर एस्टोनियाच्या साहिल चौहानचं नाव आहे. 2024 मध्ये साइप्रस विरुद्ध 27 बॉलमध्ये शतक ठोकले.तर दुसऱ्या स्थानावर तुर्कीचा मोहम्मद फहद आहे. त्याने 2025 मध्ये बल्गेरियाविरुद्ध 29 चेंडूंत ही कामगिरी केली. 30 बॉलसह अभिषेक या जागतिक यादीत तिसऱ्या स्थानावर ठामपणे कायम आहे.
टी20 सामन्याच्या सुरुवातीच्या 6 ओव्हर म्हणजेच पॉवरप्लेमध्ये फलंदाजांच्या जवळ खुलेपणाने खेळण्याची संधी असते आणि ही संधी अभिषेकने हेरली आणि त्याला वेगळ्या लेव्हलला पोहोचवले. अफगाणिस्तान विरुद्ध सुरुवातीच्या 6 ओव्हरमध्ये 22 बॉलमध्ये नाबाद 76 धावा ठोकल्या.
पुरुष टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात 'पॉवरप्ले' दरम्यान कोणत्याही फलंदाजाची ही सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. पोर्तुगालच्या कुलदीप घोलिया 74 धावा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेड 73 धावा यांना मागे टाकून त्याने हा नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रथापित केला.
टी20 क्रिकेटमध्ये षटकार लगावणं आता खूप सामान्य गोष्ट आहे. मात्र एकाच ओव्हरमध्ये षटकारांचा पाऊस पाडणे ही अभिषेक शर्माची खासियत बनली आहे. 2025 मध्ये मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध खेळताना अभिषेकने आपल्या डावात एकूण 13 षटकार ठोकले. टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्या एका डावात कोणत्याही भारतीयाने मारलेली ही सर्वाधिक षटकारांची संख्या आहे. इतकेच नव्हे, तर अफगाणिस्तानविरुद्धच्या डावातही त्याने 11 षटकार लगावले होते.
एका इनिंगमध्ये सर्वाधिक षटकार ठोकणाऱ्या भारतीयांच्या लिस्टमध्ये अभिषेक शर्मा हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. यापूर्वी हा रेकॉर्ड रोहित शर्माच्या नावावर होता, त्याने 2017मध्ये इंदोर विरुद्ध श्रीलंकेविरुद्ध 10 षटकार ठोकलेले.
संजू सॅमसन (2024 मध्ये डर्बन येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध) आणि तिलक वर्मा (2024 मध्ये जोहान्सबर्ग येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध) या दोघांनीही एका सामन्यात 10 षटकार मारले आहेत. याव्यतिरिक्त इशान किशनने 2026 मध्ये तिरुवनंतपुरम येथे न्यूझीलंडविरुद्ध 10 षटकार मारले होते. परंतु अभिषेकचे 13 आणि 11 षटकारांचे विक्रम या सर्वांपेक्षा वरचढ ठरतात.
टी20 क्रिकेटमध्ये 20 किंवा त्यापेक्षा कमी बॉलमध्ये अर्धशतक झळकावणे अत्यंत कठीण मानले जाते, तरीही अभिषेक शर्माने ही बाब एक सवयच बनवली आहे. 20 किंवा त्यापेक्षा कमी बॉलमध्ये 50 धावांचा टप्पा गाठण्याच्या सर्वाधिक घटनांचा जागतिक विक्रम आता अभिषेकच्या नावावर आहे. त्याने हा कारनामा आतापर्यंत 6 वेळा केलाय.