/सांगलीत पैलवान सिकंदर शेखच्या गाडीचा भीषण अपघात; कारचा चक्काचूर, पाहा PHOTOS

पैलवान सिकंदर शेखचा अपघात झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यात असणाऱ्या विठ्ठलवाडी गावाजवळ त्याच्या थार कारचा अपघात झाला.
पैलवान सिकंदर शेखचा अपघात झाला आहे. सांगलीच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील विठ्ठलवाडी जवळ थार गाडीचा अपघात झाला आहे.
रत्नागिरी-नागपूर हायवेवर विठ्ठलवाडी येथे साईड डिव्हायडरला धडक दिल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
रत्नागिरी-नागपूर हायवेवरून जात असताना विठ्ठलवाडी गावाजवळ चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला.
अपघातानंतर थार गाडी रस्त्यावरील साईड डिव्हायडरला जाऊन जोरात धडकली.
धडक इतकी जोरदार की, गाडीच्या पुढच्या भागाचा चक्काचूर झाला आहे. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी आणि हायवे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
मात्र अपघात झाला तेव्हा गाडीमध्ये स्वतः पैलवान सिकंदर शेख उपस्थित होता की नाही याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
पोलिसांकडून अपघातप्रकरणी तपास केला जात आहे.
पोलीस अपघात नेमका कसा झाला? याची माहीत घेत असून कोण जखमी आहेत हेदेखील जाणून घेत आहे.