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सांगलीत पैलवान सिकंदर शेखच्या गाडीचा भीषण अपघात; कारचा चक्काचूर, पाहा PHOTOS

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 10, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:08 PM IST

पैलवान सिकंदर शेखचा अपघात झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यात असणाऱ्या विठ्ठलवाडी गावाजवळ त्याच्या थार कारचा अपघात झाला. 

 

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पैलवान सिकंदर शेखचा अपघात झाला आहे. सांगलीच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील विठ्ठलवाडी जवळ थार गाडीचा अपघात झाला आहे. 

 

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रत्नागिरी-नागपूर हायवेवर विठ्ठलवाडी येथे साईड डिव्हायडरला धडक दिल्याची प्राथमिक माहिती आहे. 

 

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रत्नागिरी-नागपूर हायवेवरून जात असताना विठ्ठलवाडी गावाजवळ चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. 

 

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अपघातानंतर थार गाडी रस्त्यावरील साईड डिव्हायडरला जाऊन जोरात धडकली.

 

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धडक इतकी जोरदार की, गाडीच्या पुढच्या भागाचा चक्काचूर झाला आहे. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी आणि हायवे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

 

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मात्र अपघात झाला तेव्हा गाडीमध्ये स्वतः पैलवान सिकंदर शेख उपस्थित होता की नाही याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

 

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पोलिसांकडून अपघातप्रकरणी तपास केला जात आहे. 

 

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पोलीस अपघात नेमका कसा झाला? याची माहीत घेत असून कोण जखमी आहेत हेदेखील जाणून घेत आहे. 

 

TAGS:
sikandar sheikh
sangli
accident

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