Marathi News
आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?

आचार्य अत्रे यांची 13 ऑगस्ट रोजी जयंती. आचार्य अत्रे यांच्या घणाघाती भाषणांमुळेच संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला आहे. काय आहे यामागचा इतिहास? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 12, 2025, 03:00 PM IST
twitter
1/8

आचार्य अत्र्यांच्या घणाघाती भाषणांमुळेच संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला

Acharya Atre Jayanti 2025

आचार्य अत्रे यांचा जन्म 13 ऑगस्ट 1898 रोजी पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील कोडित खुर्द या गावी देशस्थ ब्राम्हण कुटुंबात झाला आहे. मराठीतील नावाजलेले लेखक, कवी, नाटककार, संपादक, चित्रपट निर्माते, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकारणी व वक्ते होते. ते महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी उभ्या राहिलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील प्रमुख नेते होते. आचार्य अत्र्यांच्या घणाघाती भाषणांमुळेच संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला असे मानले जाते. अत्रे यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी जाहीर वाद होते.

twitter
2/8

मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना

Acharya Atre Jayanti 2025

 1 मे 1960 रोजी बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू होऊन मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या दिवशी महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन स्वतंत्र राज्यांची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील राज्ये भाषा आणि प्रदेशाच्या आधारावर पुनर्रचित केली गेली. 

twitter
3/8

'संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ'

Acharya Atre Jayanti 2025

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी 'संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ' महत्त्वपूर्ण ठरली. या चळवळीत 106 आंदोलक हुतात्मा झाले. त्यांच्या बलिदानामुळे 1 मे 1960 रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. 

twitter
4/8

रोखठोकपणा हा स्वभाव गुण

Acharya Atre Jayanti 2025

स्वातंत्र्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अन्याय वाढत गेला. यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ उभी राहिली. या चळवळीमध्ये आचार्य अत्रे यांचा सिंहाचा वाटा होता. आचार्य अत्रे यांचं व्यक्तिमत्व हे अफाट होतं. त्यांच्यामध्ये रोखठोकपणा हा स्वभाव गुण होता. ते नेहमी त्यांच्या लेखणीने आणि त्यांच्या भाषणांनी विरोधकांना घायाळ कस करायचं हे आचार्य अत्रे यांच्याकडे बघितल्यानंतर समजायचे. 

twitter
5/8

मुंबई या नावाला आचार्य अत्रेंचा विरोध

Acharya Atre Jayanti 2025

आचार्य अत्रे यांच्याशिवाय महाराष्ट्राची निर्मिती झालीच नसती. राज्याचे नाव महाराष्ट्र न ठेवता मुंबई असे ठेवायचे असाही डाव रचण्यात आला. एवढंच नव्हे तर या नावाला यशवंतराव चव्हाण यांची संमती होती. मात्र राज्याला महाराष्ट्र हेच नाव ठेवण्याचा आग्रह केला. 

twitter
6/8

'याद राखा, महाराष्ट्राचे नाव बदलाल तर'

Acharya Atre Jayanti 2025

ज्याचं नाव महाराष्ट्रच असलं पाहिजे हे आचार्य अत्रे यांनी आग्रहाने मांडलं. त्यासोबतच त्यांनी आपल्या वर्तमानपत्रातून जनतेसमोर हा डाव उघडकीस आणला. यामध्ये त्यांनी 'याद राखा, महाराष्ट्राचे नाव बदलाल तर' या आपल्या अग्रलेखात दणदणीत शीर्षकापासूनच त्यांनी सरकारला इशारा दिला होता. 

twitter
7/8

आचार्य अत्रेंचा हट्ट अन्...

Acharya Atre Jayanti 2025

आचार्य अत्रे यांच्या हट्टामुळेच राज्याला महाराष्ट हे नाव मिळालं. अत्रे यांच्या अग्रलेखानंतर संपूर्ण राज्यभरात वादळ उठलं. संयुक्त चळवळ पुन्हा उभी राहते का अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना जाणवू लागली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र राज्याचा विधेयक प्रस्ताव मांडला. ज्यामध्ये मुंबई ऐवजी महाराष्ट्र असा शब्द कंसात टाकला. 

twitter
8/8

राज्याच्या नावावर चर्चा

Acharya Atre Jayanti 2025

अनेकांनी आपली मते मांडली. त्यानंतर सर्वांची मते लक्षात घेऊन 'महाराष्ट्र' हेच नाव ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. राज्यपुर्नरचनेचा कायदा मंजूर करून त्यात महाराष्ट्र हेच नाव देण्यात आलं. त्यावेळी कायदा मंत्री शांतीलाल शाह यांनी ही सुधारणा सुचवली होती. आचार्य अत्रे यांच्या हटामुळेच गेली अनेक वर्षे चालत आलेलं महाराष्ट्र हेच नाव राज्याला कायम ठेवण्यात आलं. 

twitter
