आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?
आचार्य अत्रे यांची 13 ऑगस्ट रोजी जयंती. आचार्य अत्रे यांच्या घणाघाती भाषणांमुळेच संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला आहे. काय आहे यामागचा इतिहास?
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 12, 2025, 03:00 PM IST
आचार्य अत्र्यांच्या घणाघाती भाषणांमुळेच संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला
आचार्य अत्रे यांचा जन्म 13 ऑगस्ट 1898 रोजी पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील कोडित खुर्द या गावी देशस्थ ब्राम्हण कुटुंबात झाला आहे. मराठीतील नावाजलेले लेखक, कवी, नाटककार, संपादक, चित्रपट निर्माते, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकारणी व वक्ते होते. ते महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी उभ्या राहिलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील प्रमुख नेते होते. आचार्य अत्र्यांच्या घणाघाती भाषणांमुळेच संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला असे मानले जाते. अत्रे यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी जाहीर वाद होते.
मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना
'संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ'
रोखठोकपणा हा स्वभाव गुण
स्वातंत्र्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अन्याय वाढत गेला. यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ उभी राहिली. या चळवळीमध्ये आचार्य अत्रे यांचा सिंहाचा वाटा होता. आचार्य अत्रे यांचं व्यक्तिमत्व हे अफाट होतं. त्यांच्यामध्ये रोखठोकपणा हा स्वभाव गुण होता. ते नेहमी त्यांच्या लेखणीने आणि त्यांच्या भाषणांनी विरोधकांना घायाळ कस करायचं हे आचार्य अत्रे यांच्याकडे बघितल्यानंतर समजायचे.
मुंबई या नावाला आचार्य अत्रेंचा विरोध
'याद राखा, महाराष्ट्राचे नाव बदलाल तर'
आचार्य अत्रेंचा हट्ट अन्...
आचार्य अत्रे यांच्या हट्टामुळेच राज्याला महाराष्ट हे नाव मिळालं. अत्रे यांच्या अग्रलेखानंतर संपूर्ण राज्यभरात वादळ उठलं. संयुक्त चळवळ पुन्हा उभी राहते का अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना जाणवू लागली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र राज्याचा विधेयक प्रस्ताव मांडला. ज्यामध्ये मुंबई ऐवजी महाराष्ट्र असा शब्द कंसात टाकला.
