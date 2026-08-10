'मी जीवन संपवण्याचा केला होता प्रयत्न', गोविंदाचा धक्कादायक खुलासा! 'नर्मदा नदीत...'

बॉलिवूड अभिनेता गोंविदाने आपण आत्महत्या करणार होतो असा धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यावेळी नेमकं काय झालं होतं हे त्याने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे.
बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाने आपल्या आयुष्यातील एका अत्यंत कठीण आणि दुःखद काळाबद्दल भाष्य केले आहे. हा काळ इतका कठीण होता की, गोविंदाने आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला होता.
गोंविदाने आपण आत्महत्या करणार होतो असा धक्कादायक खुलासा केला आहे. 1996 मध्ये आईच्या निधनानंतर आपल्याला झालेल्या तीव्र दुःखाबद्दल गोविंदाने मनमोकळेपणाने सांगितलं. शास्त्रीय संगीत गायिका आणि अभिनेत्री असलेल्या निर्मला देवी यांचे 15 जून 1996 रोजी वयाच्या 69 व्या वर्षी निधन झाले.
आईच्या निधनानंतर आपण इतके खचलो होतो की, नर्मदा नदीत जाऊन जीव देण्याचा प्रयत्न केला होता असं त्याने सांगितलं आहे. आईला पुन्हा भेटता येईल या आशेने तो नर्मदा नदीच्या प्रवाहात चालत गेला होता असा खुलासा त्याने केला आहे.
"मी खूप वेदनेत होतो. मला प्रचंड दुःख झाले होते. त्या वेळी मला वाटले की सर्व काही संपले आहे; आता काहीच उरले नाही," असे गोविंदा म्हणाला.
जेव्हा त्याला विचारण्यात आले की तो आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत होता का, तेव्हा अभिनेता म्हणाला, "तसंच काहीसं. मी माझ्या आईशी खूप भावनिकरित्या जोडलेलो होतो. माझं तिच्यावर खूप प्रेम होतं. "जग त्याला तसं म्हणतं. लोक 'आत्महत्या' असे शब्द वापरतात. पण आमच्या दृष्टीने तसं काही नसतं. जीवन कधीच संपत नाही. ते नवीन रूपं धारण करतं, नवीन आकार घेतं," असे त्याने पुढे सांगितले.
गोविंदाने एका साधूचीही आठवण सांगितली, ज्याचं नाव त्याला आता 'राम कुंडल' होतं. ते नदीत असताना त्याच्याकडे आले होते. त्या भेटीमुळे त्याला पुन्हा शुद्धीवर येण्यास मदत झाली, असे त्याने सांगितले. "त्यांनी मला हाक मारली आणि ते माझ्या दिशेने आले. मी नदीतून बाहेर आलो आणि त्यांनी मला विचारलं, 'काय झालं, गोविंद?'" अशी आठण त्याने सांगितली.
अभिनेता म्हणाला की, त्या क्षणी त्याला आपण काय करत आहोत याचा पुनर्विचार करावासा वाटला आणि जगण्यासाठी आपल्याकडे अजूनही एक कारण आहे, याची जाणीव झाली. "मला जाणीव झाली - किंबहुना त्या वेळी कोणीतरी मला सांगितलं होतं की मी काहीतरी चुकीचं करत होतो... आणि मला एक धडा मिळाला; मला समजलं की मला माझ्या मुलांसाठी जगायचं आहे," असे तो म्हणाला.
गोविंदाने सांगितले की, त्या मानसिक अवस्थेतून बाहेर पडायला त्याला साधारण 10 ते 15 दिवस लागले. जसजसा काळ लोटला, तसतसं त्याला वाटू लागलं की अजून बरंच काही अनुभवायचं बाकी आहे आणि आपल्याला पुढे चालत राहायचं आहे.
आईच्या निधनानंतर गोविंदाचा आपल्या कारकिर्दीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला. "माझ्यासाठी चित्रपट म्हणजे केवळ खेळणी आहेत. मी हे कदाचित म्हणायला नको, पण ईश्वराच्या भीतीपोटी मी हे बोलत आहे. जर हे बोलणे अयोग्य असेल किंवा यामुळे कोणाचे मन दुखावले जात असेल, तर मला क्षमा करा... पण माझा असा विश्वास आहे की चित्रपट, अभिनय, स्टारडम आणि नायकत्व हे सर्व ईश्वराचेच एक रूप आहे. आपल्याला जे काही मिळाले आहे ते ईश्वराकडूनच मिळाले आहे आणि आपण केवळ त्यात आपली भूमिका साकारत आहोत. आपण हे सर्व पाहिले आहे आणि त्याचा अनुभवही घेतला आहे," असं तो म्हणाला.