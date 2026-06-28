/Photos: रावणाची लंका आज कशी दिसते? अभिनेता प्रदीप काबराने श्रीलंकेतून दाखवली अशोकवाटिका, रावणाची गुहा आणि सिंहासनाचे अवशेष

बॉलिवूड अभिनेता प्रदीप काबरा सध्या श्रीलंका दौऱ्यामुळे चर्चेत आहेत. या प्रवासादरम्यान त्यांनी रामायणाशी संबंधित मानल्या जाणाऱ्या अनेक ठिकाणांना भेट दिली. या ठिकाणांचे व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले असून ते मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.
व्हिडिओमध्ये त्यांनी अशोकवाटिका, रावणाची गुहा, रावण धबधबा आणि रावणाच्या राजवाड्याचे अवशेष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थळांची झलक दाखवली आहे. त्यांच्या या व्हिडिओंवर नेटकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
प्रदीप काबरा यांनी श्रीलंकेत अनेक ठिकाणांची नावे आजही रावणाशी जोडली जात असल्याचे सांगितले. त्यांनी 'लिटल रावण फॉल' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धबधब्यालाही भेट दिली आणि तेथे स्नान केल्याचा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला.
यानंतर त्यांनी श्रीलंकेतील एला परिसरात असलेल्या 'रावण केव्ह'ची सफर घडवली. स्थानिक परंपरा आणि संग्रहालयात उपलब्ध माहितीनुसार, सीता मातेला येथे एका गुहेत ठेवण्यात आले होते, असा समज असल्याचे त्यांनी व्हिडिओमध्ये सांगितले. ही गुहा अत्यंत दुर्गम भागात असल्यामुळे त्या काळात ती सुरक्षित ठिकाण मानली जात असावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रदीप यांनी अशोकवाटिकेला भेट दिल्याचेही व्हिडिओमध्ये दाखवले. परिसरातील हिरवाई आणि निसर्गसौंदर्याचे कौतुक करत त्यांनी हा अनुभव शब्दांत व्यक्त करणे कठीण असल्याचे म्हटले. तसेच, स्थानिक मार्गदर्शकांच्या माहितीनुसार सीता माता येथे बसत असत, असा समज असलेले एक झाडही त्यांनी दाखवले.
प्रदीप काबरा यांनी रावणाच्या लंकेशी संबंधित मानल्या जाणाऱ्या आणखी एका स्थळाची झलकही चाहत्यांना दाखवली. व्हिडिओमध्ये त्यांनी राजवाड्याचे अवशेष आणि रावणाचे सिंहासन असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या जागेची माहिती दिली. रामायणातील वर्णनानुसार लंका ही त्रिकूट पर्वतरांगांवर वसलेली सुवर्णनगरी होती. मात्र आज त्या ठिकाणी काही अवशेष आणि ऐतिहासिक महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या जागाच शिल्लक असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते.
हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी प्रदीप काबराचे कौतुक केले. "घरी बसून श्रीलंकेतील ही ठिकाणे पाहायला मिळाली", "तुमच्यामुळे हा अनोखा प्रवास अनुभवता आला", अशा प्रतिक्रिया चाहत्यांनी दिल्या. अनेकांनी त्यांच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी त्यांचे आभारही मानले.
प्रदीप काबरा यांनी बॉलिवूडमधील अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये खलनायक आणि सहाय्यक भूमिकांमधून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 'रन' या चित्रपटातून त्यांनी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर 'वॉन्टेड', 'बँग बँग', 'दिलवाले', 'सिंबा', 'सूर्यवंशी', 'दिल्ली बेली' आणि 'बॉस' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केले आहे. याशिवाय 'सीआयडी', 'क्राइम पेट्रोल' आणि 'सावधान इंडिया' यांसारख्या लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्येही त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत.
श्रीलंकेतील या स्थळांचा रामायणातील घटनांशी संबंध हा प्रामुख्याने स्थानिक परंपरा, लोकश्रद्धा आणि काही पर्यटनस्थळांवरील माहितीवर आधारित आहे. या दाव्यांबाबत स्वतंत्र ऐतिहासिक किंवा पुरातत्त्वीय एकमत उपलब्ध नाही.