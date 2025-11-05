रेप सीन संपल्यानंतरही थांबेना अभिनेता, हिरोईन ओरडत असतानाही करत होता जबरदस्ती; दिग्दर्शकावर संतापली अन् घेतली होती शपथ
बॉलिवूडमध्ये एका काळ असा होता जेव्हा अभिनेत्रीवर बलात्काराचा प्रयत्न होणारे सीन जवळपास प्रत्येक चित्रपटात असायचे. पण या सीनमुळे अनेकदा अभिनेत्रींना अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं.
Shivraj Yadav | Nov 05, 2025, 04:32 PM IST
प्रेमनाथ यांच्यासोबतचा सीन महागात पडला
चित्रपटात एक मसाला सीन टाकण्याचा विचार त्यांनी केला. त्यावेळी प्रेमनाथ अनेकदा चित्रपटांमध्ये नकारात्मक भूमिका साकारत असत. या चित्रपटातही त्यांना तेच करावे लागले. एका सीनमध्ये, प्रेमनाथ यांना फर्यालवर जबरदस्ती करायची होती आणि सोफ्यावर ढकलायचं होतं. सेटवर सर्व तयारी पूर्ण झाली होती. दिग्दर्शकाने अॅक्शनची हाक देताच, सीन सुरु झाला.
फर्याल कट म्हणत होती, तरी हटले नाही प्रेमनाथ
