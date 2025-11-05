English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रेप सीन संपल्यानंतरही थांबेना अभिनेता, हिरोईन ओरडत असतानाही करत होता जबरदस्ती; दिग्दर्शकावर संतापली अन् घेतली होती शपथ

बॉलिवूडमध्ये एका काळ असा होता जेव्हा अभिनेत्रीवर बलात्काराचा प्रयत्न होणारे सीन जवळपास प्रत्येक चित्रपटात असायचे. पण या सीनमुळे अनेकदा अभिनेत्रींना अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं.   

Shivraj Yadav | Nov 05, 2025, 04:32 PM IST
1/11

70 आणि 80 च्या दशकात सिनेमाची मानसिकता हळूहळू बदलत होती. तथापि, त्यावेळच्या सिनेमांशी परिचित असलेले लोक असे मानतात की चित्रपटांना हिट बनवण्यासाठी फक्त काही पद्धती वापरल्या जात होत्या आणि त्यापैकी एक म्हणजे प्रेक्षकांमध्ये राग निर्माण करणारा आणि चित्रपटाची तीव्रता वाढवणारं दृश्य समाविष्ट करणं.  

2/11

त्या काळात जवळजवळ प्रत्येक चित्रपटात बलात्कार किंवा जबरदस्तीच्या दृश्यांची मागणी होती. पण कधीकधी या दृश्यांमुळे मोठ्या समस्या निर्माण होत असत. फर्याल नावाच्या एका अभिनेत्रीसोबतही असंच काहीसं घडलं होतं.   

3/11

तिने 60 आणि 70 च्या दशकात असंख्य चित्रपटांमध्ये काम केलं. पण ती मुख्य अभिनेत्री म्हणून आपलं स्थान निर्माण करु शकली नाही.   

4/11

प्रेमनाथ यांच्यासोबतचा सीन महागात पडला

1970 च्या दशकात अभिनेत्री फर्यालचे नाव खूप चर्चेत आले. नायिका म्हणून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करणाऱ्या फर्यालला कल्पनाही नव्हती की तिला अशा चित्रपटांच्या ऑफर्स येतील आणि तिची प्रतिमा नकारात्मक भूमिकांपुरती मर्यादित राहील. 

5/11

हा किस्सा 1969 ची आहे, जेव्हा "द गोल्ड मेडल" हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार आणि प्रेमनाथ यांनी भूमिका केल्या होत्या. चित्रपटाचे दिग्दर्शन रविकांत नागाइच यांनी केलं होतं.  

6/11

चित्रपटात एक मसाला सीन टाकण्याचा विचार त्यांनी केला. त्यावेळी प्रेमनाथ अनेकदा चित्रपटांमध्ये नकारात्मक भूमिका साकारत असत. या चित्रपटातही त्यांना तेच करावे लागले. एका सीनमध्ये, प्रेमनाथ यांना फर्यालवर जबरदस्ती करायची होती आणि सोफ्यावर ढकलायचं होतं. सेटवर सर्व तयारी पूर्ण झाली होती. दिग्दर्शकाने अ‍ॅक्शनची हाक देताच, सीन सुरु झाला.   

7/11

सीन सुरू झाल्यानंतर, सोफ्यावर झोपलेले प्रेमनाथ फर्यालसोबत जमिनीवर आले. तेव्हा फर्यालला जाणवले की सीनमध्ये कोणताही फ्लोअर सीक्वेन्स नव्हता, ज्यामुळे ती विचारात पडली. सीन सुरू असतानाच, प्रेमनाथ तिच्यावर जबरदस्ती करु लागले.   

8/11

फर्याल कट म्हणत होती, तरी हटले नाही प्रेमनाथ

जेव्हा फर्यालला सीन करताना अस्वस्थ वाटले तेव्हा तिने दिग्दर्शकाला सांगावं असा विचार केला. काही मिनिटं गेली आणि शूटिंग सुरूच राहिलं. पण प्रेमनाथ यांनी फर्यालला सोडले नाही, ते सीन करत होते. 

9/11

शेवटी, फर्यालने आवाज वाढवला आणि ओरडली, "अरे, कोणी कट म्हणणार आहे का?" आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, कट म्हणण्याऐवजी दिग्दर्शक रविकांत नागाइच आणि जितेंद्र हसत होते. हे पाहून फर्याल संतापली. ती उभी राहिली आणि कट म्हणण्यासाठी ओरडली.  

10/11

फर्यालने प्रेमनाथसोबत कधीही काम न करण्याची घेतली शपथ

या घटनेनंतर फर्याल खूप अस्वस्थ आणि दुःखी झाली. तथापि, प्रेमनाथ यांच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. यानंतर फर्याल यांनी प्रेमनाथ यांच्यासोबत कधीही काम न करण्याची शपथ घेतली. फर्यालने स्वतः एका मुलाखतीत हे उघड केले.   

11/11

तथापि, काही दिवसांनी, दिग्दर्शकाने फर्यालची माफी मागितली आणि तिला चित्रपट सुरू ठेवण्यास राजी केले. या सर्व वादानंतरही, चित्रपट हिट झाला नाही.  

