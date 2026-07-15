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'त्याने ब्लँकेटच्या आतमध्ये हात घालून....', अभिनेत्याने सांगितला लैंगिक छळाचा धक्कादायक अनुभव, 'जवळपास 30 ते 40 मुलं...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 15, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:04 PM IST

टीव्ही अभिनेता राम कपूरने Lock Upp season 2 मध्ये लहानपणी आपला लैंगिक छळ झाल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. 

 

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टीव्ही अभिनेता राम कपूरने 'लॉक अप'च्या दुसऱ्या सीझनच्या एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. वयाच्या 13 व्या वर्षी बोर्डिंग स्कूलमध्ये आपला लैंगिक छळ झाल्याचं गुपित अभिनेत्याने उघड केलं जे ऐकल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला. घरातील सदस्य सुफी मोतीवाला, हर्षद चोप्रा, धीरज धूपर आणि इतरांच्या डोळ्यात अश्रू आले.

 

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रामने कपूरने सांगितलं की, "जेव्हा मी आठवीत होतो आणि 13 वर्षांचा होतो, तेव्हा माझा विनयभंग झाला. शाळा सुटल्यावर आम्ही आमच्या वसतिगृहात एकत्र बसून एकमेकांशी गप्पा मारायचो. दहावीतला एक विद्यार्थी माझ्या पलंगावर माझ्यासोबत बसला होता आणि अचानक त्याने पांघरुणाखालून मला स्पर्श केला. तिथे किमान 30-40 मुलं होती आणि मी पूर्ण घाबरुन स्तब्ध झालो होतो. मी काहीही करू शकलो नाही आणि तो ते करतच राहिला." 

 

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पुढे त्याने सांगितलं की, "काय करावं हे मला कळत नव्हतं. काहीतरी करावं की फक्त शांत राहून ते सहन करावं, की ओरडावं. काय प्रतिक्रिया द्यावी हे मला सुचतच नव्हतं. बऱ्याच वेळानंतर, मी अखेर त्याला सांगितलं की मला हे योग्य वाट नसून, अस्वस्थ वाटत आहे. तो लगेच थांबला आणि निघून गेला".

 

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"त्यानंतर, माझ्यात खूप बदल झाला. मी खूप शांत झाले आणि मला खूप मोठा मानसिक धक्का बसला होता. मात्र, काही आठवड्यांनंतर, तो माझ्याकडे आला आणि त्याने माफी मागितली. त्यानंतर, जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळायची, तेव्हा तो मला हे नक्की जाणवून द्यायचा की त्याला खरोखरच वाईट वाटले आहे," असं पुढे त्याने सांगितलं. 

 

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ज्या व्यक्तीने त्याचा लैंगिक छळ केला होता, नंतर त्यानेच मला त्या मानसिक आघातातून बाहेर पडायलाही मदत केली असा खुलासा त्याने केला. 

 

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तो म्हणाला, "हे विचित्र आहे, पण ज्या व्यक्तीने मला मानसिक आघात दिला, त्याच व्यक्तीने मला त्यातून सावरण्यासाठी मदत केली. आम्ही खरंतर चांगले मित्र झालो. हे एक असं गुपित आहे जे माझ्या मुलांना आणि माझ्या आई-वडिलांनाही माहीत नाही. फक्त माझी बायको गौतमीलाच याबद्दल माहीत आहे". 

 

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"आजही त्याबद्दल बोलल्यावर तो मानसिक आघात पुन्हा परत येतो, पण मला खूप आनंद आहे की, जे काही घडलं त्यामुळे आता मला LGBTQ समुदायाची अजिबात भीती वाटत नाही. जेव्हा कधी मी सुफीसारख्या लोकांना भेटतो, तेव्हा मला त्यांच्या जवळ असल्यासारखं वाटतं. जरी मी त्यांना पूर्णपणे समजू शकत नसलो तरी, मला कोणतीही भीती, संकोच किंवा कोणतीही नकारात्मक भावना वाटत नाही," अशी कबुली त्याने दिली. 

 

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"ती व्यक्ती वाईट नव्हती. तो फक्त जिज्ञासू होता आणि पौगंडावस्थेतील हार्मोन्सच्या प्रभावाखाली होता. आम्ही दोघेही किशोरवयीन होतो. त्याने माझ्यासोबत सर्व काही ठीक करण्याचा खूप प्रयत्न केला. कोणावरही कधीही अशी वेळ येऊ नये. पण या प्रवासात कुठेतरी, मी आयुष्यातील प्रत्येक गोष्टीचा आदर करायला शिकलो. त्या मानसिक आघातातून बाहेर पडायला मदत करण्यासाठी त्याने त्याच्या परीने सर्व काही केले," असं त्याने सांगितलं. 

 

TAGS:
ram kapoor

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