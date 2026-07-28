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'मी वडिलांना ICU त नेलं अन् उपचार न करता मृत्यू होऊ दिला,' अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा, कित्येक वर्ष लपवलेलं सत्य उघड, आईने तोडलं नातं

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 28, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:33 AM IST

नेटफ्लिक्सच्या 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) च्या ताज्या एपिसोडमध्ये, राम कपूरने आपल्या वडिलांच्या मृत्यूबाबत धक्कादायक खुलासा केला आहे. 

 

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नेटफ्लिक्सच्या Lock Upp 2 च्या ताज्या भागात अभिनेता राम कपूरने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. नेटफ्लिक्सचा हा भाग आतापर्यंतच्या सर्वात भावूक आणि धक्कादायक भागांपैकी एक होता. 

 

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या आठवड्यात, प्रत्येक स्पर्धकाला दुसऱ्या एका स्पर्धकाचं गुपित सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती आणि त्याबदल्यात त्यांना अन्नासाठी पैसे मिळवण्याची संधी होती. उघड झालेलं पहिलं गुपित राम कपूर यांच्याशी संबंधित होतं. जेव्हा स्क्रीनवर 'वडील' (Father) हा शब्द दिसला, तेव्हा राम कपूरने धक्कादायक खुलासा केला. त्याने सांगितलं की, स्वतःच्या वडिलांना त्यांच्या मृत्यूची योजना आखण्यात त्याने मदत केली होती.

 

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राम कपूरने सांगितलं की, वयाच्या 63 व्या वर्षी त्याच्या वडिलांना स्वादुपिंडाचा कर्करोग (पॅनक्रियाटिक कॅन्सर) असल्याचं निदान झालं होते. शस्त्रक्रियेद्वारे यावर उपचार करणं शक्य नसल्यामुळे, त्यांनी केमोथेरपीची 18 सेशन्स पूर्ण केली, ज्यामुळे हा आजार पूर्णपणे बरा झाला.

 

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त्याने पुढे सांगितलं की, त्याचे वडील वयाच्या 73 व्या वर्षापर्यंत जगले आणि त्यांनी एक चांगलं आयुष्य व्यतीत केलं. पण कालांतराने तो कर्करोग पुन्हा उद्भवला. सुरुवातीच्या उपचारांच्या यशानंतर डॉक्टरांना आशा होती, तरीही यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. रामने नमूद केलं की, त्याचे वडील अत्यंत श्रीमंत असूनही त्याला त्यांच्या सावलीत राहायचं नव्हतं; त्याऐवजी, त्याने एक वेगळा मार्ग निवडला आणि अभिनेता म्हणून स्वतःची एक स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.

 

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त्या कठीण काळाची आठवण सांगताना राम म्हणाला की, कोविड-19 महामारीच्या काळात, जेव्हा सर्वत्र लॉकडाऊन होते, तेव्हा त्याच्या वडिलांचा कॅन्सर पुन्हा बळावला. त्या वेळी त्याचे वडील सिंगापूरमध्ये होते. त्यांनी गौतमीला फोन करून रामशी बोलायची इच्छा व्यक्त केली. रामच्या सांगण्यानुसार, त्याच्या वडिलांनी ठरवलं होते की त्यांना आता या आजाराशी लढा द्यायचा नाही. त्यांनी आता मृत्यूला स्विकारण्याचं ठरवलं होतं.  तरीही तसं करण्यास त्यांना भीती वाटत होती.

 

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राम कपूरने सांगितलं की, त्याच्या वडिलांनी त्याला थेट विचारले होते, "तू मला मरण्यास मदत करू शकतोस का?" त्यावर त्याची प्रतिक्रिया अगदी स्वाभाविक होती. "हे काय भलतेच बोलताय तुम्ही?", असं त्याने सांगितलं. मात्र, वडिलांनी त्यांना समजावून सांगितलं की, जर त्याने मदत केली नाही, तर एकट्यातच त्यांचा मृत्यू होईल. जेव्हा त्यांना आयसीयूमध्ये (ICU) दाखल करण्यात आले, तेव्हा राम कपूर त्यांच्यासोबत होता आणि त्यांना कोणतेही उपचार मिळत नव्हते, याची कोणालाच कल्पना नव्हती.

 

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अभिनेत्याने पुढे सांगितलं की, मी त्यांचा हात धरावा आणि या जगातून निरोप घेताना मदत करावी इतकंच त्यांचं म्हणणं होतं. मी त्यांना तसं करण्याचं वचन दिलं होतं. त्यांना मृत्यूची भीती वाटत नव्हती, पण त्याला एकटेपणाची भीती वाटत होती. त्यांनी म्हटलं होते की, त्याच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी कोणीही रडू नये. 

 

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माझी आई आणि बहीण अजूनही माझ्याशी बोलत नाहीत; त्या गोष्टीला पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. राम कपूर म्हणतात की लोक राजासारखे जगतात, पण ते मात्र राजासारखंच मरण पावले. मी एक मुलगा म्हणून माझे कर्तव्य पार पाडले आणि आता मला मृत्यूची भीती वाटत नाही.

TAGS:
ram kapoor

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