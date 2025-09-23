महागुरुंना एकाच वेळी 10 पुरस्कार! पण कशासाठी? शेलार म्हणाले, '..या गोष्टीचे दुःख स्वतः सचिनजींनी..'
Sachin Pilgaonkar 10 Trophies By Ashish Shelar: ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर यांना राज्याचे संस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी 10 ट्रॉफी दिल्या आहेत. यामागील नेमकं कारण काय आहे? नक्की या ट्रॉफी का देण्यात आल्यात? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Sep 23, 2025, 12:27 PM IST
1/9
एकाच वेळी सचिन पिळगावकारांना दिल्या 10 ट्रॉफी
2/9
पाच दशकांहून अधिक काळापासून मनोरंजनसृष्टीमध्ये
3/9
'अशी ही बनवाबनवी'
4/9
नाणं खणखणीत
5/9
अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित
6/9
पळगावकर शेलारांना भेटले
7/9
आशिष शेलार यांनी दिली माहिती
8/9
नोंदी शोधून काढण्याचे निर्देश दिले
पुरस्कारांची स्मृतीचिन्हं गहाळ झाल्याचे दुःख स्वतः सचिनजींनी माझ्याकडे व्यक्त केले होते. कलावंताला झालेलं दुःख माझ्या लक्षात आलं आणि ती स्मृतीचिन्हं त्यांच्या संग्रहात पुन्हा असावीत म्हणून आमच्या फिल्मसिटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील नोंदी शोधून काढण्याचे निर्देश दिले होते," असंही आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलं.
9/9