Marathi News
महागुरुंना एकाच वेळी 10 पुरस्कार! पण कशासाठी? शेलार म्हणाले, '..या गोष्टीचे दुःख स्वतः सचिनजींनी..'

Sachin Pilgaonkar 10 Trophies By Ashish Shelar: ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर यांना राज्याचे संस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी 10 ट्रॉफी दिल्या आहेत. यामागील नेमकं कारण काय आहे? नक्की या ट्रॉफी का देण्यात आल्यात? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Sep 23, 2025, 12:27 PM IST
1/9

एकाच वेळी सचिन पिळगावकारांना दिल्या 10 ट्रॉफी

sachinpilgaonkar

राज्यातील मंत्री आशिष शेलार यांनी एकाच वेळी सचिन पिळगावकारांना दिल्या 10 ट्रॉफी... मात्र यामागील खरं कारण काय? पाहूयात आशिष शेलार यांनी नेमकं याबद्दल काय म्हटलंय...

2/9

पाच दशकांहून अधिक काळापासून मनोरंजनसृष्टीमध्ये

sachinpilgaonkar

मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर हे मागील पाच दशकांहून अधिक काळापासून मनोरंजनसृष्टीमध्ये सक्रीय आहेत. बालकलाकार म्हणून कामाला सुरुवात करणाऱ्या सचिन पिळगावकर यांनी मराठीबरोबरच हिंदी चित्रपटांमध्येही आपल्या अभिनयाची छाप सोडली.  

3/9

'अशी ही बनवाबनवी'

sachinpilgaonkar

अभिनेता अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डेंसारख्या कलाकारांसोबत काम करताना दिग्दर्शक म्हणून 'अशी ही बनवाबनवी'सारखा अजरामर चित्रपट सचिन पिळगावकरांनी मराठी प्रेक्षकांना कायमस्वरुपी भेटीच्या रुपात दिला असेच म्हणावे लागेल.    

4/9

नाणं खणखणीत

sachinpilgaonkar

'शोले'मधील अंधळा अहमद असो किंवा 'नच बलिये'मध्ये जेतेपद पटकावणं असो सचिन पिळगावकर हे मागील पाच दशकांपासून मनोरंजनसृष्टीमध्ये आपलं नाणं खणखणीत वाजवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.  

5/9

अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित

sachinpilgaonkar

याच कामाची पोचपावती म्हणून सचिन यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. अगदी खासगी पुरस्कार सोहळ्यांपासून सरकारी पुरस्कारांनाही त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप वेळोवेळी मारण्यात आली आहे.  

6/9

पळगावकर शेलारांना भेटले

sachinpilgaonkar

मात्र नुकतीच सचिन पळगावकर यांनी संस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतली असता त्यांना एकाच वेळी दहा पुरस्काराच्या दहा ट्रॉफी शेलार यांनी दिल्यात. या ट्रॉफी कसल्या आहेत? त्या कशासाठी देण्यात आल्या आहेत? याबद्दलचा खुलासा शेलार यांनीच केला आहे.  

7/9

आशिष शेलार यांनी दिली माहिती

sachinpilgaonkar

मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि त्यांचे वडील, प्रख्यात चित्रपट निर्माते स्वर्गीय शरद पिळगावकर यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे मिळालेल्या पुरस्काराची स्मृतीचिन्हं गहाळ झाली होती, असं संस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.   

8/9

नोंदी शोधून काढण्याचे निर्देश दिले

sachinpilgaonkar

पुरस्कारांची स्मृतीचिन्हं गहाळ झाल्याचे दुःख स्वतः सचिनजींनी माझ्याकडे व्यक्त केले होते. कलावंताला झालेलं दुःख माझ्या लक्षात आलं आणि ती स्मृतीचिन्हं त्यांच्या संग्रहात पुन्हा असावीत म्हणून आमच्या फिल्मसिटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील नोंदी शोधून काढण्याचे निर्देश दिले होते," असंही आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलं.  

9/9

तीन फोटो शेअर केले

sachinpilgaonkar

"त्यानुसार आज ही स्मृतीचिन्हं सन्मानपुर्वक उपलब्ध करुन देत तितक्याच सन्मानाने व आदराने सुपूर्त केली," असं शेलार यांनी तीन फोटो शेअर करताना म्हटलं आहे. आशिष शेलार यांनी यावेळी 10 ट्रॉफी सचिन पिळगावकर यांना सुपूर्द केल्यात. फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका स्वाती म्हसे पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर उपस्थित होते, असंही शेलार यांनी सांगितलं.  (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

