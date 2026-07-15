आधी बायसेक्शुअल अन् आता ए-सेक्शुअल, अभिनेत्री खुलासा करत म्हणाली "मला कोणासोबतही शारीरिक संबंध..."

'लॉक अप 2'मध्ये एक अभिनेत्री एकामोगोमाग मोठे खुलासे करत आहेत. आता तिने ती स्वतः एसेक्शुअल असल्याचा खुलासा केला आहे. आधी तिने ती बायसेक्शुअल असल्याचा खुलासा केला होता.
अभिनेत्री आकांक्षा चमोला सध्या रिअॅलिटी शो लॉक अपच्या दुसऱ्या पर्वात सहभागी असून, तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी केलेल्या खुलास्यांमुळे ती सतत चर्चेत आहे. याआधी तिने अभिनेता आणि बिग बॉस 19 विजेता गौरव खन्ना याच्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. आता तिने स्वतःच्या लैंगिक ओळखीबाबत आणखी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.
शोदरम्यान स्पर्धक वरुण यादव याच्याशी संवाद साधताना आकांक्षाला पुन्हा लग्न करणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तिने सध्या तरी लग्नाचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. "या नात्यानंतर माझ्या मनात भीती निर्माण झाली आहे," असे ती म्हणाली.
यानंतर लैंगिक ओळखीबाबत बोलताना आकांक्षा म्हणाली की, व्यक्तीच्या आयुष्यातील परिस्थितीनुसार भावना बदलू शकतात.
तिच्या मते, "माझा सध्या घटस्फोट सुरू आहे. अशा काळात मला कोणासोबतही शारीरिक किंवा रोमँटिक नातं ठेवण्याची इच्छा नाही. मुलगा असो किंवा मुलगी, सध्या कोणालाही डेट करण्याची इच्छा नाही. माझ्या आयुष्यातील हा टप्पा मी 'एसेक्शुअल' म्हणून पाहते."
यापूर्वीही आकांक्षाने लग्न आणि मातृत्वाविषयी खुलेपणाने मत व्यक्त केले होते. तिने सांगितले होते की, तिला आई होण्याची इच्छा नाही आणि स्वतःमध्ये मातृत्वाची भावना जाणवत नाही.
तिच्या म्हणण्यानुसार, अनेकजण लग्नानंतर कुटुंब वाढवण्याचा विचार करतात. मात्र तिची भूमिका वेगळी असल्याने आणि गौरवला भविष्यात मूल हवे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर दोघांमध्ये मतभेद वाढले.
आकांक्षाने यापूर्वी एका भागात स्वतःला बायसेक्शुअल असल्याचे सांगितले होते. महिलांबद्दल आकर्षण वाटत असल्याची कबुली देत तिने, महिलांच्या सहवासात अधिक सुरक्षित आणि कम्फर्टेबल वाटत असल्याचे म्हटले होते.
आकांक्षा चमोलाने संतोषी माँ, ये है आशिकी आणि क्राइम पेट्रोल यांसारख्या मालिकांमध्ये काम केले आहे. गौरव खन्ना आणि आकांक्षा काही काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर 2016 मध्ये विवाहबंधनात अडकले. एका ऑडिशनदरम्यान दोघांची ओळख झाली आणि त्यानंतर त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली, असे सांगितले जाते. कानपूर येथे पार पडलेल्या तीन दिवसांच्या समारंभात त्यांनी लग्न केले होते.