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'एका रात्रीसाठी किती पैसे घेते...?' मिर्झापूरमधील बोल्ड भूमिकेमुळे अभिनेत्रीला अश्लील मेसेज!

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 04, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:17 PM IST

मिर्झापूर द मुव्ही' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. पण या सिनेमाआधी तयार करण्यात आलेल्या मालिकेनेच प्रसिद्धी मिळवली होती. या सिनेमामधील पात्रांनी त्यांची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, आता एका अभिनेत्रीला अश्लील कमेंट्स आणि मेसेजचा सामना करावा लागला. 

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'मिर्झापूर द मुव्ही' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या मालिकेतली काही पात्रं परत आली आहेत, तर काही नवीन पात्रांचीही ओळख करून देण्यात आली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या सिनेमामध्ये परत आलेल्या पात्रांपैकी एक म्हणजे झरिना. या मालिकेत झरिनाची भूमिका खूपच बोल्ड होती. तिच्या या बोल्ड भूमिकेमुळे तिला अनेक अश्लील कमेंट्स आणि मेसेजेसचा सामना करावा लागला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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झरिनाची भूमिका साकारणाऱ्या अनंगशा बिस्वासने एका मुलाखतीत सांगितले की, मिर्झापूरचा पहिला सीझन प्रदर्शित झाल्यावर तिला खूप वाईट संदेश आले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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पहिल्या सीझनच्या प्रदर्शनानंतर आपण खूप अस्वस्थ झालो होतो, असेही तिने सांगितले. 'हिंदी रश'सोबतच्या खास संभाषणात अनंगशा बिस्वास म्हणाली, "पहिल्या सीझनंतर मी खूप अस्वस्थ झाले होते, कारण हे सगळं माझ्यासाठी खूप नवीन होतं. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मला सर्व प्रकारच्या प्रतिक्रिया आणि विचित्र ईमेल येत होते, सगळीकडे तेच शब्द वापरले जात होते. मी थोडी हादरले होते." फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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तिला मिळालेल्या प्रतिक्रिया आणि संदेश आठवून अनंगशा म्हणाली की, लोक तिला एका रात्रीचे किती पैसे घेते असे विचारायचे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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"लोक विचारायचे, 'तुम्ही एका रात्रीचे किती पैसे घेता? आमच्यासोबत दोन दिवसांसाठी मॉरिशसला या,'" असे ती म्हणाली. अनंगशा म्हणाली की तिचा इनबॉक्स नेहमी अशा संदेशांनी भरलेला असायचा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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अभिनेत्रीने पुढे सांगितले की, प्रेक्षकांना अभिनेते आणि त्यांनी साकारलेल्या पात्रांमधील फरक ओळखता आला पाहिजे, विशेषतः जेव्हा ते धाडसी किंवा नकारात्मक भूमिका साकारतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
mirzapur
Mirzapur the movie
Anangsha Biswas
entertainment news

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