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"मी अजूनही..." क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 मालिका संपणार असल्याच्या चर्चांदरम्यान स्मृती इराणींची सूचक पोस्ट

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 12, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:25 PM IST

Smriti Irani: राजकारणात अनेक वेळेसाठी सक्रियपणे काम करत आसनातच स्मृती इराणी यांनी पुन्हा टीव्ही मालिकांमध्ये काम करायला सुरुवात केली. पण आता ती मालिका बंद होणार असल्याची चर्चा आहे. 

 

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स्मृती इराणी सध्या पुन्हा एकदा अभिनयाच्या क्षेत्रात सक्रिय असून लोकप्रिय मालिका 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' मध्ये दिसत आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या मालिकेच्या भवितव्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत.

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 मालिका ऑगस्टमध्ये संपणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्याचवेळी, आता मालिकेला आणखी काही काळासाठी मुदतवाढ मिळाल्याचेही वृत्त आहे. या सगळ्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर स्मृती इराणी यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

 

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'अजून काम बाकी आहे...'

स्मृती इराणी यांनी इन्स्टाग्रामवर त्यांचा एक जुना फोटो शेअर केला आहे. या फोटोसोबत त्यांनी लिहिलेल्या कॅप्शनमुळे त्यांच्या पोस्टचा संबंध सध्याच्या चर्चांशी आहे का, असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. त्यांनी लिहिले, "डोळे सांगतायत... मी अजूनही इथेच आहे. काम अजून संपलेलं नाही ब्रो."

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त्यांच्या या शब्दांमधून त्या सध्या निवृत्तीच्या विचारात नसल्याचेच दिसून येते. अभिनय असो किंवा इतर व्यावसायिक काम, स्मृती इराणी अजूनही पूर्णपणे सक्रिय असल्याचा संकेत त्यांच्या पोस्टमधून मिळतो.

 

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मालिकेला मिळणार का मुदतवाढ?

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ऑगस्टमध्ये संपणार असल्याच्या चर्चा काही दिवसांपासून सुरू होत्या. मात्र, टेली एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, ही मालिका ऑगस्टमध्ये संपणार नसून तिला अल्पकालीन मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना ही मालिका आणखी काही काळ पाहता येणार आहे.

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स्मृती इराणी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये मालिकेचा थेट उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे त्यांची ही पोस्ट 'क्योंकि 2'च्या कथित समाप्तीच्या चर्चांना उद्देशून आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. मात्र, त्याच काळात केलेल्या या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेला नक्कीच उधाण आले आहे.

 

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सेलिब्रिटींच्या कमेंट्सचीही चर्चा

स्मृती इराणी यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांसोबतच मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकारांनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मौनी रॉयने कमेंट करत लिहिले, "डुग्गा डुग्गा... सुंदर दीदी." मौनीने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'च्या पहिल्या पर्वात काम केले होते.

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'क्योंकि 2'मध्ये नंदिनीची भूमिका साकारणाऱ्या गौरी प्रधाननेही स्मृती इराणी यांच्या फोटोचे कौतुक करत "खूप सुंदर फोटो" अशी प्रतिक्रिया दिली. मालिकेतील गायत्री चाचीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री कमलिका गुहा ठाकुरत यांनीही त्यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

 

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एकीकडे मालिकेच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू असताना स्मृती इराणींची ही सूचक पोस्ट आणि त्यावर सेलिब्रिटींच्या प्रतिक्रिया यामुळे 'क्योंकि 2' पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

 

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