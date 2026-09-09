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30 वेळा कपडे काढायला लावले, गुप्तांगांची तपासणी; अभिनेत्रीने सांगितला तिहार जेलमधला धक्कादायक अनुभव

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 09, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:43 PM IST

एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि अभिनेत्री हिने तुरुंगात असताना आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ अनुभवला. मनी लाँड्रिंगच्या एका प्रकरणात तिला तिहार तुरुंगात साडेचार महिने कारावासाची शिक्षा भोगावी लागली होती. तेव्हाच अनुभव तिने सांगितलं आहे. 

 

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma1/8

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि अभिनेत्री संदीपा विर्कने तिच्या आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळाबद्दल नुकताच खुलासा केला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तिला तब्बल साडेचार महिने तिहार तुरुंगात राहावं लागलं होतं. त्या काळातील आठवणी आजही तिच्या मनात ताज्या असून, त्या दिवसांची आठवण झाली की ती भावूक होते. एका व्हायरल पॉडकास्टमध्ये संदीपाने तुरुंगातील परिस्थिती आणि तिथे आलेल्या अनुभवांबद्दल सविस्तर भाष्य केलं. तिच्या म्हणण्यानुसार, तुरुंगात कैद्यांची तपासणी करण्याची पद्धत अत्यंत अपमानास्पद वाटत होती.

 

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma2/8

‘तपासणीच्या नावाखाली कपडे उतरवले जात’

संदीपाने सांगितलं की, तुरुंगात दाखल होताना कैद्यांची अतिशय कठोर पद्धतीने झडती घेतली जाते. या प्रक्रियेदरम्यान पूर्ण कपडे काढण्यास सांगितलं जात असल्याचा तिचा दावा आहे. शरीराच्या संवेदनशील भागांचीही तपासणी केली जात असल्याचं तिने सांगितलं. तिच्या मते, ही प्रक्रिया इतकी त्रासदायक होती की हिवाळ्यातही कैद्यांना कपडे काढून तपासणीला सामोरं जावं लागत होतं. यामुळे तिला मानसिकदृष्ट्याही मोठा धक्का बसला.

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma3/8

संदीपाने या तपासणीच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, जर सुरक्षा तपासणी इतकी कठोर असेल, तर तुरुंगात मोबाईल फोन किंवा अमली पदार्थ पोहोचतातच कसे? तिच्या म्हणण्यानुसार, तुरुंगातील व्यवस्थेत पैशाचा मोठा प्रभाव असल्याचाही तिला अनुभव आला.

 

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma4/8

‘दिवसातून अनेक वेळा तपासणीचा सामना’

अभिनेत्रीने सांगितलं की, वेगवेगळ्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून कैद्यांची तपासणी केली जात असे. केस आणि तोंडाचीही तपासणी केली जात असल्याचं तिने सांगितलं. संदीपाच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारच्या तपासणीमुळे कैद्यांना वारंवार अस्वस्थ आणि अपमानित वाटत असे. ‘महिलाच तपासणी करत आहेत, मग एवढं काय?’ अशा प्रकारचा दृष्टिकोन योग्य नसल्याचंही तिने स्पष्ट केलं.

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma5/8

पहिलाच दिवस ठरला धक्कादायक

तुरुंगातील पहिल्या दिवसाचा अनुभवही संदीपासाठी अत्यंत कठीण होता. तिच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्याच दिवशी तिला सुमारे 25 ते 26 कैद्यांसोबत ठेवण्यात आलं. त्या रात्री मानसिक तणावामुळे तिला झोपही लागली नाही. तुरुंगातील जेवण आणि स्वच्छतागृहांची अवस्थाही अत्यंत खराब असल्याचं तिने सांगितलं. एकंदर वातावरणामुळे तिच्यावर मानसिक दबाव वाढत गेला.

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma6/8

तुरुंगातील संघर्षामुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम

संदीपाने तुरुंगात काही वेळा इतर कैद्यांसोबत वाद आणि हातघाईचे प्रसंगही घडल्याचं सांगितलं. त्या काळात स्वतःचा राग नियंत्रित करणं तिच्यासाठी कठीण होतं.

 

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma7/8

तिच्या म्हणण्यानुसार, तुरुंगातील मानसिक आणि भावनिक तणाव इतका वाढला होता की एका टप्प्यावर तिला स्वतःचं आयुष्य संपवण्याचे विचार येऊ लागले होते.

 

Sandeepa Virk Share Tihar Jail Trauma8/8

संदीपाने सांगितलेले हे अनुभव तुरुंगातील परिस्थिती, कैद्यांशी होणारी वागणूक आणि मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात. तिच्या अनुभवामुळे तिच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे.

 

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