अभिनेत्रीने लग्नानंतर स्वीकारलेला हिंदू धर्म, नावदेखील बदललं, पण चारित्र्याच्या संशयावरुन पतीनेच केलेली हत्या

या अभिनेत्रीने वयाच्या 11 व्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. कारण त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. मनोज कुमार-किशोर कुमार यांच्यासोबत काम केले. मात्र तरीही यश मिळाले नाही. लग्नानंतरदेखील तिला वैवाहिक सुख लाभले नाही. 

Mansi kshirsagar | Sep 04, 2025, 05:23 PM IST
अभिनेत्रीने लग्नानंतर स्वीकारलेला हिंदू धर्म, नावदेखील बदललं, पण चारित्र्याच्या संशयावरुन पतीनेच केलेली हत्या

Actress Changed Religion For Marriage Husband Shot Her Dead Suspected Her Of Having Illegitimate Child Is Sayeeda

चित्रपटसृष्टीच्या झगमगाटात अनेक रहस्य लपली आहेत. हे किस्से अनेकांना धक्कादायक वाटू शकतात. आज आम्ही तुम्हाला अशा एका अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत जिने फक्त 11व्या वर्षीच काम करण्यास सुरुवात केली आहे. 

अभिनेत्रीला यश मिळाल्यानंतर तिने हिंदू धर्म स्वीकारला होता. नंतर तिने चित्रपट निर्मात्यासोबत लग्न केले. मात्र तिचा शेवट फारच वाईट झाला. तिच्याच पतीने तिची गोळी झाडून हत्या केली.   

या अभिनेत्रीचे नाव सईदा आहे. तिने निर्माते ब्रिज सदाना यांच्याशी लग्न केले. सईदा यांचा जन्म कोलकाता येथे अनवारी बेगम यांच्या घरी झाला, त्या एक नृत्यांगना असून त्याच कमाईतून ती उदरनिर्वाह करत असे. त्यांच्याच मुलीने म्हणजे सईदा हिने वयाच्या 11 व्या वर्षी चित्रपटांमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला. एका चित्रपटाच्या पार्टीत, तिने दिग्दर्शक एचएस रवैल यांचे लक्ष वेधले, ज्यांनी तिला 1961 मध्ये आलेल्या 'कांच की गुडिया' चित्रपटात काम करण्याची संधी दिली, ज्यामध्ये तिने मनोज कुमार यांच्यासोबत मुख्य भूमिका साकारली होती.  

सईदा किशोर कुमार सोबत 'अपना हात जगन्नाथ' या चित्रपटातही दिसली. मात्र, नंतर तिला कमी ऑफर मिळू लागल्या. तिला पैशांची गरज होती, म्हणून तिने सहाय्यक भूमिका करायला सुरुवात केली आणि 1960 च्या अखेरीस अशा भूमिकाही कमी झाल्या. याच काळात तिची भेट ब्रिज सदानाशी झाली तेव्हा त्याने तिला लग्नाचा प्रस्ताव दिला.

सईदाने चित्रपट निर्मात्याशी लग्न करण्यासाठी तिचा धर्म बदलला. ती हिंदू झाली आणि तिने सुद्धा सदाना हे नाव लावले. मात्र त्यांचे नाते फार काळ टिकले नाही. पती ब्रिजचा तिच्या चारित्र्यावर संशय होता. की सईदाला लग्नापूर्वीच एक मूल आहे आणि बाळाचे संगोपन अभिनेत्रीची आई करत आहे, म्हणून तो याबद्दल तिच्यावर संशय घेत होता. 

अनवरी बेगम ज्या मुलाला वाढवत होती ती दुसरी तिसरी कोणी नसून शगुफ्ता रफीक होती. जी 'आशिकी २' ची लेखिका आहे. 'फिल्मफेअर' ला दिलेल्या मुलाखतीत तिने स्वतः सांगितले होते की लोकांनी तिला सांगितले होते की ती सईदाची अनैतिक मुलगी आहे आणि अनवरीने तिला वाढवले 'बऱ्याच लोकांना वाटले की मी सईदा आपासारखी दिसते, असं तिने म्हटलं आहे.   

शगुफ्ता यांनी सांगितले होते की, ब्रिज सईदाचा द्वेष करत असे कारण तो नेहमीच तिच्या संशयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असे आणि तो अनवारीसह सईदाचा खर्चदेखील उचलत असे. मात्र ब्रिजचा तिच्यावरचा राग दिवसेंदिवस वाढत गेला आणि शेवटी निर्मात्याने त्याच्या पत्नी आणि मुलीवर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या केली. फक्त मुलगा कमल वाचला आणि त्याच दिवशी त्याचा वाढदिवस होता.

सईदा आणि ब्रिज यांना एक मुलगा कमल आणि एक मुलगी नम्रता होती. जेव्हा निर्मात्याने त्यांना गोळ्या घातल्या तेव्हा मुलगा सर्वांना रुग्णालयात घेऊन गेला पण कोणीही वाचले नाही. शगुफ्ता यांनी सांगितले होते की सईदा रुग्णालयात रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत तिच्या मांडीवर पडली होती. 'जेव्हा सईदा आपा वारली तेव्हा मी 25 वर्षांची होते. मी तिला बहिणी म्हणून पाहायचो. मी तिला कधीही आई म्हणून पाहिले नाही.

