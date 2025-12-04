'पुरुषांसोबत रात्र घालवण्याची...', अभिनेत्रीने रडत सांगितला अनुभव; 'आपल्या देशात सनी लिओनीवर...'
Actress Shocking News: अभिनेत्रीने तिचा एकमेव कमाईचा स्रोत का बंद झाला याबद्दल सांगताना तिला आलेला भयानक अनुभव सांगितला असून नेमकं काय घडलं याचा घटनाक्रम नमूद केलाय. ती काय म्हणालीये पाहूयात....
Swapnil Ghangale | Dec 04, 2025, 12:32 PM IST
खुशी मुखर्जीने, "माझे अॅप माझे उत्पन्नाचे एकमेव साधन होतं. परंतु त्याला इतका विरोध झाला की मी ते बंद केलं. कारण मला वाटले, 'हो, ते अश्लील आहे.'" त्या अॅपमुळे लोक माझ्या मागे लागले आहेत. माझ्यावर ते बंदी घालत आहेत, मग आपल्या देशात सनी लिओनवर बंदी का घातली जात नाही? अशा सर्व परदेशी लोकांवर बंदी का घातली जात नाही?" असा सवाल उपस्थित केला.
खुशीने पुढे स्पष्ट केले की तिचे कपडे आणि तिचा अॅप कंटेंट पाहिल्यानंतर तिला अश्लील ऑफर्स मिळाल्या. यापैकी अनेक ऑफर्समध्ये तिला पुरुषांसोबत रात्र घालवण्यास सांगण्यात आलं. "मला पुरुषांसोबत रात्र घालवण्यास सांगण्यात आलं. मी देखील एका सभ्य कुटुंबातून आहे. मी 10-12 वर्षे इंडस्ट्रीला समर्पित केली आहेत. मी लहानपणापासून काम करायला सुरुवात केली आहे," असं खुशी सांगते.
