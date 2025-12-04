English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पुरुषांसोबत रात्र घालवण्याची...', अभिनेत्रीने रडत सांगितला अनुभव; 'आपल्या देशात सनी लिओनीवर...'

Actress Shocking News: अभिनेत्रीने तिचा एकमेव कमाईचा स्रोत का बंद झाला याबद्दल सांगताना तिला आलेला भयानक अनुभव सांगितला असून नेमकं काय घडलं याचा घटनाक्रम नमूद केलाय. ती काय म्हणालीये पाहूयात....

Swapnil Ghangale | Dec 04, 2025, 12:32 PM IST
twitter
1/12

धक्कादायक अनुभव

khushimukherjee

आपल्या कपड्यांमुळे चर्चेत असलेल्या अभिनेत्रीने तिला आलेले धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. नेमकं तिच्यासोबत काय घडलेलं आणि अत्यंत घाणेरड्या प्रतिक्रिया आल्यानंतर तिने काय केलं जाणून घेऊयात...

twitter
2/12

एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत

khushimukherjee

विचित्र फॅशन सेन्स आणि अंगप्रदर्शन करणाऱ्या कपड्यांमुळे चर्चेत असलेली अभिनेत्री खुशी मुखर्जी एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आली आहे. खुशी मुखर्जी कायद्याच्या कचाट्यात अडकली असून तिच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत सध्या बंद झाल्याने ती निराश झाली आहे.

twitter
3/12

उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत म्हणजेच...

khushimukherjee

"माझ्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत म्हणजेच माझे अॅप - अश्लील कंटेंटचा प्रचार केल्याचा ठपका ठेवत बंद करण्यात आले आहे," असं खुशी मुखर्जीने म्हटलं आहे. तिची नाराजी व्यक्त करताना तिने, "जर माझा कंटेंट अश्लील होता, तर सनी लिओनवर बंदी का घालण्यात आली नाही?" असा सवाल केला आहे.

twitter
4/12

मानसिक आघात

khushimukherjee

या कारवाईमुळे आपल्यावर मानसिक आघात झाल्याचा दावा खुशी मुखर्जीने केला आहे. आपल्या भावना व्यक्त करताना इतकी भावूक झाली की तिला अश्रू अनावर झाले. 'गलाट्टा इंडिया'शी बोलताना खुशीने तिची व्यथा व्यक्त केली.

twitter
5/12

बोल्ड लूक्समुळे मला...

khushimukherjee

मुलाखतीदरम्यान बोलतानाही तिला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. बोलताना धाप लागल्यासारखं झाल्याने तीने पाणी प्यायले आणि स्वतःला सावरले. अॅप आणि बोल्ड लूक्समुळे मला अडल्ट स्टार असं लेबल लावण्यात आलं आहे. मला अश्लील कमेंट्स आणि अश्लील ऑफर देखील मिळतात, असं या अभिनेत्रीने म्हटलं आहे.

twitter
6/12

लोक माझ्या मागे लागले

khushimukherjee

खुशी मुखर्जीने, "माझे अॅप माझे उत्पन्नाचे एकमेव साधन होतं. परंतु त्याला इतका विरोध झाला की मी ते बंद केलं. कारण मला वाटले, 'हो, ते अश्लील आहे.'" त्या अॅपमुळे लोक माझ्या मागे लागले आहेत. माझ्यावर ते बंदी घालत आहेत, मग आपल्या देशात सनी लिओनवर बंदी का घातली जात नाही? अशा सर्व परदेशी लोकांवर बंदी का घातली जात नाही?" असा सवाल उपस्थित केला.

twitter
7/12

पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी का घातली जात नाही?

khushimukherjee

एवढ्यावरच न थांबता, "पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी का घातली जात नाही? भारतात कामाच्या परवान्याने येणाऱ्यांवरही बंदी घालायला हवी," असं खुशी मुखर्जी म्हणाली.

twitter
8/12

मी जास्त बोलले तर...

khushimukherjee

"सध्याचा ड्रग्जचा विषय चर्चेत आहे. ते कसे विकले जातात? ते येते तरी कुठून येते? त्यावरही बंदी घातली पाहिजे. जर मी जास्त बोलले तर ते माझ्या घरात ड्रग्ज लपवतील आणि मला तुरुंगात पाठवतील. या गोष्टी आधीही घडल्या आहेत," असंही खुशी मुखर्जी म्हणाली.

twitter
9/12

मी देखील एका सभ्य कुटुंबातून...

khushimukherjee

खुशीने पुढे स्पष्ट केले की तिचे कपडे आणि तिचा अ‍ॅप कंटेंट पाहिल्यानंतर तिला अश्लील ऑफर्स मिळाल्या. यापैकी अनेक ऑफर्समध्ये तिला पुरुषांसोबत रात्र घालवण्यास सांगण्यात आलं. "मला पुरुषांसोबत रात्र घालवण्यास सांगण्यात आलं. मी देखील एका सभ्य कुटुंबातून आहे. मी 10-12 वर्षे इंडस्ट्रीला समर्पित केली आहेत. मी लहानपणापासून काम करायला सुरुवात केली आहे," असं खुशी सांगते.

twitter
10/12

मी कसे वर्णन करू?

khushimukherjee

"माझा भाऊ प्रियांका चोप्रा आणि अगदी स्नूप डॉगसोबतही काम करत आहे. मी कोणतेही स्पष्टीकरण देऊ इच्छित नाही," असं खुशी मुखर्जी म्हणाली. "मला ज्या प्रकारच्या ऑफर्स मिळतात त्यांचे मी कसे वर्णन करू?" असा सवाल करताना खुशीला अश्रू अनावर झाले. 

twitter
11/12

मी हार का मानू? माझ्याकडे...

khushimukherjee

खुशी स्वतःला सावरत म्हणाली, "मला कोणासोबतही झोपायचे नाही कारण मला माझ्या अभिनयाचा अभिमान आहे. मी तिसऱ्या इयत्तेपासून एकपात्री नाटके करत आहे. मी थिएटर केले आहे. माझी आई देखील एक थिएटर कलाकार होती. मी हार का मानू? माझ्याकडे पैसे आणि काही मालमत्ता आहे. मी इंडस्ट्रीत सर्वकाही गुंतवू शकत नाही." 

twitter
12/12

10 कोटी रुपये कमावल्याचा खुलासा

khushimukherjee

खुशी मुखर्जीने तिच्या अॅपद्वारे एकाच वेळी जवळजवळ 10 कोटी रुपये कमावल्याचा खुलासा केला आहे. ती 'हार्ट अटॅक' आणि 'अंजली थुराई'सह अनेक चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
