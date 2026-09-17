'राम तेरी 'मधील त्या बोल्ड सीनवर मंदिकिनीने 41वर्षांनी केलं भाष्य; म्हणाली 'राज कपूर यांना काही विचारलं तरी...', 'स्तनपान करताना मला...'

अभिनेत्री मंदाकिनीने चित्रपटातील स्तनपानाच्या दृश्यावरही भाष्य केलं आहे, ज्यावरून एकेकाळी वाद निर्माण झाला होता.
'राम तेरी गंगा मैली' चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा अभिनेत्री मंदाकिनीचा धबधब्याखालील सीन प्रचंड गाजला होता. मंदाकिनीने पारदर्शक साडी नेसली असल्याने हा बोल्ड सीन चर्चेत आला होता आणि वादही निर्माण झाला होता. नुकतंच मंदाकिनीने 'राम तेरी गंगा मैली' चित्रपटात दिग्गज अभिनेते-चित्रपट निर्माते राज कपूर यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला आहे. तसंच चित्रपटातील स्तनपानाच्या सीनबद्दलही सांगितलं आहे. वयाच्या 16 व्या वर्षी शूट करण्यात आलेल्या केलेल्या या सीनकडे नंतर कसे पाहिले जाईल, याची मंदाकिनीला कल्पना नव्हती.
'तुझे बुलाएं ये मेरी बाहे' या गाण्यात मंदाकिनी धबधब्याखाली भिजताना दाखवण्यात आली होती. यावेळी धबधब्यात स्नान करताना तिने एक पारदर्शक पांढरी साडी नेसली होती. मंदाकिनीने एएनआयला सांगितले की, त्या दृश्याचे चित्रीकरण करताना त्यांना अजिबात अस्वस्थ वाटले नाही.
"त्यांची पद्धतच अशी होती की, कोणीही त्यांना प्रश्न विचारायचं नाही. ते इतक्या प्रेमाने समाजवायचे, जणू कुटुंबातील एखादा सदस्य तुमच्याकडून हे करुन घेत आहे, मला त्यात काहीही आक्षेपार्ह, अश्लील वाटलं नाही. अजिबात घाणेरडं वाटत नव्हतं. चित्रपटाची कथाच अशी होती की, शुद्धता नाही. त्यांना तिला अशुद्ध करायचं होतं. पण यश मिळत नाही," असं मंदाकिनीने सांगितलं.
पुढे तिने सांगितलं की, "ते (राज कपूर) माझ्यासमोर होते. मला थोडंसं वाटलं म्हणून साडीची दोनदा घडी घातली. ते म्हणाले डबल कर म्हणून मी केली. त्यानंतर शॉट पूर्ण झाला. मी फार छोट्या जागेतून आली असल्याने माझ्यासाठी ही मोठी गोष्ट होती".
मंदकिनीने त्या प्रसिद्ध 'स्तनपानाच्या दृश्या'बद्दलही भाष्य केले आणि सांगितले की, केवळ कॅमेरा अँगलमुळे तसे दृश्य तयार झाले होते. प्रत्यक्षात तिथे स्तनपानाचे कोणतेही दृश्य चित्रित केले नव्हते. "नाही, तिथे स्तनपान केले नव्हते. ते दृश्य इतक्या उत्तम प्रकारे चित्रित केले गेले होते की, आता तुम्हाला ते समजावून सांगणे कठीण आहे. पण जर मी तुम्हाला ते कसे केले गेले हे सांगितले, तर तुम्हाला नक्कीच समजेल," असं ती म्हणाली.
तिने पुढे स्पष्ट केले की, तिने गळा खोल असलेला पोशाख परिधान केला होता आणि त्या बाळाला आपल्या शरीराशी जवळ धरून होत्या, पण त्या प्रत्यक्षात स्तनपान करत नव्हत्या. कॅमेरा अँगलमुळे प्रेक्षकांना असे वाटले की त्या स्तनपान करत आहेत. "हो, माझ्या हातात बाळ होते आणि मी त्याला घट्ट धरले होते... पण ते स्तनपान नव्हते. मला सर्वांना हेच सांगायचे आहे," असं ती म्हणाली.
'राम तेरी गंगा मैली' हा चित्रपट 16 ऑगस्ट 1985 रोजी प्रदर्शित झाला. हा त्या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट ठरला आणि 'बॉक्स ऑफिस इंडिया'ने याला "ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर" असा दर्जा दिला. 'क्रांती' (1981) आणि 'मैने प्यार किया' (1989) यांच्यासोबतच, 1980 च्या दशकातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांपैकी हा एक चित्रपट होता.
या चित्रपटाला पाच फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाले. मंदाकिनीचे स्तनपानाचे दृश्य आणि पारदर्शक साडी नेसून आंघोळ करण्याचे दृश्य यामुळे हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. तरीही, भारतीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने (Indian Film Certification Board) या चित्रपटाला सुरुवातीला 'यू' (U - सर्वांसाठी) प्रमाणपत्र दिले होते, जे नंतर बदलून 'यू/ए' (U/A) करण्यात आले.