/ड्रग्ज, पार्ट्या आणि शूटिंग... 48 वर्षीय अभिनेत्रीच्या वक्तव्याने टीव्ही विश्वात खळबळ

टीव्ही कलाकार सेटवर अमली पदार्थ आणतात का आणि नशेत असताना काम करतात का? यावर 48 वर्षीय अभिनेत्री धक्कदायक खुलासा केला आहे.
टीव्ही मनोरंजन विश्वात ड्रग्जच्या वापराबाबत अभिनेत्री नारायणी शास्त्री यांनी केलेल्या वक्तव्याची चर्चा रंगली आहे. एका पॉडकास्ट मुलाखतीत त्यांनी इंडस्ट्रीतील काही पार्ट्या आणि शूटिंगदरम्यान होणाऱ्या कथित ड्रग्ज वापराबाबत आपले अनुभव शेअर केले. मात्र, त्यांनी कोणत्याही कलाकाराचे किंवा मालिकेचे नाव घेतलेले नाही.
सिद्धार्थ कन्नन यांच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना नारायणी शास्त्री म्हणाल्या की, पूर्वी पार्ट्यांमध्ये मद्यपानासाठी स्वतंत्र बजेट असायचे, तर आता काही ठिकाणी ड्रग्जसाठीही वेगळा खर्च ठेवला जातो. त्यांच्या मते, अशा पार्ट्यांमध्ये ड्रग्जचा वापर करणारे लोक उघडपणे सहभागी होत असतात. या वातावरणामुळे आपण अनेक वर्षांपासून अशा पार्ट्यांपासून दूर राहिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नारायणी यांच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये लोक सावधपणे वागतात. मात्र, छोट्या गेट-टुगेदर किंवा खासगी पार्ट्यांमध्ये ड्रग्जचा वापर अधिक खुलेपणाने होत असल्याचे त्यांनी पाहिले आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, वैयक्तिकरित्या कोण कोण ड्रग्ज घेतो याची त्यांना माहिती नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी त्या गेल्या आहेत, तेथे ड्रग्जचा वापर होत असल्याचे त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिल्याचा दावा केला.
मुलाखतीदरम्यान त्यांना कोणत्या प्रकारच्या ड्रग्जचा उल्लेख आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी कोकेन आणि एमडीएमए (MDMA) यांची उदाहरणे दिली.
नारायणी यांनी सांगितले की, आयुष्यात त्यांनीही केवळ उत्सुकतेपोटी काही पदार्थांचा प्रयोग केला होता. मात्र, त्याचे व्यसन लागले नाही. ड्रग्जचे व्यसन लागल्यास व्यक्तीचे आयुष्य आणि करिअर दोन्ही गंभीरपणे प्रभावित होऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
नारायणी शास्त्री यांनी आणखी एक गंभीर दावा करत सांगितले की, काही कलाकार शूटिंगच्या ठिकाणी किंवा व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये ड्रग्ज घेऊन येतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारांमुळे काहीवेळा शूटिंगलाही विलंब झाला किंवा ते रद्द करावे लागले. त्यांनी असा आरोप केला की, काही कलाकार ड्रग्जच्या प्रभावामुळे शूटिंग करण्याच्या स्थितीत नसतात आणि अनेकदा ते आपल्या खोलीतून किंवा व्हॅनिटी व्हॅनमधून बाहेरही येऊ शकत नाहीत.
नारायणी शास्त्री यांनी मुलाखतीत टीव्ही इंडस्ट्रीतील वातावरणाबाबत आपले अनुभव मांडले असले, तरी त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट कलाकाराचे, निर्मात्याचे किंवा मालिकेचे नाव घेतलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याकडे वैयक्तिक अनुभव आणि निरीक्षण म्हणून पाहिले जात आहे.