हिरोसोबत इंटीमेट सीन करताना अभिनेत्री भावनेच्या भरात वाहून गेली, म्हणाली "त्या क्षणी काहीही घडू शकतं...."

Navina Bole On Intimate Scene: टीव्ही अभिनेत्रीने बोल्ड आणि इंटीमेट सीन चित्रित करतानाची कलाकारांची मानसिकता आणि सेटवरील वातावरण यांबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.
अभिनेत्री नविना बोले यांनी स्पष्ट केले की, पडद्यावर दिसणारा रोमँटिक किंवा इंटिमेट सीन हा फक्त अभिनयाचा भाग असतो. त्याचा कलाकारांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी कोणताही संबंध नसतो.
अशा सीनच्या शूटिंगवेळी दिग्दर्शक, कॅमेरामन, लाईट टीम आणि इतर अनेक क्रू सदस्य उपस्थित असतात. त्यामुळे संपूर्ण वातावरण पूर्णपणे व्यावसायिक असते.
कामाच्या वातावरणामुळे कोणत्याही कलाकाराने मर्यादा ओलांडणे किंवा गैरवर्तन करणे जवळपास अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंटिमेट सीन करताना दोन्ही कलाकारांमध्ये स्पष्ट संमती, विश्वास आणि एकमेकांविषयी आदर असणे ही सर्वात आवश्यक बाब असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
एखादा कलाकार सीमारेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर सहकलाकार आणि प्रॉडक्शन टीम लगेच परिस्थिती नियंत्रणात आणतात.
डिजिटल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या प्रभावामुळे आता वेब सीरिज आणि चित्रपटांमध्ये अधिक धाडसी आणि वास्तववादी सीन पाहायला मिळत आहेत.
उत्तम अभिनय करण्याबरोबरच स्वतःच्या वैयक्तिक मर्यादा जपणे आणि त्या स्पष्टपणे सांगणे ही जबाबदारी प्रत्येक कलाकारावर असते.
प्रेक्षकांना पडद्यावर दिसणारा रोमँस हा प्रत्यक्षातील भावना नसून अभिनय, दिग्दर्शन आणि तांत्रिक कौशल्य यांचा एकत्रित परिणाम असतो, असे नविना बोले यांनी स्पष्ट केले.