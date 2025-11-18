English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हिला म्हणावं खरी आत्मनिर्भर! 200 कोटींचं एकहाती साम्राज्य अन् महालासारखं घर... पाहा Inside Photos

Entertainment News : कोण आहे लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणारी ही लेडी सुपरस्टार? महालासारखं घर आणि घराच्या कणाकणात दडलीये कला... 

Sayali Patil | Nov 18, 2025, 01:45 PM IST
1/9

प्रचंड अडथळे

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

Entertainment News : खासगी जीवनात प्रचंड अडथळे आणि आव्हानांना तोंड देत, खासगी जीवनात मनापासून केलेल्या प्रेमाचा त्याग करत कलाजगतामध्ये आपलं नाव नव्हे तर साम्राज्य उभी करणारी ही अभिनेत्री फक्त दक्षिणेकडील चाहत्यांच्याच मनावर नव्हे, तर जगभरातील तिच्या लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करते. (छाया सौजन्य- archdigestindia)

2/9

सोशल मीडिया

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती आपल्या खासगी जीवनात डोकावण्याची संधी चाहत्यांना देते. आपल्या कलेइतकंच प्रेम ती पती आणि मुलांवरही करते. अशी ही अभिनेत्री म्हणजे नयनतारा. लेडी सुपरस्टार असं तिचं नाव. (छाया सौजन्य- archdigestindia)

3/9

संपत्ती

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

एकदोन नव्हे, तर तब्बल 200 कोटींची संपत्ती असणाऱ्या नयनतारा या अभिनेत्रीच्या घराचे फोटो काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर समोर आले होते. जिथं या अभिनेत्रीनं प्रचंड समर्पण आणि मेहनतीनं सजवलेल्या या घराचा प्रत्येक लक्षवेधी कोपरा अनेकांनाच पाहता आला. (छाया सौजन्य- archdigestindia)

4/9

नयनतारा

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

archdigestindia नं नयनतारा आणि विघ्नेश शिवन यांचे फोटो शेअर करत या घरात मातीचं लिंपण, पारंपरिक कलाकृती आणि अगदी लाकडी वस्तूंचा वापर करुन सजावट साकारल्याचं म्हटलं. 

5/9

भूखंड

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

एकदोन नव्हे तर तब्बल 7000 चौरस फूट इतक्या भूखंडावर हा बंगला उभा असून, तो एक स्टुडिओसुद्धा आहे. हाऊस स्टुडिओ असं या संकल्पनेला संबोधलं जातं.  (छाया सौजन्य- archdigestindia)

6/9

महालवजा घर

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

लख्ख सूर्यप्रकाश झेलणाऱ्या या महालवजा घरात दुपारच्या वेळी प्रवेश केलं असता सूर्यकिरणं डोळे दीपवून सोडतात आणि सूर्य मावळतीला जाताना आभाळात होणारी रंगांची उधळणंही या घराला वेगळं रुप देऊन जाते. (छाया सौजन्य- archdigestindia)  

7/9

जुना बाज

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

घराचा जुना बाज तसाच ठेवत नयनतारा आणि विघ्नेश यांची कलात्मक बाजू लक्षात ठेवत या घराची सजावट करण्यात आली आहे. (छाया सौजन्य- archdigestindia)  

8/9

आजुबाजूला बरेच वृक्ष

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

या घराच्या आजुबाजूला बरेच वृक्ष आणि रोपटी आहेत. इतकंच नव्हे, तर या House Studio तून जाणाऱ्या घरातून वाढलेले वृक्ष तसेच ठेवून त्याभोवती लादीकाम करण्यात आलं आहे. चेन्नईतील अतिशय उत्तभ्रू आणि मोक्याच्या परिसरात हे घर असून, प्रारंभी स्वरुपात हा बंगला नयनतारा आणि विघ्नेश यांनी एका वेगळ्या रुपात तयार करून घेतला. अतिशय शांत अशा रंगांचा वापर त्यामध्ये करण्यात आला असून, कुठेही भडकपणा पाहायला मिळत नाही.  (छाया सौजन्य- archdigestindia)

9/9

उत्तभ्रू आणि मोक्याच्या परिसरात हे घर

actress nayanthara vighnesh sivan lavish luxurious yet rustic home inside photos net worth

विघ्नेश आणि नयनतारा यांचं घरच आलिशान नाहीये, तर तितक्याच आलिशान कारसुद्धा त्यांच्या दारी उभ्या आहेत बरं. इतकी श्रीमंती असतानाही स्वबळावर मोठी झालेली ही अभिनेत्री मनोभावे सणावाराला या वाहनांची पूजा अर्चा करताना दिसते. ज्यामुळं तिची ही बाजूसुद्धा चाहत्यांच्या मनाचा ठाव घेते. 

