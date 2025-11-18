हिला म्हणावं खरी आत्मनिर्भर! 200 कोटींचं एकहाती साम्राज्य अन् महालासारखं घर... पाहा Inside Photos
Entertainment News : कोण आहे लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणारी ही लेडी सुपरस्टार? महालासारखं घर आणि घराच्या कणाकणात दडलीये कला...
Sayali Patil | Nov 18, 2025, 01:45 PM IST
प्रचंड अडथळे
Entertainment News : खासगी जीवनात प्रचंड अडथळे आणि आव्हानांना तोंड देत, खासगी जीवनात मनापासून केलेल्या प्रेमाचा त्याग करत कलाजगतामध्ये आपलं नाव नव्हे तर साम्राज्य उभी करणारी ही अभिनेत्री फक्त दक्षिणेकडील चाहत्यांच्याच मनावर नव्हे, तर जगभरातील तिच्या लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करते. (छाया सौजन्य- archdigestindia)
सोशल मीडिया
संपत्ती
नयनतारा
भूखंड
महालवजा घर
जुना बाज
आजुबाजूला बरेच वृक्ष
या घराच्या आजुबाजूला बरेच वृक्ष आणि रोपटी आहेत. इतकंच नव्हे, तर या House Studio तून जाणाऱ्या घरातून वाढलेले वृक्ष तसेच ठेवून त्याभोवती लादीकाम करण्यात आलं आहे. चेन्नईतील अतिशय उत्तभ्रू आणि मोक्याच्या परिसरात हे घर असून, प्रारंभी स्वरुपात हा बंगला नयनतारा आणि विघ्नेश यांनी एका वेगळ्या रुपात तयार करून घेतला. अतिशय शांत अशा रंगांचा वापर त्यामध्ये करण्यात आला असून, कुठेही भडकपणा पाहायला मिळत नाही. (छाया सौजन्य- archdigestindia)
