/चित्रपट फ्लॉप झाल्यावर देहविक्रीतून कमावले पैसे; शरिरात किडे पडून झाला मृत्यू; कुटुंबाने हातही लावला नाही, कोण आहे ही अभिनेत्री?

2007 मध्ये तामिळनाडूतील एका दर्ग्याबाहेर एक महिला आढळली, जिची अवस्था अत्यंत दयनीय होती. निराधार वाटणाऱ्या या महिलेची ओळख पटली तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला.
2007 मध्ये, तामिळनाडूतील एका दर्ग्याबाहेर एक महिला अत्यंत दयनीय स्थितीत आढळून आली होती. तिच्या अंगावर फाटके कपडे होते. अंगावर किडे आणि मुंग्या फिरत होत्या आणि ती इतकी अशक्त झाली होती की तिला ओळखणंही कठीण झालं होतं. सुरुवातीला लोकांना ती एखादी निराधार महिला वाटली. पण जेव्हा तिची ओळख पटली तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला.
दर्ग्याबाहेर आढळलेली ती महिला एकेकाळी चित्रपटसृष्टीतून अचानक नाहीशी झाली होती. 1995 नंतर ती ना चित्रपटांत दिसली, ना तिच्याबद्दल काही बातमी ऐकू आली. कालांतराने लोक तिला विसरले आणि चित्रपटसृष्टीत तिची जागा नवीन अभिनेत्रींनी घेतली. मात्र, पडद्यामागे काही वेगळंच घडत होतं. आर्थिक चणचण, एकाकीपण आणि सतत घसरत चाललेलं आयुष्य यांनी तिला अशा वळणावर आणून सोडले होते, जिथून पुन्हा सावरून वर येणे जवळजवळ अशक्य होते.
ही महिला म्हणजे दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध होती निशा नूर होती. 1980 च्या दशकात तामिळ चित्रपटसृष्टीतून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि अल्पावधीतच या क्षेत्रात स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले. त्यांनी कमल हासन आणि रजनीकांत यांच्यासारख्या बड्या कलाकारांसोबत काम केलं.
त्यांनी प्रामुख्याने सहाय्यक भूमिका साकारल्या होत्या. मात्र त्यांचं सौंदर्य आणि अभिनयकौशल्य यामुळे प्रेक्षकांनी पसंतीची पावती दिली होती. 1980 ते 1995 या काळात त्यांनी सुमारे 17 चित्रपटांत काम केले आणि ती सतत प्रकाशझोतात राहिल्या.
मात्र, काळ बदलला आणि चित्रपटांच्या ऑफर्स हळूहळू कमी होऊ लागल्या. अशी वेळ आली जेव्हा त्यांना काम मिळणं बंद झालं आणि तिला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. एकीकडे चित्रपटसृष्टीतील झगमगाटाची सवय आणि दुसरीकडे हातातील पैसे संपू लागले होते.
या काळात, काही लोकांनी तिला वेश्याव्यवसाय करण्याचा सल्ला दिला. आर्थिक विवंचनेमुळे तिने हा मार्ग स्वीकारला आणि हळूहळू ती त्या विश्वात अडकत गेली. दरम्यान, तिचा चित्रपटसृष्टी आणि कुटुंब या दोघांशीही संपर्क जवळपास तुटला; तिच्या वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवल्यानंतर तिने कुटुंबापासून स्वतःला दूर केले होते.
2007 मध्ये, जेव्हा निशा नूर नागोर दर्ग्याबाहेर अत्यंत गंभीर अवस्थेत आढळल्या, तेव्हा एका वाटसरूने त्यांना ओळखलं. त्यानंतर त्यांना एका संस्थेत नेण्यात आले, जिथे त्यांनी आपली संपूर्ण कहाणी सांगितली. चित्रपटसृष्टी सोडल्यानंतर आपण वेश्याव्यवसायाकडे वळलो होतो, याची कबुली त्यांनी दिली. वैद्यकीय तपासणीतून त्या एड्सने ग्रस्त असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांची प्रकृती इतकी खालावली होती की त्या केवळ हाडांचा सांगाडा बनल्या होत्या. त्या संस्थेने त्यांना रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू केले असले, तरी तो आजार आधीच बळावलेल्या अवस्थेत पोहोचला होता.
रुग्णालयात उपचार घेऊनही निशा नूर यांची प्रकृती सुधारली नाही आणि दाखल केल्यानंतर साधारण आठवडाभरातच त्यांचे निधन झाले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील कोणीही त्यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी पुढे आले नाही. अखेरीस, आजारपणाच्या काळात ज्या सामाजिक संस्थेने त्यांना मदत केली होती, त्याच संस्थेने त्यांच्या अंत्यसंस्काराची जबाबदारी स्वीकारली. एकेकाळी मोठ्या कलाकारांसोबत पडद्यावर झळकलेल्या एका अभिनेत्रीचा अंत अशा प्रकारे होईल, याची कदाचित कोणीही कल्पना केली नसेल.