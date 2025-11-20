English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘मैत्री’ की ‘प्रेम’? बॉलिवूडमधील 'या' 5 अभिनेत्रींनी त्यांच्याच मैत्रिणीच्या नवऱ्यासोबत केलं लग्न

अनेकदा तुम्ही चित्रपटांमध्ये पाहिलं असेल की अभिनेत्री तिच्या मैत्रिणीच्या मित्रासोबत लग्न करतात. हेच बॉलिवूडमध्ये देखील झालं आहे. ज्यांनी आपल्या मैत्रिणीच्या नवऱ्यासोबत लग्न केलं.   

Soneshwar Patil | Nov 20, 2025, 06:49 PM IST
बॉलिवूडमध्ये ग्लॅमरसोबतच वाद, चर्चाही कायम रंगत असतात. विशेषतः काही अभिनेत्रींच्या लग्नांबद्दल अनेकदा असा आरोप करण्यात आला आहे की त्यांनी आपल्या मैत्रिणींच्या किंवा ओळखीच्या पतींसोबत संसार थाटला.   

अशा अनेक किस्स्यांमुळे त्या सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये चर्चेत राहिल्या. पाहूया कोणत्या अभिनेत्रींबद्दल असे वाद निर्माण झाले होते.  

90 च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री रवीना टंडनने तिच्या मैत्रिणीच्या पतीशी लग्न केल्याचा दावा अनेकदा समोर आला आहे. रवीनाचे पती अनिल थडानी यांचे पहिले लग्न नताशा सिप्पी यांच्यासोबत झाले होते. नताशा ही प्रसिद्ध निर्माता रोमू सिप्पी यांची मुलगी आहे.  

रवीना आणि अनिल यांची पहिली भेट 2003 साली रवीना निर्मित 'स्टंप्ड' चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान झाली. सततच्या भेटींमध्ये त्यांच्यात जवळीक वाढली आणि पुढे अनिलने नताशाला घटस्फोट दिल्याचे वृत्त समोर आले. रवीना आणि नताशा यांच्यातील 'कॅटफाइट' त्या काळात मोठी चर्चा होती.  

अभिनेत्री अमृता अरोराने व्यवसायिक शकील लडक यांच्याशी लग्न केले. रिपोर्टनुसार शकील हे अमृताची मैत्रीण निशा राणा यांचे पती होते. निशाने अमृता वर थेट आरोप केला होता की तिनेच तिचा संसार मोडला. अमृता आणि शकील यांची पहिली भेट 2008 मध्ये झाली. त्यावेळी शकील-निशाचा घटस्फोट झाला आणि अमृता तिच्या एका ब्रेकअपमधून सावरत होती. काही महिन्यांतच 2009 मध्ये अमृता आणि शकीलने लग्न केले.  

बॉलिवूडची फिटनेस आयकॉन शिल्पा शेट्टीवरही अशाच प्रकारचा आरोप झाला होता. शिल्पाचा पती राज कुंद्राचे पहिले लग्न त्याची बालमैत्रीण कविता कुंद्रासोबत झाले होते. तीन वर्षांनी या जोडप्याचा घटस्फोट झाला. कविताने सार्वजनिकपणे दावा केला होता की शिल्पामुळेच विवाह तुटला.  

कविताने म्हटले होते की, विवाह वाचवण्याचा प्रयत्न करत असताना राजच्या बोलण्यात फक्त शिल्पाचे नाव असायचे. तो मला घटस्फोटासाठी दडपण टाकत होता. परंतु शिल्पाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. ती म्हणाली होती की, 'बिग ब्रदरमध्ये जाण्यापूर्वी मला राज ओळखीचाच नव्हता.  

अभिनेत्री हंसिका मोटवानीही अशा आरोपांपासून सुटली नाही. हंसिकाचा पती सोहेल कथूरिया ही तिची मैत्रीण रिंकी यांचे पती होते. रिंकी आणि सोहेलचे लग्न काही काळातच तुटले. नंतर सोहेलने हंसिकेसोबत लग्न केले. आश्चर्य म्हणजे, आता हंसिका आणि सोहेल यांच्या नात्यातही दुरावा आल्याची चर्चा आहे.

प्रसिद्ध गायक-संगीतकार हिमेश रेशमियाच्या दुसऱ्या पत्नीबद्दलही अशाच चर्चा झाल्या. हिमेशची दुसरी पत्नी सोनिया कपूर ही त्याच्या पहिल्या पत्नी कोमलची मैत्रिण होती. सोनियाचे रेशमियांच्या घरी जाणे-येणे सतत असे. 2017 मध्ये हिमेशने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिला आणि 2018 मध्ये सोनियासोबत लग्न केले.  

ग्लॅमरसच्या जगात नाती जोडलीही जातात आणि तुटलीही जातात. या अभिनेत्रींच्या वैयक्तिक आयुष्यावर झालेल्या वादांमुळे त्या अनेकदा चर्चेत राहिल्या. काही आरोपांना वेळोवेळी त्यांनी उत्तर दिले तर काही गोष्टी आजही गॉसिपच ठरून राहिल्या आहेत.  

