/मुलीला केलेलं किस ते अभिनेत्याची पॅन्ट सगळ्यांसमोर ओढणं... वादांमुळे करियर उद्ध्वस्त होणारी अभिनेत्री कोण?

बॉलीवूडमधील एका अभिनेत्रीने आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना अशी एक चूक केली, ज्यामुळे तीच करियर उद्ध्वस्त झालं. सध्या ती चित्रपटसृष्टीतून पूर्णपणे लांब केली आहे.
एकेकाळी बॉलिवूड आणि बंगाली चित्रपटसृष्टीतील ग्लॅमरस अभिनेत्री म्हणून ओळख असलेल्या रिया सेनने आपल्या अभिनयासोबतच वैयक्तिक आयुष्यातील वादांमुळेही अनेकदा चर्चेत स्थान मिळवले. करिअरची घोडदौड सुरू असतानाच काही घटनांमुळे तिची प्रतिमा धुळीस मिळाली आणि हळूहळू ती चित्रपटसृष्टीपासून दूर गेली.
रिया सेनने सुरुवातीला फाल्गुनी पाठक यांच्या लोकप्रिय म्युझिक व्हिडीओ 'चूडी जो खनकी हाथों में' मधून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर तिने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि हिंदीबरोबरच बंगाली चित्रपटांमध्येही काम केले.
चित्रपटांपेक्षा रिया सेन अनेकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेच चर्चेत राहिली. एका कथित खासगी व्हिडीओमुळे तिचे नाव मोठ्या वादात अडकले होते. त्या वेळी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओबाबत रियाने तो बनावट असल्याचा दावा केला होता.
रिया सेनचा एका पार्टीदरम्यान एका महिलेचे चुंबन घेतानाचा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या फोटोवरून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आणि त्यावेळी तिचे नाव पुन्हा चर्चेत आले.
काही माध्यमांतील वृत्तांनुसार, एका वेब सिरीजच्या चित्रीकरणादरम्यान इंटिमेट दृश्य शूट करताना सहकलाकारासोबत घडलेल्या प्रसंगामुळेही वाद निर्माण झाला होता. मात्र या संदर्भातील विविध दाव्यांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
रिया सेनच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही अनेक अफवा आणि चर्चा रंगल्या होत्या. विवाहापूर्वी गर्भधारणेबाबत काही माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते, मात्र त्याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी समोर आली नव्हती. 2017 मध्ये रियाने शिवम तिवारी यांच्याशी विवाह केला.
एकेकाळी ग्लॅमरस भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेली रिया सेन आता मुख्य प्रवाहातील बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये फारशी दिसत नाही. अभिनयापेक्षा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वादच अधिक चर्चेत राहिल्याने तिच्या करिअरवर त्याचा परिणाम झाल्याचे मानले जाते.