Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • डीप नेक ब्लाऊज आणि रॉयल लूक; सई ताम्हणकरने पुन्हा एकदा वाढवला सोशल मीडियाचा पारा!

डीप नेक ब्लाऊज आणि रॉयल लूक; सई ताम्हणकरने पुन्हा एकदा वाढवला सोशल मीडियाचा पारा!

Sai Tamhankar Hot Look: मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सई ताम्हणकर नेहमीच तिच्या अभिनयासोबतच स्टायलिश अंदाजामुळे चर्चेत असते. यावेळी सईचा गुलाबी लेहेंग्यातील नवा लूक सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. साधेपणा, सौंदर्य आणि एलिगन्स यांचा सुंदर मिलाफ या लूकमध्ये पाहायला मिळतो. फारसा गाजावाजा न करता देखील एखादा सिंपल लूक किती उठून दिसू शकतो, हे सईने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे.

Priti Ved | Jan 21, 2026, 04:47 PM IST
1/8

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि तितकीच स्टायलिश अभिनेत्री सई ताम्हणकने पुन्हा एकदा आपल्या ग्लॅमरस लूकने चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. सध्या सोशल मीडियावर सईचा पिंक लेहेंग्यातील लूक जोरदार व्हायरल होत आहे. तिचे हे खास बोल्ड Photo एकदा पाहाच...

2/8

नाजूक डिझाइन आणि भरतकाम

लेहेंग्यावरची हलकी भरतकाम, सोनेरी बॉर्डर आणि साधे डिझाइन यामुळे हा पारंपरिक पोशाख खूपच एलिगंट वाटतो. गुलाबी लेहेंगा आणि त्यावरील नाजूक काम यामुळे सईचा संपूर्ण लूक रॉयल आणि ग्रेसफुल दिसतो. फार हेवी न वाटता हा आउटफिट प्रत्येक सण-समारंभासाठी योग्य ठरू शकतो.

3/8

डीप नेक ब्लाउजचा ग्लॅम टच

 लेहेंग्यासोबत सईने डीप नेक ब्लाउज घातला असून तो लूकला ग्लॅमरस बनवतो, पण कुठेही ओव्हर वाटत नाही.

4/8

स्टायलीश आणि हटके लूक

ग्लॅमर आणि सुसंस्कृतपणा यांचा योग्य समतोल सईच्या या लूकमध्ये पाहायला मिळतो, हीच तिच्या स्टाइलची ओळख आहे. ब्लाउजची फिटिंग आणि डिझाइन लेहेंग्यासोबत परफेक्ट जुळून येते. 

5/8

पारंपरिक ज्वेलरीची निवड

सईने जड नसलेली पण लक्ष वेधून घेणारी पारंपरिक ज्वेलरी निवडली आहे. मोठे झुमके आणि स्टायलिश कड्या लूकला उठाव देतात.

6/8

सोनेरी रंगाचा सुंदर वापर

ज्वेलरीमध्ये सोनेरी रंगाला प्राधान्य देत, सईने ओव्हरडू न करता एलिगंट फिनिश साधली आहे. ज्वेलरी आणि आउटफिट यांचा मेळ अचूक बसतो. त्यामुळे लूक अधिक रिच आणि क्लासी वाटतो.

7/8

सॉफ्ट मेकअप आणि टिकली

हलका ग्लोइंग बेस, साधं आयमेकअप आणि न्यूड पिंक लिपशेड सईच्या नैसर्गिक सौंदर्याला अधोरेखित करतो. कपाळावरची छोटी टिकली लूकला देशी टच देते.

8/8

स्लीक हेअरस्टाईल आणि सोशल मीडिया क्रेझ

केस स्लीक पद्धतीने मागे बांधल्यामुळे चेहरा आणि ज्वेलरी अधिक उठून दिसते. हे फोटो समोर येताच Instagram आणि Facebook वर लाईक्स व कमेंट्सचा पाऊस पडला आहे.

