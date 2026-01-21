डीप नेक ब्लाऊज आणि रॉयल लूक; सई ताम्हणकरने पुन्हा एकदा वाढवला सोशल मीडियाचा पारा!
Sai Tamhankar Hot Look: मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सई ताम्हणकर नेहमीच तिच्या अभिनयासोबतच स्टायलिश अंदाजामुळे चर्चेत असते. यावेळी सईचा गुलाबी लेहेंग्यातील नवा लूक सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. साधेपणा, सौंदर्य आणि एलिगन्स यांचा सुंदर मिलाफ या लूकमध्ये पाहायला मिळतो. फारसा गाजावाजा न करता देखील एखादा सिंपल लूक किती उठून दिसू शकतो, हे सईने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे.
Priti Ved | Jan 21, 2026, 04:47 PM IST
नाजूक डिझाइन आणि भरतकाम
डीप नेक ब्लाउजचा ग्लॅम टच
स्टायलीश आणि हटके लूक
पारंपरिक ज्वेलरीची निवड
सोनेरी रंगाचा सुंदर वापर
