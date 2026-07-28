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'कुछ कुछ होता है'मधील अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार, लग्नानंतर अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा; भारत सोडून...

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 28, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:27 PM IST

कुछ कुछ होता है या चित्रपटामधील शाहरूख-राणीची ऑनस्क्रिन मुलगी अंजलीला गंभीर आजार झाल्याचा मोठा खुलासा अभिनेत्री सना सईद हिने स्वत: केलाय. 'स्टुडंट ऑफ द इयर'मध्ये वरुण धवन आणि आलिया भट्टसोबत सनीना अचानक गायब झाली होती. 

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

अभिनेत्री सना सईद ही अचानक इंडस्ट्रीतून गायब झाल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थितीत करण्यात येत होते. एवढंच नाही तर ती भारत सोडून परदेशात गेली आहे. यामागील कारण अभिनेत्रीने स्वत:च एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. 

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

 हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत सना सईद हिने तिच्या गंभीर आजाराबद्दल सांगितलं आहे. तिने तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण प्रसंगाबद्दल सांगितलं आहे. ती म्हणाली की, तिने या गंभीर आजाराला एकटीने झुंज दिली होती. 

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

ती या मुलाखतीत म्हणाली की, मला आजाराचे नावही माहिती नव्हतं. त्यामुळे तिला यासोबत कसं लढायचं माहिती नव्हतं. तिने लहानपणापासून कधीही इटिंग डिसऑर्डरबद्दल ऐकलं नव्हतं, त्यामुळे सगळंच तिच्यासाठी कठीण होतं. 

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

सना सांगितलं की, ती अनेक वर्षे म्हणजे जवळपास 6 वर्ष बुलिमिया या गंभीर खाण्याशी संबंधित मानसिक आजाराशी लढत होती. कॉलेजमध्ये असताना बारीक दिसण्याच्या दबावामुळे अनेक प्रकारचे डाएट्स करत होती.

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

अभिनेत्री म्हणाली की, मी एक अभिनेत्री असल्याने कॅमेऱ्यासमोर राहणे आणि दिसण्यावरून होणाऱ्या कमेंट्समुळे मला एक प्रकारचा मानसिक ताण येत होता आणि तो दिवसेंदिवस वाढत होता. 

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

सुरुवातीला ती कुठल्या आजाराचा सामना करत आहे, हे तिच्या लक्षातही आलं नव्हतं. जेव्हा तिला कळलं की  'बुलिमिया' या ईटिंग डिसऑर्डरची रुग्ण आहे. त्यानंतर तिने  रिकव्हरी करण्यासाठी एका पुस्तकाची मदत घेतली. 

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

पुस्तकासोबत तिने योग्य उपचार आणि मानसिक आधारसोबत या आजारातून बरं होण्यासाठी चार वर्ष लागली. तसंच अभिनेत्री म्हणाली की, भविष्यात पतीसोबत कोणत्याही भीतीशिवाय आनंदाने जगता यावं आणि होणाऱ्या मुलांवर काही त्रास होऊ नये म्हणून तिने या आजारावर मात करण्यासाठी ठाम निर्णय घेतला. 

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अंजलीला 6 वर्ष गंभीर आजार

सनाने सांगितले की 2021 मध्ये लॉस एंजेलिसला घर घेतलं आणि तिथे ती कायमची शिफ्ट झाली. त्यानंतर तिने लग्न केलं. आज ती नवरा क्साबा वॅगनरसोबत प्रोडक्शन कंपनी चालवते. सना आता भारतापासून आणि सिनेसृष्टीपासून पूर्णपणे दूर आहे. 

TAGS:
sana saeed
bollywood
Entertainment
health

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