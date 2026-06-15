/सौंदर्याबरोबरच Acting साठी ओळखली जाणारी 22 वर्षीय संचिता उगले कोण होती? 10 Facts वाचून व्हाल थक्क

Who Was Sanchita Ugale 10 Facts: वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी तिने स्वत:ला संपवण्यासारखं काय घडलं? ती कोण होती? कोणकोणत्या मालिका, चित्रपटांमध्ये तिने काम केलंय? जाणून घ्या A To Z माहिती...
हिंदी मालिकांमध्ये नाव गाजवणारी प्रसिद्ध अभिनेत्री संचिता उगलेने (Sanchita Ugale) आत्महत्या केली आहे. संचिता कोण होती तिच्याबद्दलच्या 10 गोष्टी जाणून घेऊयात...
दंगल टीव्हीवरील 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' मालिकेमध्ये संचिताने सुकून ही मुख्य भूमिका साकारली होती.
संचिताने 'कुमकुम भाग्या'मध्ये दियाचा रोल केला होता. याच माध्यमातून तिने हिंदी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं.
संचिता ही 'वागले की दुनिया' मालिकेमधून रुचिता जेटलीच्या भूमिकेच्या माध्यमातून घराघरात पोहचली होती.
विकी कौशलने मुख्य भूमिका साकारलेल्या 'छावा' चित्रपटामध्ये संचिताने तरुण वायातील तारा राणीची भूमिका साकारली होती.
'सायलेन्स 2: द नाईट आऊ बार शूटआऊट' या 2024 मधील चित्रपटाही संचिताने साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली होती.
नाटकामधून अभिनेत्री म्हणून करिअरला सुरुवात करणाऱ्या संचिताने अभिनयाबरोबरच शिक्षणही सुरु ठेवलं होतं.
संचिताच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर (@sanchita_ugale) वर सुमारे 1/39 लाख फॉलोअर्स होते.
संचिताने नालासोपारा येथे राहत्या घरी आत्महत्या करुन स्वत:चं जीवन संपवलं.
संचिताच्या आत्महत्येचं कारण समोर आलेलं नसलं तरी पोलिसांनी आत्महत्येच्या कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
संचिताच्या अकाली निधनामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला असून अनेकांना या बातमीवर विश्वासच बसत नाहीये. (सर्व फोटो संचिताच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)