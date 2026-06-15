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सौंदर्याबरोबरच Acting साठी ओळखली जाणारी 22 वर्षीय संचिता उगले कोण होती? 10 Facts वाचून व्हाल थक्क

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 15, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:00 PM IST

Who Was Sanchita Ugale 10 Facts: वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी तिने स्वत:ला संपवण्यासारखं काय घडलं? ती कोण होती? कोणकोणत्या मालिका, चित्रपटांमध्ये तिने काम केलंय? जाणून घ्या A To Z माहिती...

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संचिता उगलेची आत्महत्या...

हिंदी मालिकांमध्ये नाव गाजवणारी प्रसिद्ध अभिनेत्री संचिता उगलेने (Sanchita Ugale) आत्महत्या केली आहे.  संचिता कोण होती तिच्याबद्दलच्या 10 गोष्टी जाणून घेऊयात...

 

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सुकून ही मुख्य भूमिका साकारली

दंगल टीव्हीवरील 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' मालिकेमध्ये संचिताने सुकून ही मुख्य भूमिका साकारली होती.

 

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हिंदी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं

संचिताने 'कुमकुम भाग्या'मध्ये दियाचा रोल केला होता. याच माध्यमातून तिने हिंदी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं.

 

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घराघरात पोहचली

संचिता ही 'वागले की दुनिया' मालिकेमधून रुचिता जेटलीच्या भूमिकेच्या माध्यमातून घराघरात पोहचली होती.

 

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तारा राणीची भूमिका

विकी कौशलने मुख्य भूमिका साकारलेल्या 'छावा' चित्रपटामध्ये संचिताने तरुण वायातील तारा राणीची भूमिका साकारली होती.

 

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2024 मधील चित्रपटाही केलेली भूमिका

'सायलेन्स 2: द नाईट आऊ बार शूटआऊट' या 2024 मधील चित्रपटाही संचिताने साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली होती.

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शिक्षणही सुरु ठेवलं होतं

नाटकामधून अभिनेत्री म्हणून करिअरला सुरुवात करणाऱ्या संचिताने अभिनयाबरोबरच शिक्षणही सुरु ठेवलं होतं. 

 

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इन्स्टाग्राम सक्रीय

संचिताच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर (@sanchita_ugale) वर सुमारे 1/39 लाख फॉलोअर्स होते. 

 

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स्वत:चं जीवन संपवलं

संचिताने नालासोपारा येथे राहत्या घरी आत्महत्या करुन स्वत:चं जीवन संपवलं.

 

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कारण समोर आलेलं नाही

संचिताच्या आत्महत्येचं कारण समोर आलेलं नसलं तरी पोलिसांनी आत्महत्येच्या कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 

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चाहत्यांना मोठा धक्का

संचिताच्या अकाली निधनामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला असून अनेकांना या बातमीवर विश्वासच बसत नाहीये. (सर्व फोटो संचिताच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

TAGS:
actress
Sanchita Ugale
nalasopara
Mumbai

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