अर्ध्या रात्रीत खोलीत घुसला दिग्दर्शक, 'तू लहान नाहीस आता, कॉम्प्रोमाइज करावंच लागेल?'अभिनेत्रीला दिली धमकी

Sandeepa Virk : अभिनेत्री संदीपा विर्कने पंजाबी इंडस्ट्रीतील प्रकार उघडकीस आणला आहे. दिग्दर्शक आणि मुख्य अभिनेत्याने कामाच्या बदल्यात तिच्याकडून शरीर सुखाची मागणी केली, हे तिने उघड केले आहे.
तिने एका पॉडकास्टमध्ये आपले दुःख व्यक्त केले. संदीपा म्हणाली, "चित्रिकरणानंतर मध्यरात्री दिग्दर्शक माझ्या खोलीत आला. तो दारूच्या नशेत होता. माझ्या पलंगावर बसला आणि म्हणाला, 'मी इथे आलो आहे, त्यामुळे तुला तडजोड करावीच लागेल.'
मला धक्काच बसला. मी त्याला विचारले, 'तुम्ही काय बोलत आहात?' त्यावर तो म्हणाला, 'मी इथे का आलो आहे हे तुला माहीत आहे. तू आता लहान मुलगी नाहीस.'"
संदीपाला पुन्हा एकदा अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान, मुख्य नायकाने तिच्याकडे शरीर सुखाची मागणी केली.
जेव्हा संदीपाने दिग्दर्शकाच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला, तेव्हा त्याने तिला चित्रपटातून काढून टाकण्याची धमकी दिली.
अभिनेत्री म्हणाली की ती त्या अटींवर काम करू शकत नाही. तिने चित्रपटासाठी आधीच सात दिवसांचे चित्रीकरण केले होते. तिने दिग्दर्शकाला तिला काढून टाकण्यास सांगितले.
तिने दिग्दर्शकाची तक्रार चित्रपटाच्या मुख्य अभिनेत्याकडे आणि निर्मात्याकडे केली, पण ते सर्व मागे हटले. निर्मात्याने तिला तडजोड करण्याचा सल्ला दिला.
त्याने तिला त्याच्या हॉटेलमध्ये राहायला सांगितले. फोटोशूट दरम्यानही तो उद्धटपणे वागला. जोपर्यंत ती सहमत होत नाही तोपर्यंत चित्रीकरण करणार नाही, असे तो म्हणाला.
संदीपाच्या मते, महिला निर्माती तिला म्हणायची, "तडजोड केली, काय फरक पडतो?" पंजाबी इंडस्ट्रीमध्ये खूप काही घडत आहे. म्युझिक व्हिडिओंसाठी...
या सर्व घटनांमुळे तिने पंजाबी इंडस्ट्रीपासून अंतर राखले आहे. ती म्हणते की जेव्हा कोणी चांगल्या हेतूने तिच्याकडे एखादा प्रोजेक्ट आणेल, तेव्हा ती त्यावर नक्कीच काम करेल...