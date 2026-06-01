‘काहींशी शरीरसंबंध तर...’, 'एकाच वेळी अनेकांसोबत रिलेशनमध्ये' असल्याचा अभिनेत्रीचा दावा; म्हणाली, 'सगळ्यांना...'

Actress With Multiple Partners Interview Details: एका नावाजलेल्या अभिनेत्रीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल केलेल्या विधानावरुन दोन गट पडले आहेत. नेमकं ती काय म्हणालीये जाणून घेऊयात...
एखादी अभिनेत्री कोणासोबत रिलेशनमध्ये असेल तर त्याची बरीच चर्चा होते. मात्र इथं एका अभिनेत्रीने पॉलिगॅमी म्हणजेच एकाच वेळेस अनेकांसोबत रिलेशनमध्ये असण्याची संकल्पना मानतो असं म्हटलं आहे. ही अभिनेत्री आहे कोण आणि तिने म्हटलंय काय पाहूयात...
'माझे एकाच वेळी अनेकांसोबत शारीरिक संबंध आहेत' असा गौप्यस्फोट एका नावाजलेल्या अभिनेत्रीनं मुलाखतीमध्ये केला आहे. तिने केलेली विधानं चांगलीच चर्चेत आहेत. 'रॉक ऑन' चित्रपटामध्ये झळकलेली बॉलिवूड अभिनेत्री शाहना गोस्वामी सध्या तिच्या एका स्फोटक मुलाखतीमुळे चर्चेत आहे.
सिद्धार्थ कन्नन यांच्या यूट्यूब पॉडकास्टमध्ये शाहना गोस्वामीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळेपणे भाष्य केलं आहे. तिने काही धाडसी वक्तव्यं केली आहेत. शाहना गोस्वामीने केलेली विधानं सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहेत. तिने नेमकं काय म्हटलं? हे जाणून घेऊयात...
“मी एकाच वेळी अनेक जणांशी रिलेशनशिपमध्ये आहे. काहींशी शरीरसंबंध आहेत काहींशी मैत्री तर काहींशी भावनिक नातं आहे,” असं शाहना गोस्वामीने म्हटलं आहे. “माझा एकही ‘प्रायमरी पार्टनर’ नाही. माझ्या आयुष्यात दीर्घकाळापासून अनेक लोक आहेत, पण ते लोक अगदी कॅज्युअल नाहीत,” असं शाहना गोस्वामीने म्हटलं आहे.
“प्रेम म्हणजे स्वातंत्र्य असं मी मानते. प्रेम म्हणजे मालकी हक्काची भावना किंवा ‘फक्त एकच व्यक्ती’ ही समजूत मला पटत नाही. प्रेम एकाच व्यक्तीपुरतं मर्यादित नसावं, असं मी मानते” असंही शाहना गोस्वामीने म्हटलं आहे.
“सगळ्यांना एकमेकांची माहिती असते. काहीही लपवलेलं नाही. प्रामाणिकपणा हा माझ्या नात्यांचा मूलमंत्र आहे,” असं विधान शाहना गोस्वामीने मुलाखतीत केलं. शाहना गोस्वामी पुढे म्हणाली की, “पारंपरिक रिलेशनशिपचा फॉर्म्युला मला फिट बसत नाही. प्रेम, मैत्री, कुटुंब – सर्वांत लोकांनी स्वतःला स्पेस द्यायला हवी.”
शाहना गोस्वामी ही 40 वर्षांची असून तिने, "आपण ओपन रिलेशनशिपवर विश्वास ठेवतो" असं सांगितलं. पूर्वी शाहना गोस्वामी मिलिंद सोमणसोबत रिलेशनशिपही होती. मात्र आता ती कोणासोबतही रिलेशनमध्ये नाही. "प्रेमाला कराराची गरज नाही. विश्वास ठेवा आणि प्रेम घडू द्या," हे तत्व आपण पाळतो असं शाहना गोस्वामीने म्हटलं.
शाहना गोस्वामीची ही मुलाखत सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली असून काहींना तिचा प्रामाणिकपणा आवडला आहे. काहींनी मात्र शाहना गोस्वामीचं वागणं हे पारंपरिक मूल्यांना धरुन नसल्याचं म्हटलं आहे. (सर्व फोटो >> instagram.com/shahanagoswami वरुन साभार)