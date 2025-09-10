English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अशी ही बनवाबनवी'मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, 'उचकी आली अन्...'

बॉलिवूड अभिनेत्री शांती प्रियासोबत सिद्धार्थचं लग्न झालं होतं. 1991 मध्ये आलेल्या सौगंध चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. नुकतंच तिने एका मुलाखतीत सिद्धार्थचं निधन आणि त्यानंतरचा तिचा संघर्ष याबद्दल खुलासा केला आहे.   

Shivraj Yadav | Sep 10, 2025, 05:33 PM IST
Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

अशी ही बनवाबनवी चित्रपटाचा उल्लेख होतो तेव्हा शंतनूची भूमिका साकारणारा सिद्धार्थ रे याचाही उल्लेख केला जातो. दुर्दैवाने 2004 मध्ये त्याचं निधन झालं.   

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

सिद्धार्थने बाजीगर, जानी दुश्मन आणि पिताह सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं. अभिनेता सिद्धार्थसोबत लग्न केल्यानंतर तिने चित्रपटसृष्टी सोडली होती.   

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

सिद्धार्थचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं होतं, तेव्हा शंती प्रिया फक्त 34 वर्षांची होती. सिद्धार्थच्या निधनानंतर एका रात्रीत आपल्यासाठी सर्व काही बदललं होतं असं तिने सांगितलं आहे.   

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

शांती प्रिया आणि सिद्धार्थ रे यांचं 1999 मध्ये लग्न झालं आणि लग्नाच्या पाच वर्षांनी, वयाच्या 40 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचं निधन झालं. शांतीने एकट्याने दोन्ही मुलं शुभम रे आणि शिष्य रे यांचं संगोपन केले. शांती आणि सिद्धार्थच्या लग्नाबद्दल आणखी एक मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की, शांती प्रियाने पती, कुटुंब आणि मुलांसाठी करिअरच्या शिखरावर असताना अभिनय सोडून दिला होता  

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

शांती प्रियाने सांगितलं की, "माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि वैवाहिक आयुष्याचा आनंद घ्यायचा होता. मला माझं सर्वोत्तम द्यायचं होतं. मी दक्षिणेची असल्याने मुंबई माझ्यासाठी नवी होती. तो महाराष्ट्र आणि बंगालचं मिश्रण होता. त्यामुळे मला सगळं काही शिकून माझं सर्वोत्तम द्यायचं होतं".  

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

सिद्धार्थच्या निधनानंतर बोलताना तिने सांगितलं की, “ते धक्कादायक होतं. संध्याकाळ होती... जेवणाची वेळ. तो माझ्या धाकट्या मुलाला गोष्टी शेअर करण्याच्या महत्त्वाबद्दल काहीतरी शिकवत होता. आम्ही सर्व जेवणाच्या टेबलावर होतो. मी, तो आणि आमची दोन्ही मुलं बसलेली असताना त्याला अचानक उचकी आली आणि तो डोके खाली करून बसला”  

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

“आमच्यासाठी, तो अविस्मरणीय क्षण होता. मी काहीही विचार करू शकत नव्हते किंवा करू शकत नव्हते. एखाद्याला हृदयविकाराचा झटका येताना पाहण्याची ही माझी पहिलीच वेळ होती. माझी मोलकरीण आली, तिने त्याला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी काही प्रयत्न केले,” अशी आठवण तिने सांगितली.   

Ashi hi Banvabanvi Siddharth Ray Death

“मी रंगहीन होते. मी फक्त पांढरे कपडे घालत होते. माझ्या डोक्यात काही गोष्टी चालू होत्या. एके दिवशी, जेव्हा माझी आई माझ्याकडे आली, तेव्हा मला असे पाहून तिला धक्का बसला. मी जिवंत असतानाही मृतांप्रमाणे वागल्याबद्दल ती माझ्यावर ओरडली. ती म्हणाली: ‘तुला वाटतं का तुझी मुलं यासाठी पात्र आहेत? तू त्यांची एकमेव पालक आहेस,” अशी आठवणही तिने सांगितली.   

