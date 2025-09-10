'अशी ही बनवाबनवी'मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, 'उचकी आली अन्...'
बॉलिवूड अभिनेत्री शांती प्रियासोबत सिद्धार्थचं लग्न झालं होतं. 1991 मध्ये आलेल्या सौगंध चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. नुकतंच तिने एका मुलाखतीत सिद्धार्थचं निधन आणि त्यानंतरचा तिचा संघर्ष याबद्दल खुलासा केला आहे.
Shivraj Yadav | Sep 10, 2025, 05:33 PM IST
शांती प्रिया आणि सिद्धार्थ रे यांचं 1999 मध्ये लग्न झालं आणि लग्नाच्या पाच वर्षांनी, वयाच्या 40 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचं निधन झालं. शांतीने एकट्याने दोन्ही मुलं शुभम रे आणि शिष्य रे यांचं संगोपन केले. शांती आणि सिद्धार्थच्या लग्नाबद्दल आणखी एक मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की, शांती प्रियाने पती, कुटुंब आणि मुलांसाठी करिअरच्या शिखरावर असताना अभिनय सोडून दिला होता
सिद्धार्थच्या निधनानंतर बोलताना तिने सांगितलं की, “ते धक्कादायक होतं. संध्याकाळ होती... जेवणाची वेळ. तो माझ्या धाकट्या मुलाला गोष्टी शेअर करण्याच्या महत्त्वाबद्दल काहीतरी शिकवत होता. आम्ही सर्व जेवणाच्या टेबलावर होतो. मी, तो आणि आमची दोन्ही मुलं बसलेली असताना त्याला अचानक उचकी आली आणि तो डोके खाली करून बसला”
