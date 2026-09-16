'मी रोहित शर्माला डेट केलंय', अभिनेत्रीचा खळबळजनक दावा, म्हणाली 'तो बेडवर सोबत असताना...'

सोफिया हयातने एकेकाळी बॉलिवूड आणि क्रिकेटच्या विश्वात बरीच प्रसिद्धी मिळवली होती. आता, आपल्या नवीन पॉडकास्टमध्ये तिने भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याच्यासोबतच्या आपल्या संबंधांबाबत एक खळबळजनक दावा केला आहे.
इंग्रजी अभिनेत्री आणि गायिका सोफिया हयातला तुम्ही टीव्हीवर अनेकदा पाहिले असेल. ती सलमान खानच्या 'बिग बॉस' (Bigg Boss) या रिअॅलिटी शोच्या एका पर्वातही सहभागी झाली होती. याव्यतिरिक्त, तिने काही वर्षे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सोबत काम केलं होतं. ती स्वतःला आयपीएलचा 'लकी मॅस्कॉट' मानते.
अलीकडेच, तिचा सहभाग असलेला एक पॉडकास्ट चर्चेत आला आहे, ज्यामध्ये तिने आयपीएलपासून ते क्रिकेटपटू रोहित शर्मापर्यंत अनेक गोष्टींवर भाष्य केले.
सोफिया हयातने 'स्ट्रेट टॉक क्विअर विस्डम' (Straight Talk Queer Wisdom) या पॉडकास्टवर आयपीएल काळातील तिच्या आयुष्याबद्दल चर्चा केली. तिला क्रिकेटबद्दल काहीच माहिती नव्हती, याची तिने कबुली दिली. तिच्या मॅनेजरने तिला या क्षेत्रात आणले होते आणि त्या काळात तिने अनेक खोटे दावे केले होते.
सोफियाने तिचे वय चुकीचे सांगितले होते. असे केल्यामुळे ती एक 'युथ आयकॉन' बनली आणि तिला भारतात मोठी प्रसिद्धी मिळाली. तसेच, सोफियाने रोहित शर्माला डेट केल्याचाही दावा केला आहे.
ती म्हणाली, "मी सर्वकालीन महान खेळाडू (Greatest of All Time) असलेल्या रोहित शर्माला डेट केले होते. पण मला खेदाने सांगावे लागेल की, तो बेडवर चांगला नव्हता".
रोहित शर्माला डेट केल्याचा दावा सोफिया हयातने करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अनेक वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीत तिने त्यांच्या डेटिंगच्या काळातील किस्से सांगितले होते. ती एक पुस्तक लिहीत होती, ज्यामध्ये तिने रोहितसोबतच्या आपल्या नात्यातील प्रत्येक पैलूचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते. सोफियाने सांगितले की, तिने 2012 मध्ये रोहितला डेट करण्यास सुरुवात केली होती आणि हे नाते वर्षभर टिकले.
सोफियाने रोहित शर्मासोबतच्या ब्रेकअपबद्दल उघडपणे भाष्य केले होते. त्यांच्यातील दुरावा निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे, रोहितने प्रसारमाध्यमांसमोर तिचा उल्लेख केवळ एक 'फॅन' (चाहती) असा केला होता. या गोष्टीमुळे ती अत्यंत नाराज झाली आणि तिने त्या क्रिकेटपटूला सोशल मीडियावर 'ब्लॉक' केले. मात्र, सोफिया हयातला डेट करण्याबाबत रोहित शर्माने कधीही काहीही भाष्य केले नाही.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, रोहित शर्मा विवाहित आहे. त्याने 2015 मध्ये रितिका सजदेह हिच्याशी विवाह केला, जी त्याची व्यवस्थापक (मॅनेजर) देखील आहे. या जोडप्याला 2018 मध्ये समायरा नावाची मुलगी झाली, तर 2024 मध्ये त्यांना मुलगा झाला. क्रिकेटव्यतिरिक्त, रोहित लवकरच टेलिव्हिजनवरही झळकणार आहे; त्याचा 'फॅमिली फुल हाऊस विथ रोहित शर्मा' (Family Full House with Rohit Sharma) हा रिअॅलिटी शो या आठवड्यात सोनी टीव्हीवर सुरू होत आहे.