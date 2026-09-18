'आई माझ्या पाया पडली होती,' अभिनेत्रीने 27 वर्षांनी उघड केलं सत्य! 'मी 11 वीत असताना 30 वर्ष मोठ्या पुरुषासोबत....'

अभिनेत्री-गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्तीने आपल्या आयुष्यातील अनेक गोष्टींबद्दल पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं आहे.
'कभी हाँ कभी ना' या चित्रपटात शाहरुख खानच्या नायिकेची भूमिका साकारून प्रसिद्धीझोतात आलेल्या अभिनेत्री-गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ती आपल्या खासगी आयुष्यामुळे अनेकदा चर्चेत असते. नुकतंच तिने आपले पूर्वाश्रमीचे पती शेखर कपूर यांच्याबाबत भाष्य केलं आहे. पहिल्यांदा आम्ही भेटलो तेव्हा मी अकरावीत शिकत होते आणि लगेच त्यांची चाहती झाली असं तिने सांगितलं आहे. तिने आपल्या वैवाहिक आयुष्यावरही भाष्य केलं आहे.
'हॉटरफ्लाय' (Hauterrfly) सोबतच्या संभाषणात सुचित्राने सांगितले की, शेखर यांनी त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता; उलट, त्यांनीच पुढाकार घेऊन शेखर यांना आकर्षित केले होते. त्या म्हणाल्या, "जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा पाहिले, तेव्हा मी अकरावीत होते. ते माझ्या कॉलेजमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. त्यांनी माझ्याकडे पाहिले आणि काहीतरी बोलले; आणि मी... मी त्यांची एक चाहती बनले होते." शेखर आणि सुचित्रा यांच्या वयात 30 वर्षांचे अंतर आहे.
वयाच्या 18 व्या वर्षी एका चित्रपटाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ छायाचित्रकार गौतम राजाध्यक्ष यांनी तिला शेखर यांना भेटायला पाठवले होते, पण तो चित्रपट कधीच साकारला गेला नाही. "त्यांना भेटल्यानंतर ते मला फोन करायचे आणि बाहेर घेऊन जायचे. माझी बहीण त्यावर खूप संतापायची. ती म्हणायची, 'अंकल, माझ्या लहान बहिणीच्या वाटेला जाऊ नका'," असे तिने हसत सांगितले.
दोघांच्या वयात 30 वर्षांचे अंतर असल्याने, सुचित्राच्या कुटुंबाचा शेखर यांच्यासोबतच्या नात्याला विरोध होता. शेखर यांचं 10 वर्षांपूर्वी लग्न झालं होतं आणि घटस्फोट होऊन पाच वर्ष झाली होती. "माझ्या आईने माझे पाय धरले आणि मला म्हणाली, 'असं करू नकोस'," अशी आठवण तिने सांगितली.
आठ वर्षांनंतर त्या दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी सुचित्राच्या पालकांनी तिला खंबीर पाठिंबा दिला. "जेव्हा गोष्टी बिघडू लागल्या, तेव्हा माझ्या पालकांनी पाठिंबा दिला. असा पाठिंबा प्रत्येक मुलीला मिळावा, अशी माझी इच्छा आहे. माझी आई म्हणाली, 'तुझा अनादर किंवा अपमान होईल अशी कोणतीही गोष्ट सहन करण्याची तुला गरज नाही. तू काही अनाथ नाहीस'."
सुचित्रा आणि शेखर यांनी त्यांची मुलगी कावेरीचा सांभाळ एकत्रितपणे सुरू ठेवला; कावेरी सहा वर्षांची असतानाच तिच्या पालकांचा घटस्फोट झाला होता. मात्र, सुचित्राच्या दृष्टीने ही जबाबदारी काहीशी वेगळी होती, कारण मुलगी प्रामुख्याने तिच्यासोबतच राहायची आणि शेखर तिला 'व्हॅकेशन डॅड' वाटायचे.
"को-पॅरेंटिंगचा अर्थ मुळात असा होतो की, आई सगळी कामे करते आणि वडिलांचे कौतुक होते. मी शेखरला 'व्हॅकेशन डॅड' म्हणते, पण ते सर्वोत्तम 'व्हॅकेशन डॅड' आहेत. त्यामुळे कावेरीला दोघांचाही उत्तम सहवास मिळतो. तिचे वडील जगात जिथे कुठे असतील तिथे ती धावत जाते; आणि मी नेहमीच म्हणेन की कावेरी माझ्यापेक्षा त्यांच्याच जास्त जवळ आहे, जी एक खूप चांगली गोष्ट आहे," असं तिने सांगितलं.
सिद्धार्थ कन्नन यांच्याशी झालेल्या एका जुन्या संभाषणात सुचित्राने सांगितले की, लग्नानंतर पहिल्याच वर्षात त्यांचे नाते दुभंगू लागले होते; परंतु गरोदर असल्याने तिने या नात्यातच राहण्याचा निर्णय घेतला. ती म्हणाली, "ज्या वेळी मी गरोदर राहिले, तेव्हा मी नातं तोडण्याच्या विचारात होते. मला 'बर्कले स्कूल ऑफ म्युझिक'मध्ये शिष्यवृत्ती मिळाली होती आणि मला संगीत शिकायचे होते, पण त्याच काळात मी गरोदर राहिले. त्यामुळे, नशिबाची स्वतःची अशी एक चाल असते, असे मला वाटते. गरोदर राहिल्यानंतर मी काही काळ त्या नात्यात राहिले, पण नंतर मी ठरवले की, 'हे आता शक्य नाही, माझ्याकडून हे होणार नाही.'"