English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'ही' अभिनेत्री होणार सदा सरवणकरांची सून; साखरपुडा थाटामाटात संपन्न, व्हिडिओ एकदा पाहाच

Tejswini Lonari marriage: 'तुझेच मी गीत गात आहे' फेम अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीने ज्येष्ठ नेते सदा सरवणकर यांचे सुपूत्र आणि शिवसेना पक्षातील युवनेता समाधान सरवणकर यांच्याशी मोठ्या थाटामाटात लग्नगाठ बांधण्यासाठीचं पहिलं पाऊल उचललं आहे. अर्थात या जोडीचा साखरपुडा समारंभ नुकताच पार पडला.   

Oct 27, 2025, 12:19 PM IST
twitter
1/8

'ही' अभिनेत्री होणार सदा सरवणकरांची सून; साखरपुडा थाटामाटात संपन्न, व्हिडिओ एकदा पाहाच

राजकारण आणि कला क्षेत्राचा सुंदर संगम घडवणाऱ्या या सोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हयरल झाले. एका रिअॅलिटी शोमुळं चर्चेत आलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तसेच निर्माती तेजस्विनी लोणारीनं चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली. शिवसेना पक्षाचे युवा नेते समाधान सरवणकर आणि तेजस्विनी लोणारी यांचा साखरपुडा कुटुंबीय आणि जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत पार पडला. 

twitter
2/8

तेजस्विनी लग्न कधी करणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. अनेक मुलाखतींमध्ये तिला लग्नाविषयी प्रश्न देखील विचारण्यात येत होते मात्र तिनं कधीच तिच्या लग्नाविषयी स्पष्ट केले नाही. मात्र अखेर तिने साखरपुडा करत चाहत्यांना चकित केले.

twitter
3/8

'तुझेच मी गीत गात आहे' मालिकेत मोनिका कामतची नकारात्मक भूमिका साकारुन घराघरात लोकप्रियता मिळवली.  ही खलनायकी व्यक्तिरेखा तिनं उत्तमरित्या साकारलीच शिवाय रिअॅलिटी शोमध्येही तिनं आपल्या तुफान खेळीनं सर्वांची मनं जिंकली

twitter
4/8

ही अभिनेत्री इतर कैक कारणांनी चर्चेत असून समाजकार्यांमध्येही सक्रिय असते. NGO साठी योगदानही देते. 

twitter
5/8

कोण आहेत समाधान सरवणकर?

समाधान सरवणकर हे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक असून शिवसेना पक्षाचे दमदार नेते सदा सरवणकर यांचे सुपुत्र आहेत. ते मुंबईतील राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावतात. तेजस्वीनी आणि समाधान व्हायरल फोटोमध्ये खूप गोड दिसत आहेत. चाहते आणि सेलिब्रिटी दोघांवर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. 

twitter
6/8

तेजस्विनीच्या साखरपुड्याला सिद्धार्थ जाधव, पूजा सावंत यांच्यासह 'तुझेच मी गीत गात आ'हे मालिकेतील सर्व कलाकार - अभिजीत खांडकेकर आणि पत्नी, अभिनेत्री सुखदा खांडकेकर, हार्दिक जोशी आणि पत्नी, अभिनेत्री अक्षया देवधर, पल्लवी भावे वैद्य अशा मोठ मोठ्या कलाकारांनी हजेरी लावली.   

twitter
7/8

तेजस्विनीचा साजिरा लूक

साखरपुड्यासाठी तेजस्विनीनं लाल रंगाचा सुदर रेशमी लेहेंगा घातला होता. हातात हिरवा चुडा आणि केसं कर्ल करुन मोकळी सोडली होती. या पोशाखात अभिनेत्री लखलखत असून तिच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. 

twitter
8/8

आता दोघांचं लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. (Photo Credits- Social Media)   

twitter
पुढील
अल्बम

क्रिकेटर इरफान पठाणच्या 'व्हाईट हाऊस' मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos

पुढील अल्बम

क्रिकेटर इरफान पठाणच्या &#039;व्हाईट हाऊस&#039; मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos

क्रिकेटर इरफान पठाणच्या 'व्हाईट हाऊस' मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos

क्रिकेटर इरफान पठाणच्या 'व्हाईट हाऊस' मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos 8
सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी &#039;या&#039; 5 गोष्टी ठरल्या कारणीभूत?

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी 'या' 5 गोष्टी ठरल्या कारणीभूत?

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी 'या' 5 गोष्टी ठरल्या कारणीभूत? 9
Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह &#039;या&#039; राशींनी सावध राहावं

Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह 'या' राशींनी सावध राहावं

Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह 'या' राशींनी सावध राहावं 12
मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे मिनी गोवा! महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ

मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे मिनी गोवा! महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ

मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे मिनी गोवा! महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ 10