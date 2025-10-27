'ही' अभिनेत्री होणार सदा सरवणकरांची सून; साखरपुडा थाटामाटात संपन्न, व्हिडिओ एकदा पाहाच
Tejswini Lonari marriage: 'तुझेच मी गीत गात आहे' फेम अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीने ज्येष्ठ नेते सदा सरवणकर यांचे सुपूत्र आणि शिवसेना पक्षातील युवनेता समाधान सरवणकर यांच्याशी मोठ्या थाटामाटात लग्नगाठ बांधण्यासाठीचं पहिलं पाऊल उचललं आहे. अर्थात या जोडीचा साखरपुडा समारंभ नुकताच पार पडला.
राजकारण आणि कला क्षेत्राचा सुंदर संगम घडवणाऱ्या या सोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हयरल झाले. एका रिअॅलिटी शोमुळं चर्चेत आलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तसेच निर्माती तेजस्विनी लोणारीनं चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली. शिवसेना पक्षाचे युवा नेते समाधान सरवणकर आणि तेजस्विनी लोणारी यांचा साखरपुडा कुटुंबीय आणि जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत पार पडला.
कोण आहेत समाधान सरवणकर?
