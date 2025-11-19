English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकेकाळची स्टार पण आयुष्यभर छळ, मृत्यूनंतर सोबत कोणीही नव्हतं, शेवटी मृतदेह हातगाड्यावरून श्मशानात

आज आम्ही तुम्हाला अशा एका अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत, जिला व्यक्तिक आयुष्यात खूप संघर्ष करावा लागला. शेवटी देखील तिच्यासोबत कोणीच नव्हतं.  

Soneshwar Patil | Nov 19, 2025, 03:32 PM IST
बॉलिवूड कलाकारांचं आयुष्य जरी बाहेरून आकर्षक, श्रीमंत आणि मोकळंढाकळं दिसत असलं तरी वास्तव खूप वेगळं असतं. अनेकांना आयुष्यात भयंकर चढ-उतारांचा सामना करावा लागतो.  

 अशाच एका अभिनेत्रीची ही कहाणी.  जिचे नाव विमी आहे. एकेकाळी प्रचंड प्रसिद्धी मिळवलेली ही अभिनेत्री शेवटी दारिद्र्य, शोषण आणि एकाकीपणामुळे निधन पावली.  

विमीला म्युझिक डायरेक्टर रवी यांनी शोधलं. त्या वेळेस विमीचे आधीच लग्न झालेले होते आणि तिला दोन मुले होती. पतीने तिला पूर्ण साथ दिली आणि दोघेही मुंबईत स्थायिक झाले. येथेच विमीने सुनील दत्तच्या ‘हमराज’ चित्रपटातून धमाकेदार पदार्पण केलं. त्यानंतर दोघांनी मिळून आब्रू, पतंगा, गुड्डी यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं.  

एका वेळेस विमी बॉलिवूडमधील सर्वात सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक मानली जात होती. तिच्याकडे मोठं घर, महागड्या गाड्या आणि अमाप पैसा होता. ती त्या काळात सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक होती.  

त्यानंतर तिचे चित्रपट फ्लॉप होऊ लागले. काम मिळणं कमी झालं. अशी वेळ आली की विमी केवळ मॅगझिन फोटोशूट्स करून उदरनिर्वाह करू लागली.  

प्रोफेशनल घसरणीसोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातही अडचणी सुरु झाल्या. विमी पतीपासून विभक्त झाली. रिपोर्ट्सनुसार विमी एका फिल्म ब्रोकरच्या प्रेमात पडली. मात्र, त्याने तिचा गैरफायदा घेतला.   

तिला देहव्यापार करण्यास भाग पाडले. त्यातून बाहेर पडून विमीने टेक्सटाईल बिझनेस सुरू केला. पण तोही फेल झाला.

हळूहळू तिला घरातील सर्व वस्तू विकाव्या लागल्या. शेवटी घरही विकलं. या मानसिक आणि आर्थिक तणावामुळे तिने पुन्हा दारू पिणे सुरू केले आणि तिच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम दिसू लागला. 1977 साली विमीचं यकृत निकामी झाल्यामुळे निधन झालं.  

सगळ्यात हृदय पिळवटून टाकणारी गोष्ट म्हणजे तिच्या मृत्युसमयी तिच्या जवळ तिचं म्हणावं असं कोणीच नव्हतं. तिला स्मशानभूमीत नेण्यासाठीदेखील हातगाडी वापरावी लागली.  

