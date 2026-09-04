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'त्याच्या बॅगेत मला कंडोम सापडला, तेव्हा मी...'; सुष्मिता सेनच्या भावावर EX पत्नीचे गंभीर आरोप

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:55 PM IST

टीव्ही अभिनेत्री चारू असोपा हिने तिच्या माजी पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. तसंच, लग्न तुटण्याचे कारणदेखील सांगितले. 

टीव्ही अभिनेत्री चारू असोपा हिचे सुश्मिता सेन हिच्या भावाशी म्हणजे राजीव सेन याच्याशी झालं होतं. मात्र काहीच वर्षांत हे लग्न तुटलं.

Actress Was Pregnant When Husband Allegedly Cheated She Found condom in his bag1/7

'त्याच्या बॅगेत मला कंडोम सापडला, तेव्हा मी...'; सुष्मिता सेनच्या भावावर EX पत्नीचे गंभीर आरोप

टीव्ही अभिनेत्री चारू असोपा हिचे सुश्मिता सेन हिच्या भावाशी म्हणजे राजीव सेन याच्याशी झालं होतं. मात्र काहीच वर्षांत हे लग्न तुटलं.

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चारू असोपा आणि राजीव सेन याचं 2019मध्ये लग्न झालं होतं. तर, दोनच वर्षात त्यांचं नात संपुष्टात आलं. 2021मध्ये त्यांची मुलगी जियाना हिचा जन्म झाल्यानंतर त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. 

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वेगळे झाल्यानंतर चारू आणि राजीव यांनी एकमेकांवर अनेक गंभीर देखील केले होते. अलीकडेच चारू याने राजीववर त्याचे अफेअर असल्याचा आरोप केला होता. 

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चारूने एका वृत्तवाहिनेला काही वर्षांपूर्वी दिलेली मुलाखत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यात चारूने राजीवचे एक्स्ट्रा मॅरिटेअल अफेअर असल्याचा आरोप केला होता. 

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चारुने म्हटलं होतंकी, राजीव तिला न सांगता दिल्लीत गेला होता. तेव्हा तिला त्याच्या बॅगेत कंडोम सापडलं. जेव्हा ती गरोदर होती तेव्हाच राजीवने तिची फसवणूक केली. 

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गरोदर असल्यामुळं ती घरातच असायची  मात्र राजीव तिला घरात एकटं ठेवून बाहेर जायचा आणि उशिरा घरी यायचा. तेव्हा तो चारूला सांगायचा की तो गाडीतच झोपलेला होता. तसंच, वेगवेगळे बहाणे सांगत तो बाहेर असायचा. 

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दरम्यान, चारूच्या जुन्या मुलाखतीची पुन्हा चर्चा होऊ लागल्यानंतर तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या चर्चांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. माझं आयुष्य म्हणजे कंटेट नाहीये, असं तिने म्हटलं आहे.

TAGS:
charu asopa
rajeev sen
TV
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