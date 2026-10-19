/यंदाच्या दसऱ्याला गोडवा वाढवा! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट गुलाबजाम

तुम्हाला घरी स्वादिष्ट गुलाबजाम बनवायचे आहेत, पण तुम्ही याआधी कधीही घरी गोड पदार्थ बनवला नाही का? या लेखात, आम्ही गुलाबजामची एक सोपी रेसिपी सांगणार आहोत, जी तुमच्या चवीचे कौतुक करायला सर्वांना भाग पाडेल.
दसरा या प्रमुख सणाच्या वेळी प्रत्येक घरात मिठाई खाल्ली जाते. घरी पाहुणे येतात आणि हा आनंद वाटून घेण्यासाठी मिठाई हा एक उत्तम पर्याय असतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अडचण अशी आहे की बाजारात उपलब्ध असलेली बहुतेक मिठाई एकतर उघड्यावर ठेवलेली असते किंवा जास्त मागणीमुळे चांगली आणि चविष्ट मिठाई उपलब्ध नसते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अशा परिस्थितीत, आम्ही गुलाबजामुनची एक स्वादिष्ट आणि सोपी पाककृती सांगणार आहोत, जी चाखणाऱ्या प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल. चला तर मग, ही स्वादिष्ट मिठाई तुम्ही घरी कशी बनवू शकता ते पाहूया. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पिठासाठी २५० ग्रॅम मावा (खोया), ५० ग्रॅम ताजे किसलेले चीज, ३-४ मोठे चमचे पीठ, १/२ चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा वेलची पूड घ्या. तळण्यासाठी शुद्ध तूप किंवा रिफाइंड तेल वापरा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पाकासाठी २ कप साखर, २ कप पाणी, ४-५ ठेचलेल्या हिरव्या वेलची, ७-८ केशराच्या काड्या, १ चमचा गुलाबजल किंवा केवडा पाणी घ्या फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
प्रथम एका भांड्यात साखर आणि पाणी गरम करा. त्यात वेलची आणि केशर घाला. साखर विरघळल्यानंतर, पाक किंचित चिकट होईपर्यंत ५-६ मिनिटे उकळवा, नंतर गॅस बंद करा, त्यात गुलाबजल घाला आणि झाकून ठेवा. आता, एका भांड्यात मावा आणि पनीर घेऊन ५-७ मिनिटे तळहाताने चांगले मळून घ्या. मिश्रण गुळगुळीत आणि गुठळ्याविरहित असले पाहिजे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता मैदा, बेकिंग पावडर आणि वेलची पूड घालून हलक्या हाताने मिसळा. मिश्रण जास्त मळले जाणार नाही याची काळजी घ्या. त्याचे छोटे गोळे बनवताना भेगा पडल्यास, थोडे दूध किंवा तूप घालून पुन्हा हलक्या हाताने मळा. पिठाचे गुळगुळीत आणि तडे न गेलेले गोळे बनवा आणि नंतर मंद आचेवर एका कढईत तूप किंवा तेल गरम करून गुलाबजाम सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत हळू हळू तळा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
गुलाबजामुन तेलात चांगले भाजून झाल्यावर, ते काढून कोमट साखरेच्या पाकात टाका. पाक फार गरम किंवा फार थंड नसावा याची काळजी घ्या. गुलाबजामुन कमीतकमी २ तास पाकात भिजत ठेवा. यामुळे ते पाक पूर्णपणे शोषून घेतील आणि आतून मऊ, स्पॉन्जी व रसरशीत होतील. या पद्धतीने तुम्ही स्वादिष्ट, मऊ गुलाबजामुन बनवू शकता, जे चाखणारे प्रत्येकजण तुमची प्रशंसा करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया