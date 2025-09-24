Navaratri 2025: अनोखं मंदिर जिथे मूर्ती नाही, पूजले जातात माता दुर्गेचे ओठ! जाणून घ्या कुठे आहे ही जागा
Unique Devi Temple: भारतात एक असं मंदिर आहे जिथे देवीची संपूर्ण मूर्ती नसून केवळ तिच्या ओठांची पूजा केली जाते. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल, परंतु इथे दरवर्षी हजारो भक्त दर्शनासाठी येतात.
Tejashree Gaikwad | Sep 24, 2025, 02:10 PM IST
अनोखं मंदिर
भारतातील मंदिरे आपापल्या परंपरा, श्रद्धा आणि अनोख्या रितीरिवाजांमुळे जगभर प्रसिद्ध आहेत. बहुतांश ठिकाणी देवतेची मूर्ती स्थापित केलेली असते आणि भक्त तिची पूजा-अर्चा करतात. पण एक असं मंदिर आहे जिथे देवीची संपूर्ण मूर्ती नसून केवळ तिच्या ओठांची पूजा केली जाते. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल, परंतु इथे दरवर्षी हजारो भक्त दर्शनासाठी येतात.
मंदिरामागची कथा
ओठांचे प्रतीक मानून पूजा
एक अद्वितीय शक्तिपीठ
हे मंदिर राजस्थानमधील माउंट आबू येथे असलेलं अधर देवी मंदिर हे त्यापैकी एक अद्वितीय शक्तिपीठ मानलं जातं. या मंदिराची खासियत अशी की, येथे देवीची कोणतीही मूर्ती नाही, तर देवी सतीचे ओठ (अधर) येथे पडले असल्याची श्रद्धा आहे आणि त्यांचीच पूजा केली जाते. त्यामुळे या मंदिराला 'अधर देवी मंदिर' असं नाव पडलं आहे.
पूजेची खास पद्धत
