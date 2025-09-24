English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Navaratri 2025: अनोखं मंदिर जिथे मूर्ती नाही, पूजले जातात माता दुर्गेचे ओठ! जाणून घ्या कुठे आहे ही जागा

Unique Devi Temple: भारतात एक असं मंदिर आहे जिथे देवीची संपूर्ण मूर्ती नसून केवळ तिच्या ओठांची पूजा केली जाते. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल, परंतु इथे दरवर्षी हजारो भक्त दर्शनासाठी येतात.  

Tejashree Gaikwad | Sep 24, 2025, 02:10 PM IST
अनोखं मंदिर

भारतातील मंदिरे आपापल्या परंपरा, श्रद्धा आणि अनोख्या रितीरिवाजांमुळे जगभर प्रसिद्ध आहेत. बहुतांश ठिकाणी देवतेची मूर्ती स्थापित केलेली असते आणि भक्त तिची पूजा-अर्चा करतात. पण एक असं मंदिर आहे जिथे देवीची संपूर्ण मूर्ती नसून केवळ तिच्या ओठांची पूजा केली जाते. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल, परंतु इथे दरवर्षी हजारो भक्त दर्शनासाठी येतात.

हे मंदिर डोंगराच्या कड्यावर वसलेले आहे. मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे 365 ते 600 पायर्‍या चढाव्या लागतात. या पायऱ्यांमधून जाताना भक्तांच्या मनात प्रचंड श्रद्धा आणि भक्तिभाव निर्माण होतो. मंदिर गुहेसारख्या संरचनेत बांधले गेले आहे आणि भक्तांना आत जाऊन देवीचे दर्शन घ्यावे लागते.  

मंदिरामागची कथा

पौराणिक कथेनुसार, सतीने स्वतःचा देहदाह केल्यानंतर भगवान शंकराने तिचं शरीर हातात घेऊन तांडव सुरू केलं. त्यावेळी भगवान विष्णूंनी सुदर्शन चक्राने सतीचं शरीर 51 तुकड्यांत विभागलं. हे अवयव वेगवेगळ्या ठिकाणी पडले आणि जिथे जिथे ते पडले तिथे शक्तिपीठांची स्थापना झाली.

ओठांचे प्रतीक मानून पूजा

असं मानलं जातं की या शक्तिपीठामध्ये देवी सतीचे ओठ पडले होते. त्यामुळे इथे मूर्ती नसून फक्त ओठांचे प्रतीक मानून पूजा केली जाते. याच कारणामुळे या स्थळाला अद्वितीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.  

एक अद्वितीय शक्तिपीठ

हे मंदिर राजस्थानमधील माउंट आबू येथे असलेलं अधर देवी मंदिर हे त्यापैकी एक अद्वितीय शक्तिपीठ मानलं जातं. या मंदिराची खासियत अशी की, येथे देवीची कोणतीही मूर्ती नाही, तर देवी सतीचे ओठ (अधर) येथे पडले असल्याची श्रद्धा आहे आणि त्यांचीच पूजा केली जाते. त्यामुळे या मंदिराला 'अधर देवी मंदिर' असं नाव पडलं आहे.

पूजेची खास पद्धत

भक्त येथे माता दुर्गेच्या ओठांचे दर्शन घेतात आणि त्यांना लाल चुनरी, सिंदूर, तसेच सौंदर्यवर्धक वस्तू अर्पण करतात. कारण ओठ हे सौंदर्याचे आणि कोमलतेचे प्रतीक मानले जातात. विशेषतः नवरात्रीत येथे भक्तांची प्रचंड गर्दी होते.

श्रद्धा आणि महत्त्व

लोकांचा विश्वास आहे की या मंदिरात दर्शन घेणाऱ्याला वाणीची शक्ती प्राप्त होते. भक्त जे काही मनोभावे मागतात ते देवी कृपेने पूर्ण होतं. विशेष म्हणजे इथे दरवर्षी अनेक कलाकार, गायक आणि वक्ते येऊन आशीर्वाद घेतात.

हे मंदिर फक्त एक धार्मिक स्थळ नसून श्रद्धेचं आणि परंपरेचं अद्वितीय उदाहरण आहे. माता दुर्गेचे ओठ इथे शक्तिस्वरूप मानले जातात आणि भक्त त्यांची मनोभावे पूजा करतात. त्यामुळे हे मंदिर शक्तिपीठांच्या यादीतील सर्वांत खास आणि रहस्यमय स्थळांपैकी एक मानलं जातं.  

