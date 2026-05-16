Adhik Maas Wishes in Marathi : 'आम्हाला मुलासारखं सांभाळणाऱ्या जावईबापूंना...', सोन्यासारख्या जावयाला द्या अधिक मासाच्या सोनेरी शुभेच्छा

Published: May 16, 2026, 02:36 PM IST|Updated: May 16, 2026, 02:36 PM IST

Adhik Maas Wishes in Marathi : 17 मे 2026 पासून 15 जूनपर्यंत अधिक मास म्हणजे धोंड्याचा महिना सुरु होणार आहे. या महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. या महिन्यात जावयाचे लाड करण्यात येतात. पण हा महिना सुवासिनी मुलींसाठीही खास आहे. कारण या महिन्यात आईची ओट भरण्याला महत्त्वाचे आहे. हा महिना भगवान विष्णूला समर्पित आहे. जावयाला हिंदू शास्त्रात विष्णूचे रूप मानले. तुमच्या सोन्यासारख्या जावयाला अधिक मासाच्या सोनेरी शुभेच्छा द्या.  

 

Adhik Maas Wishes in Marathi 1/4

आमच्या लाडक्या लेकीचा संसार फुलवणारे आणि आमच्या कुटुंबाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असलेले जावईबापू, तुम्हा दोघांनाही अधिक मासाच्या (पुरुषोत्तम मास) खूप खूप शुभेच्छा! देवाच्या कृपेने तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि आनंद नेहमी नांदत राहो."

Adhik Maas Wishes in Marathi 2/4

अधिक मास हा भगवान विष्णूंचा महिना मानला जातो, आणि जावईबापू म्हणजे साक्षात नारायणाचे रूप! या पवित्र महिन्यात तुमची सर्व स्वप्ने पूर्ण होत, आमच्या लेकीसोबत तुमचा संसार सदैव असाच गोड आणि आनंदी राहो. अधिक मासाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Adhik Maas Wishes in Marathi 3/4

धोंड्याच्या या खास महिन्यात सासरी आलेल्या आमच्या लाडक्या जावयाचे मनापासून स्वागत! ३३ अनारसे, गोडधोड आणि मायेचा मानपान तुमच्यासाठी खास तयार आहे. तुम्हाला अधिक मासाच्या आणि उत्तम आरोग्याच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

Adhik Maas Wishes in Marathi 4/4

आमच्या लेकीच्या आयुष्यात आनंद आणणाऱ्या आणि आमच्या घराला जावई नसून मुलासारखा सांभाळणाऱ्या जावईबापूंना... अधिक मासाच्या खूप खूप शुभेच्छा! 

Trending

