Marathi News
  • ईशान किशनच्या होणाऱ्या पत्नीची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील! जयपूरच्या श्रीमंत कुटुंबातील अदिती हुंडिया नेमकी काय करते?

ईशान किशनच्या होणाऱ्या पत्नीची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील! जयपूरच्या श्रीमंत कुटुंबातील अदिती हुंडिया नेमकी काय करते?

Ishan Kishan Girlfriend : टीम इंडियाचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन हा सध्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतासाठी उत्तम कामगिरी करतोय. नुकत्याच झालेल्या भारत - पाकिस्तान सामन्यात त्याने भारताकडून सर्वाधिक 77 धावांची खेळी केली. दरम्यान ईशानच्या गर्लफ्रेंडबाबत सुद्धा सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.   

Pooja Pawar | Feb 17, 2026, 09:41 AM IST
भारताचा स्टार क्रिकेटर ईशान किशनने भारत - पाकिस्तान सामन्यात 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या. त्याने 27 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं आणि पाकिस्तान विरुद्ध अशी कामगिरी करणारा तो भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला.   

दरम्यान भारत - पाक सामन्यापूर्वी ईशान किशनचे आजोबा अनुराग पांडे यांची एनआयने मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी ईशानच्या खासगी आयुष्याची माहिती दिली. ईशानला त्याच्या आवडीची जोडीदार निवडण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मुलांच्या आनंदाला प्राधान्य दिले जाते, अशी आमच्या कुटुंबात परंपरा आहे. ईशानच्या मोठ्या भावानेही स्वतःच्या पसंतीने लग्न केले होते आणि कुटुंबाने त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता.   

ईशानवर लग्नाच्या बाबतीत कुटुंबाकडून कोणतेही बंधन नाही. मुले ज्यांच्याशी लग्न करू इच्छितात, त्यांना कुटुंब नेहमीच साथ देते. हा निर्णय कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू असल्याचे आजोबा म्हणाले. ईशानची मैत्रीण अदिती हुंडिया आहे, या वृत्ताला आजोबांनी दुजोरा दिला.  

ईशान किशनची गर्लफ्रेंड अदिती हुंडीया ही जयपूरची रहिवासी असून ती एक मॉडेल म्हणून काम करते. तिने मिस इंडिया स्पर्धेत रनर-अप म्हणून यश मिळवलंय.  

अदिती हुंडीया ही जयपूरच्या एका हाय क्लास जैन कुटुंबातून आहे. तिचे वडील ललित हुंडीया यांचा मोठा व्यवसाय आहे.   

2016 मध्ये अदिती हुंडीयाने स्वतःच फॅशेन आउटलेट उघडलं. तिने संपूर्ण शिक्षण हे जयपूरमध्ये पूर्ण केलं. मॉडेलिंग व्यतिरिक्त, अदिती तिच्या आईसोबत सामाजिक कार्यात देखील सक्रियपणे सहभागी आहे. रिपोर्ट्सनुसार अदिती आणि तिची आई 'संगिनी' या गटात सहभागी आहेत, जो अनाथ मुलांना मदत करतो.  

अदिती हुंडिया मॉडलिंग सोबतच फॅशन इन्फ्ल्यूएंसर सुद्धा असून ती बिझनेस वुमन सुद्धा आहे. अदितीची एकूण संपत्ती ही 16 ते  25 कोटींच्या घरात आहे.   

अदिती हुंडियाच्या इंस्टाग्रामवर तीन लाखांहून जास्त फॉलोअर्स असून तिची अधिकतर कमाई ही फॅशन शो, ब्रँड कोलॅब्रेशन, म्यूजिक एलबम इत्यादींच्या माध्यमातून होतेय.   

