ईशान किशनच्या होणाऱ्या पत्नीची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील! जयपूरच्या श्रीमंत कुटुंबातील अदिती हुंडिया नेमकी काय करते?
Ishan Kishan Girlfriend : टीम इंडियाचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन हा सध्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतासाठी उत्तम कामगिरी करतोय. नुकत्याच झालेल्या भारत - पाकिस्तान सामन्यात त्याने भारताकडून सर्वाधिक 77 धावांची खेळी केली. दरम्यान ईशानच्या गर्लफ्रेंडबाबत सुद्धा सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.
Pooja Pawar | Feb 17, 2026, 09:41 AM IST
दरम्यान भारत - पाक सामन्यापूर्वी ईशान किशनचे आजोबा अनुराग पांडे यांची एनआयने मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी ईशानच्या खासगी आयुष्याची माहिती दिली. ईशानला त्याच्या आवडीची जोडीदार निवडण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मुलांच्या आनंदाला प्राधान्य दिले जाते, अशी आमच्या कुटुंबात परंपरा आहे. ईशानच्या मोठ्या भावानेही स्वतःच्या पसंतीने लग्न केले होते आणि कुटुंबाने त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता.
