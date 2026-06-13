/Aditya Thackeray Networth : हिरेजडित ब्रेसलेट, BMW कार आणि आलिशान घर... आमदार आदित्य ठाकरेंची संपत्ती पाहून थक्क व्हाल

Aditya Thackeray Networth : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे युवासेना प्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांचा आज 36 वा वाढदिवस आहे. आदित्य ठाकरेंना वाढदिवसानिमित्ताने राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांकडून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. असं असताना ठाकरे कुटुंबाच्या चौथ्या पिढीतील आदित्य यांची एकूण संपत्ती किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे हे वरळी विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले असून त्यांनी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या संपत्तीनुसार त्यांच्याकडे एकूण 21 कोटींची संपत्ती आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला निवडणूक लढवण्यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे 535 हिरे असलेले एक ब्रेसलेट आहे ज्याची किंमत जवळपास 3 लाख 90 हजार रुपये आहे. त्याच्याकडे असणाऱ्या सोन चांदीच्या दागिन्यांची किंमत ही एकूण 1 कोटी 99 लाख रुपये आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्याकडे 6.4 रुपयांची स्थायी संपत्ती असून 15.43 कोटी रुपयांची अस्थायी संपत्ती आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या कार कलेक्शनमध्ये एका बीएमडब्ल्यू कारचा समावेश सुद्धा आहे.
आदित्य ठाकरेंनी 2024 मध्ये निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे 2.8 कोटी रुपये जमा आहेत. तर म्यूचुअल फंड आणि शेअर्समध्ये 10 कोटी गुंतवले आहेत.
आदित्य ठाकरेंनी स्वतः कमावलेली संपत्ती ही 3.27 कोटी असून वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती ही 2.7 कोटी रुपये आहे. तर भिसेगाव कर्जत येथे 171 स्केअर फूट मीटर जमीन आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या नावावर रायगडमध्ये काही एकर जमीन आहे ज्याची सध्याची किंमत ही 1 कोटी 48 लाख 51 हजार 350 रुपये आहे. ठाकुर्ली आणि घोडबंदरमध्ये आदित्य ठाकरे यांची दोन दुकानांचे गाळे असून त्याची बाजारातील किंमत ही 4 कोटी 56 लाख रुपये आहे.
आदित्य ठाकरे 2024 मध्ये निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या बँक खात्यात 2 कोटी 44 लाख 18 हजार 985 रुपये असून 21 लाख 55 हजार 741 रुपयांची त्यांची एलआईसी पॉलिसी आहे.