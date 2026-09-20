Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /₹500 कोटींची नोटीस आलेल्या आदित्य ठाकरेंची एकूण संपत्ती किती? 20 किलो चांदी, BMW, ठाण्यात गाळे, 535 हिरे, रायगडमध्ये जमीन अन् एकूण संपत्तीचा आकडा...

₹500 कोटींची नोटीस आलेल्या आदित्य ठाकरेंची एकूण संपत्ती किती? 20 किलो चांदी, BMW, ठाण्यात गाळे, 535 हिरे, रायगडमध्ये जमीन अन् एकूण संपत्तीचा आकडा...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:44 PM IST

आदित्य ठाकरेंना दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी 500 कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरेंची एकूण संपत्ती किती आहे हे जाणून घेऊयात...

adityathackerayproperty1/12

आदित्य ठाकरे स्वत:च्या संपत्तीमधून 500 कोटी रुपये भरु शकतील का?

शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरेंना दिशा सालियनच्या वडिलांनी 500 कोटी रुपयांची नोटीस पाठवण्यात आली असून याच पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरेंची एकूण संपत्ती किती आहे? ते स्वत:च्या संपत्तीमधून 500 कोटी रुपये भरु शकतील का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात त्यांच्या संपत्तीचे सविस्तर तपशील...

adityathackerayproperty2/12

'मातोश्री' या निवासस्थानी दिली 500 कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरेंना त्यांच्या 'मातोश्री' या निवासस्थानी जाऊन 500 कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस दिली आहे. सतीश सालियन स्वत: नोटीस देण्यासाठी गेल्याने शनिवारी 'मातोश्री'जवळ नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. याच पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरेंची एकूण संपत्तीही चर्चेत आहे.

 

adityathackerayproperty3/12

मानहानी केल्याचा आरोप करत 500 कोटी रुपयांची नोटीस

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव आल्यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण देताना या प्रकरणात आपलं नाव गोवलं जात असून राजकीय हेतूने प्रेरित आरोप केले जात असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र आपल्या तक्रारीला राजकीय हेतूने प्रेरित म्हणून आदित्य ठाकरेंनी आपली मानहानी केल्याचा आरोप करत सतीश सालियन यांनी आदित्य यांना 500 कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे.

 

adityathackerayproperty4/12

आदित्य ठाकरेंची एकूण संपत्ती किती? कुठे कुठे गुंतवणूक केलीये?

आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी 'मातोश्री'वर ही नोटीस स्वीकारली. पण 500 कोटी रुपयांची नोटीस स्वीकारणाऱ्या आदित्य ठाकरेंची एकूण संपत्ती किती आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आदित्य ठाकरेंनी आपल्या संपत्तीची माहिती दिली होती. त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्यावर किती कर्ज आहे, त्यांच्याकडे किती सोनं आहे, त्यांनी कुठे कुठे गुंतवणूक केलीये याची सर्व माहिती दिली होती. त्यांची एकूण संपत्ती किती आणि त्यांची गुंतवणूक कुठे कुठे आहे हे याच 500 कोटींच्या नोटीसच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात...

adityathackerayproperty5/12

आदित्य ठाकरेंवर किती कर्ज?

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये 500 कोटींची नोटीस पाठवण्यात आलेल्या आदित्य ठाकरेंवर आधीपासूनच कर्ज आहे. 2024 च्या प्रतिज्ञापत्रात आदित्य ठाकरेंनी स्वत:वर सुमारे ₹43.76 लाख कर्ज असल्याचं सांगितलं आहे. 2019 मध्ये आदित्य ठाकरे यांची एकूण संपत्ती सुमारे ₹16 कोटी ते ₹17 कोटी 69 लाख रुपये होती.

 

adityathackerayproperty6/12

जंगम संपत्ती किती?

आदित्य ठाकरेंची जंगम संपत्ती (Movable Assets) सुमारे ₹15.43 ते ₹17.39 कोटी इतकी असून त्यामध्ये त्यांनी 2024 मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना आपल्याकडे 37 हजार 344 रुपये कॅश असल्याचं सांगितलेलं.

 

adityathackerayproperty7/12

बँक ठेवी तसेच एफडीमध्ये किती पैसे?

आदित्य ठाकरेंना आपल्याकडे बँक ठेवी तसेच एफडीमध्ये सुमारे ₹2.81 कोटी असल्याचं जाहीर केलेलं. तसेच, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्समध्ये सुमारे ₹10.14 कोटी गुंतवल्याचंही आदित्य ठाकरेंनी जाहीर केलेलं. एलआयसी पॉलिसीमध्ये आदित्य ठाकरेंच्या नावावर सुमारे ₹21.55 लाख आहेत. 

adityathackerayproperty8/12

सोन, चांदी, हिरे आणि कार

आदित्य ठाकरेंकडे एकूण 1.91 कोटी रुपयांचे सोन्या-चांदीचे तसेच हिऱ्याचे दागिने असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. यामध्ये 535 हिरे असलेलं ब्रेसलेट तसेच 20 किलो चांदीचा समावेश आहे. तसेच आपल्याकडे 2013 ची मॉडेल असलेली बीएमडब्ल्यू कार असून तिची किंमत ₹4.21 लाख रुपये असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी जाहीर केलेलं.

adityathackerayproperty9/12

रायगडमध्ये शेतजमीन

आदित्य ठाकरेंच्या अचल संपत्तीमध्ये (Immovable Assets) ₹6 कोटी 4 लाख रुपयांची शेतजमीन आहे. ही जमीन रायगड जिल्हातील खालापूर तसेच भिसेगाव इथे हे. तसेच सुमारे ₹1.48 कोटी संपत्ती वडिलांकडून 2013 मध्ये वारसाहक्काने मिळाल्याचं म्हटलं आहे.

 

adityathackerayproperty10/12

व्यावसायिक गाळे, दुकानांमध्ये गुंतवणूक

ठाण्यात ठाकुर्ली तसेच घोडबंदर रोड येथे आदित्य ठाकरेंनी व्यावसायिक गाळे तथा दुकानांमध्ये गुंतवणूक केली असून ही एकूण गुंतवणूक सुमारे ₹4.56 कोटींची आहे. 

 

adityathackerayproperty11/12

स्वतः कमावलेली आणि वारसाहक्काने मिळवलेली संपत्ती किती?

आदित्य ठाकरेंनी स्वतः कमावलेली अचल संपत्ती सुमारे ₹3.27 कोटी असून वारसाहक्काने तसेच भेट मिळालेली संपत्ती सुमारे ₹2.7 कोटी आहे. ही माहिती ऑक्टोबर 2024 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावर आधारित आहे. त्यानंतरचे अधिकृत अपडेट उपलब्ध नाहीत.

 

adityathackerayproperty12/12

एकूण संपत्ती किती?

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे आदित्य ठाकरे यांची एकूण संपत्ती सुमारे ₹ 23 कोटी 44 लाख रुपये आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रावर आधारित आहे. ₹23,43,70,078 इतकी असल्याचं त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे सांगितलं आहे. 2019 ते 2024 या पाच वर्षांत त्यांची संपत्ती सुमारे ₹5 ते 6 कोटींनी वाढली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

TAGS:
Aditya Thackeray
Disha Salian
Satish Salian
shiv sena
investment
gold
bank balace

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताचं खातं उघडलं, 10 मीटर एयर राइफलमध्ये जिंकलं रौप्यपदक पटकावलं
2
3
4
5