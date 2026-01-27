English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • वेडेपणा की थरार? बर्फाचा समुद्रातून पुढे जाणाऱ्या जहाजातून पाण्यात उड्या मारतात पर्यटक... कुठं करता येतो हा प्रवास?

वेडेपणा की थरार? बर्फाचा समुद्रातून पुढे जाणाऱ्या जहाजातून पाण्यात उड्या मारतात पर्यटक... कुठं करता येतो हा प्रवास?

Adventure Travel : प्रवास करणाऱ्यांना अनेक गोष्टींची आवड असते. बऱ्याचदा या आवडीला साहसाची किनारही असते. अशाच साहसी मंडळींसाठी जगाच्या टोकावर एक असं ठिकाण आहे जिथं पोहोचताच एका दुसऱ्या जगात आल्याची अनुभूती होते.  

Sayali Patil | Jan 27, 2026, 02:14 PM IST
प्रवास

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

Adventure Travel : प्रवास.... आणि त्याहूनही साहसी प्रवास करण्याची आवड असणाऱ्या मंडळींना कायमच काही ठिकाणं खुणावत असतात. अशा सर्व मंडळींसाठी एक असं ठिकाण आहे, जिथं पोहोचताच या गर्दी आणि धकाधकीच्या जगण्यापासून तुम्ही हजारो मैल दूर जाता. इथं नजर जाईल तिथवर फक्त आणि फक्त बर्फ दिसतो. इतकंच काय, तर बर्फाच्या थरावरूनच खऱ्या अर्थानं तुमचा प्रवास होत असतो. कारण, इथं एका वेगळ्यात जगामध्ये प्रवेश केल्याची जाणीव क्षणोक्षणी होत असते. 

आईसब्रेकर क्रूज

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

हा थरार अनुभवण्याची संधी मिळते 'आईसब्रेकर क्रूझ'मुळं. शब्द सुचवतात अगदी त्याचप्रमाणं बर्फाचे जाड थर अक्षरश: तोडत ही भलीमोठी जहाजं वाट काढत पुढे सरकत असतात. ऐकायला अशक्य वाटत असलं तरीही ही प्रक्रिया अशीच घडते. 

जहाजं

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

आईसब्रेकर क्रूज आर्क्टिक समुद्रामध्ये अशा पद्धतीनं पुढे सरकतात जिथं इतर जहाजं ठप्पच होतील. अतिशय थंड अशा या वातवरणातही या भल्यामोठ्या जहाजांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मात्र पूर्णत: सुरक्षित प्रवासाची अनुभूती दिली जाते. 

स्वीडन आणि फिनलँड

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

स्वीडन आणि फिनलँडच्या दरम्यनच्या लॅपलँड क्षेत्रात येणाऱ्या सर्वात मोठ्या आर्क्टिक वर्तुळात हा थरारक प्रवास करता येतो. जिथं वर्षातील बहुतांश काळ समुद्रगोठलेलाच असतो, ज्यामुळं हे आईसब्रेकर जहाज इथं एक शब्दांतही मांडता येणार नाही अशा आठवणी देऊन जातात. 

बर्फ तुटण्यास सुरुवात

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

जसजसं हे जहाज बर्फाच्छादित सागरी भागातून पुढे सरकतं तसतसं त्यावर जहाजाच्या वजनामुळं प्रचंड दबाव पडून बर्फ तुटण्यास सुरुवात होते. बर्फाला तडे जाऊन तो तुटून त्याचा भुगा होईपर्यंत आणि जहाजाला कंपनं जाणवेपर्यंतचा थरार या प्रवासात अनुभवता येतो. 

जहाज नेमकं काम कसं करतं?

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

प्रवाशांना आईसब्रेकर जहाजांच्या अंतर्गत भागांमध्ये इंजिन रुमसोबतच इतरही बऱ्याच भागांमध्ये प्रवेश असतो, हे जहाज नेमकं काम कसं करतं, याचा अंदाज यामुळं प्रवाशांना येतो. आईसब्रेकर जहाजांच्या या प्रवासादरम्यान एक माहितीपटही दाखवण्यात येतो. ज्यामध्ये अवाढव्य जहाजांची ताकद, त्यांचं तंत्र आणि वापर याची माहिती दाखवण्यात येते. ध्रुवीय भागांमधील जगण्याची आव्हानं यामुळं नजरेसमोर येतात. 

कमाल

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

हा प्रवास इतका कमाल असतो की मध्येच चहूबाजूंनी बर्फ असतानाच हे जहाज थांबवण्यात येतं आणि प्रवासी त्यातून उतरून या बर्फाच्या विस्तीर्ण सागरावर चालू शकतात. 

रक्त गोठवणाऱ्या पाण्यात चक्क पोहण्याची मुभा

adventure travel cruise ship breaking through ice Frozen Sea Arctic Circle

प्रवासातील खरा थरारक क्षण म्हणजे थर्मल सूट घालून प्रवाशांना आर्क्टिकच्या थंडगार, रक्त गोठवणाऱ्या पाण्यात चक्क पोहण्याची मुभा दिली जाते. हा सूट प्रवाशांचं तापमानापासून संरक्षण करतो आणि सहजपणे निसर्गाचं भव्य रुप त्यांना अनुभवता येतं.   

