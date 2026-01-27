वेडेपणा की थरार? बर्फाचा समुद्रातून पुढे जाणाऱ्या जहाजातून पाण्यात उड्या मारतात पर्यटक... कुठं करता येतो हा प्रवास?
Adventure Travel : प्रवास करणाऱ्यांना अनेक गोष्टींची आवड असते. बऱ्याचदा या आवडीला साहसाची किनारही असते. अशाच साहसी मंडळींसाठी जगाच्या टोकावर एक असं ठिकाण आहे जिथं पोहोचताच एका दुसऱ्या जगात आल्याची अनुभूती होते.
Sayali Patil | Jan 27, 2026, 02:14 PM IST
प्रवास
Adventure Travel : प्रवास.... आणि त्याहूनही साहसी प्रवास करण्याची आवड असणाऱ्या मंडळींना कायमच काही ठिकाणं खुणावत असतात. अशा सर्व मंडळींसाठी एक असं ठिकाण आहे, जिथं पोहोचताच या गर्दी आणि धकाधकीच्या जगण्यापासून तुम्ही हजारो मैल दूर जाता. इथं नजर जाईल तिथवर फक्त आणि फक्त बर्फ दिसतो. इतकंच काय, तर बर्फाच्या थरावरूनच खऱ्या अर्थानं तुमचा प्रवास होत असतो. कारण, इथं एका वेगळ्यात जगामध्ये प्रवेश केल्याची जाणीव क्षणोक्षणी होत असते.
आईसब्रेकर क्रूज
जहाजं
स्वीडन आणि फिनलँड
बर्फ तुटण्यास सुरुवात
जहाज नेमकं काम कसं करतं?
प्रवाशांना आईसब्रेकर जहाजांच्या अंतर्गत भागांमध्ये इंजिन रुमसोबतच इतरही बऱ्याच भागांमध्ये प्रवेश असतो, हे जहाज नेमकं काम कसं करतं, याचा अंदाज यामुळं प्रवाशांना येतो. आईसब्रेकर जहाजांच्या या प्रवासादरम्यान एक माहितीपटही दाखवण्यात येतो. ज्यामध्ये अवाढव्य जहाजांची ताकद, त्यांचं तंत्र आणि वापर याची माहिती दाखवण्यात येते. ध्रुवीय भागांमधील जगण्याची आव्हानं यामुळं नजरेसमोर येतात.
