Marathi News
जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग, जिथे राहण्यापेक्षा मृत्यू बरा असं म्हणतात कैदी

जगातील सर्व तुरुंगांमध्ये सुरक्षे संदर्भात अतिशय कडक सुविधा असतात, जेणेकरून तेथून कोणताही कैदी पळून जाऊ नये. पण तुम्हाला जगातील सर्वात धोकादायक आणि अभेद्य तुरूंगाबाबत माहित आहे का? की जिथे राहण्यापेक्षा मृत्यू आलेला बरा असं कैदी मानतात. 

Pooja Pawar | Dec 07, 2025, 11:54 AM IST
द गार्डियनच्या रिपोर्टनुसार, अमेरिकेच्या कोलोराडो राज्याच्यामध्ये रॉकी पर्वतांमध्ये लपली आहे ADX Florence जो जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग मानला जातो. हा जगातील सर्वात हाय सिक्युरिटी सुपरमॅक्स तुरुंग आहे. हा तुरुंग 1994 मध्ये बनला असून इथे फक्त अशा लोकांना पाठवलं जात ज्यांना सरकार घाबरतं. मग ते दहशतवादी असो, सिरीयल किलर असो किंवा गॅंग लीडर असो. या तुरुंगाचे नाव ऐकूनच केवळ गुन्हेगारी जगातच नाही तर सुरक्षा यंत्रणांमध्येही थरकाप उडतो.

ADX Florence तुरुंगाचं डिझाईन असं करण्यात आलंय की याला 'एस्केप-प्रूफ' म्हणजे जिथून सुटण्याची शक्यता 0 टक्के आहे. या तुरुंगाचा संपूर्ण परिसर काँक्रीटच्या मोठ्या ब्लॉक्स सारखा आहे. या तुरुंगाच्या भिंती एवढ्या मोठ्या आहेत की ज्यातून आवाज सुद्धा पलीकडे जाऊ शकत नाही.   

ADX Florence तुरुंगाच्या खिडक्या फक्त 4 इंच रुंद आहेत आणि त्यांचं डिझाईन असं आहे की कैद्यांना बाहेरील दृश्य पाहता येत नाही. तुरुंगात कॅमेरे आणि सेन्सर्स आहेत. एकंदरीत व्यवस्था अशी आहे की केवळ मानवच नाही तर हवा देखील परवानगीशिवाय बाहेर पडू शकत नाही.

या तुरुंगात कैद्यांना दिवसाचे 23 तास एकट्याने सेलमध्ये रहावं लागतं. कैद्यांचे सेल हे अतिशय छोट्या आकाराचे असतात. ज्यात फक्त एक बेड, एक टॉयलेट आणि भिंतींवर लावलेले काही कंट्रोल सिस्टम असतात. इथे कोणाला कोणाशी भेटायला दिलं जात नाही. 

एका अर्थाने कैद्यांना त्यांच्या स्वतःच्या सावलीपासूनही वंचित ठेवले जाते. तासनतास शांतता, दगडांची थंडी आणि एकटेपणा हीच खरी कैद्यांसाठीची शिक्षा असते.

ADX Florence तुरुंग हा कोणत्याही सायन्स फिक्शन चित्रपटापेक्षा कमी नाही. या तुरुंगातील प्रत्येक कपऱ्यांमध्ये हायटेक कॅमेरे आणि स्टीलचे अनेक लेयर्स असलेले दरवाजे फिट केले आहेत. कैद्यांच्या कक्षात प्रवेश करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम बसवण्यात आली आहे आणि सुरक्षेसाठी सुरक्षा रक्षक चोवीस तास तैनात असतात.

अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था असून सुद्धा तुरुंगातील प्रत्येक हालचालींची दोनदा तपासणी केली जाते. अन्न पुरवणे असो, औषधोपचार असो किंवा कैद्याला दुसऱ्या ब्लॉकमध्ये हलवणे असो, येथे सर्वकाही नियोजन आणि देखरेखीसह केले जाते.  

ADX Florence मध्ये बंद असलेल्या कैद्यांची दिनचर्या एवढी सीमित होती की तेथे राखून त्यांना वेळेचा अंदाज सुद्धा लावता येत नाही. त्यांना दिवसातून फक्त एक तासाचा एअर टाइम दिला जातो. या काळात ते एका लहान, काँक्रीटने बंदिस्त अंगणात मुक्तपणे फिरू शकतात. कैद्यांना रंग, वारा, बाहेरील जगाची गर्दी अनुभवता येत नाही.  

सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे या तुरुंगातून एकही कैदी पळून गेलेला नाही. असंख्य प्रयत्न झाले आहेत, परंतु ADX फ्लोरेन्सच्या सुरक्षा भिंती कैद्यांच्या  युक्तीला सहजपणे उलथापालथ करू शकतात. म्हणूनच याला 'The Alcatraz of the Rockies' म्हणतात. जगभरातील तुरुंगांच्या तुलनेत, हे ठिकाण सर्वात धोकादायक मानले जाते. आत गेल्यावर, कैद्याला आयुष्यभर काँक्रीटच्या भिंतींमध्ये डांबले जाते.  

