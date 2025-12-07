जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग, जिथे राहण्यापेक्षा मृत्यू बरा असं म्हणतात कैदी
जगातील सर्व तुरुंगांमध्ये सुरक्षे संदर्भात अतिशय कडक सुविधा असतात, जेणेकरून तेथून कोणताही कैदी पळून जाऊ नये. पण तुम्हाला जगातील सर्वात धोकादायक आणि अभेद्य तुरूंगाबाबत माहित आहे का? की जिथे राहण्यापेक्षा मृत्यू आलेला बरा असं कैदी मानतात.
Pooja Pawar | Dec 07, 2025, 11:54 AM IST
1/9
द गार्डियनच्या रिपोर्टनुसार, अमेरिकेच्या कोलोराडो राज्याच्यामध्ये रॉकी पर्वतांमध्ये लपली आहे ADX Florence जो जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग मानला जातो. हा जगातील सर्वात हाय सिक्युरिटी सुपरमॅक्स तुरुंग आहे. हा तुरुंग 1994 मध्ये बनला असून इथे फक्त अशा लोकांना पाठवलं जात ज्यांना सरकार घाबरतं. मग ते दहशतवादी असो, सिरीयल किलर असो किंवा गॅंग लीडर असो. या तुरुंगाचे नाव ऐकूनच केवळ गुन्हेगारी जगातच नाही तर सुरक्षा यंत्रणांमध्येही थरकाप उडतो.
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
ADX Florence तुरुंग हा कोणत्याही सायन्स फिक्शन चित्रपटापेक्षा कमी नाही. या तुरुंगातील प्रत्येक कपऱ्यांमध्ये हायटेक कॅमेरे आणि स्टीलचे अनेक लेयर्स असलेले दरवाजे फिट केले आहेत. कैद्यांच्या कक्षात प्रवेश करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम बसवण्यात आली आहे आणि सुरक्षेसाठी सुरक्षा रक्षक चोवीस तास तैनात असतात.
7/9
8/9
ADX Florence मध्ये बंद असलेल्या कैद्यांची दिनचर्या एवढी सीमित होती की तेथे राखून त्यांना वेळेचा अंदाज सुद्धा लावता येत नाही. त्यांना दिवसातून फक्त एक तासाचा एअर टाइम दिला जातो. या काळात ते एका लहान, काँक्रीटने बंदिस्त अंगणात मुक्तपणे फिरू शकतात. कैद्यांना रंग, वारा, बाहेरील जगाची गर्दी अनुभवता येत नाही.
9/9