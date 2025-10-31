English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rent Property in Pune: नोकरी, शिक्षणासह इतर कोणा कारणानं पुण्यात भाड्यानं घर शोधताय? 'ही' ठिकाणं वाचवतील तुमचे पैसे...

House on rent in Pune : पुण्यात भाडेतत्त्वावरील परवडणारं घर शोधताय? पाहा हे 10 पर्याय... आयटी हब, मंडई, बस सेवा.... सारंकाही जवळ...   

Sayali Patil | Oct 31, 2025, 04:05 PM IST
पुणे

House on rent in Pune : मागील काही वर्षांमध्ये पुण्यात देशभरातील अनेक मंडळी वास्तव्यास आली असून नोकरी, शिक्षण या आणि अशा कैक कारणांसाठी ही मंडळी इथं वास्तव्यास आहेत. पुण्याबाहेरून पुण्यात येणाऱ्या किंवा पुण्यातच प्रवास किंवा इतर कारणांनी भाड्यानं घर शोधणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. अशा सर्व मंडळींसाठी खिशाला परवडणाऱ्या दरातील घरं खालील परिसरांमध्ये मिळणं शक्य आहे. 

कात्रज

ffordable localities for rent in pune for it job professionals near it hubs

NH-4 जवळ असणाऱ्या कात्रजमध्ये तरुण विद्यापर्थी आणि नोकरदार वर्गासाठी परवडणाऱ्या घरं भाड्यानं उपलब्ध आहेत. कोल्हापूर आणि बंगळुरूला जोडणाऱ्या या रस्त्यानजीकच्या परिसरामध्ये अनेक चांगल्या दर्जाचे फ्लॅट पाहायला मिळतात. जिथं 1 बीएचकेचं भाडं 7500 ते 8500, 2बीएकचे चं भङाडं 8 ते 15 हजार आणि 3 बीएचकेचं भाडं 15 ते 25 हजारांमध्ये मिळतं.   

हिंजवडी

ffordable localities for rent in pune for it job professionals near it hubs

पुण्यातील आयटी हब अशी ओळख असणआऱ्या हिंजवडीमध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारी बरीच मंडळी इथं वास्चव्यास आहेत. इथं अनेक पीजी आणि तत्सम राहण्याच्या सोई आहेत. जिथं 1 बीएचकेसाठी 8 ते 14 हजार रुपये, 2 बीएचकेसाठी 15 ते 22 हजार रुपये असं भाडं आकारलं जातं.   

धनकवडी आणि वारजे

ffordable localities for rent in pune for it job professionals near it hubs

सर्वोत्तम महाविद्यालयांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या धनकवडी भागामध्ये शिक्षणार्थींची मोठी गर्दी असून इथं 1 बीएचके 5800 ते 15000 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. तर, 2 बीएचकेसाठी 15000 ते 20000 रुपये इतकं भाडं आकारलं जातं. तर, कोथरुडजवळ असणाऱ्या वारजे भागातही भाडे तत्त्वावर घरं उपलब्ध असून, इथं तुलनेनं घरासाठी जास्त पैसे द्यावे लागतात. वारजेमध्ये 1बीएचके 11 ते 16 हजार रुपये, 2बीएचके 15 ते 20000 रुपये इतक्या किमीत भाड्यानं घरं मिळतात.   

भूगाव

ffordable localities for rent in pune for it job professionals near it hubs

मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेनजीक असल्यामुळं पुण्याच्या भूगाव भागाला बरीच मागणी आहे. ण्यातील प्लॅटिनम टेक पार्क आणि व्हेंचर सेंटर सारख्या क्षेत्रांनजीक असल्यानं भूगाव दिवसागणिक अनेकांच्या दृष्टीक्षेपात आहे.   

लोहगाव

ffordable localities for rent in pune for it job professionals near it hubs

पूर्वेकडे पुण्याच्याच हद्दीत येणाऱ्या लोहगावचा विकास अतिशय वेगानं होत असून, पुणे-अहमदनगर महामार्ग आणि पुणे-सोलापूर महामार्गानं हे क्षेत्र जोडलं गेलं आहे. ज्यामुळं विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण तसं फायद्याचं. इथं घरं, अपार्टमेंट आणि तत्सम मालमत्ता अगदी 5 हजार रुपयांपासून कमाल 25 हजारांपर्यंत उपलब्ध आहेत.   

खराडी

ffordable localities for rent in pune for it job professionals near it hubs

पुण्याचा उपनगरीय भाग म्हणजे खराडी. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, झेन्सार आयटी पार्क, ईओएन आयटी पार्क असल्यानं खराडीचं महत्त्वं मागील काही वर्षांत वाढलं आहे. इथं अनेक व्यावसायिक, खासगी आणि तत्सम मालमत्ता असून 2बीएचकेची घरं तुलनेनं अधिक प्रमाणात आहेत.   

चाकण

ffordable localities for rent in pune for it job professionals near it hubs

पुण्यातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रानजीक असणारा भाग म्हणून चाकण प्रसिद्ध असून, रस्ते मार्ग, रेल्वे मार्ग आणि हवाई मार्गाशी हे ठिकाण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं जोडलं गेलं आहे. इथं भाडेतत्त्वावर 1बीएचके घर 5 ते 10000 रुपये, 2बीएचके घर 10000 ते 20000 रुपयांना उपलब्ध आहे. (वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी 24तास त्याची खातरजमा करत नाही. भाड्याच्या दरांमध्ये फरक असू शकतो.)  

