Rent Property in Pune: नोकरी, शिक्षणासह इतर कोणा कारणानं पुण्यात भाड्यानं घर शोधताय? 'ही' ठिकाणं वाचवतील तुमचे पैसे...
House on rent in Pune : पुण्यात भाडेतत्त्वावरील परवडणारं घर शोधताय? पाहा हे 10 पर्याय... आयटी हब, मंडई, बस सेवा.... सारंकाही जवळ...
Sayali Patil | Oct 31, 2025, 04:05 PM IST
पुणे
House on rent in Pune : मागील काही वर्षांमध्ये पुण्यात देशभरातील अनेक मंडळी वास्तव्यास आली असून नोकरी, शिक्षण या आणि अशा कैक कारणांसाठी ही मंडळी इथं वास्तव्यास आहेत. पुण्याबाहेरून पुण्यात येणाऱ्या किंवा पुण्यातच प्रवास किंवा इतर कारणांनी भाड्यानं घर शोधणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. अशा सर्व मंडळींसाठी खिशाला परवडणाऱ्या दरातील घरं खालील परिसरांमध्ये मिळणं शक्य आहे.
कात्रज
NH-4 जवळ असणाऱ्या कात्रजमध्ये तरुण विद्यापर्थी आणि नोकरदार वर्गासाठी परवडणाऱ्या घरं भाड्यानं उपलब्ध आहेत. कोल्हापूर आणि बंगळुरूला जोडणाऱ्या या रस्त्यानजीकच्या परिसरामध्ये अनेक चांगल्या दर्जाचे फ्लॅट पाहायला मिळतात. जिथं 1 बीएचकेचं भाडं 7500 ते 8500, 2बीएकचे चं भङाडं 8 ते 15 हजार आणि 3 बीएचकेचं भाडं 15 ते 25 हजारांमध्ये मिळतं.
हिंजवडी
धनकवडी आणि वारजे
सर्वोत्तम महाविद्यालयांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या धनकवडी भागामध्ये शिक्षणार्थींची मोठी गर्दी असून इथं 1 बीएचके 5800 ते 15000 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. तर, 2 बीएचकेसाठी 15000 ते 20000 रुपये इतकं भाडं आकारलं जातं. तर, कोथरुडजवळ असणाऱ्या वारजे भागातही भाडे तत्त्वावर घरं उपलब्ध असून, इथं तुलनेनं घरासाठी जास्त पैसे द्यावे लागतात. वारजेमध्ये 1बीएचके 11 ते 16 हजार रुपये, 2बीएचके 15 ते 20000 रुपये इतक्या किमीत भाड्यानं घरं मिळतात.
भूगाव
लोहगाव
पूर्वेकडे पुण्याच्याच हद्दीत येणाऱ्या लोहगावचा विकास अतिशय वेगानं होत असून, पुणे-अहमदनगर महामार्ग आणि पुणे-सोलापूर महामार्गानं हे क्षेत्र जोडलं गेलं आहे. ज्यामुळं विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण तसं फायद्याचं. इथं घरं, अपार्टमेंट आणि तत्सम मालमत्ता अगदी 5 हजार रुपयांपासून कमाल 25 हजारांपर्यंत उपलब्ध आहेत.
खराडी
