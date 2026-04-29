जीवन-मृत्यूच्या सीमारेषेवर अफगाणिस्तानचा हा स्टार खेळाडू! परिवाराने केली रक्तदानाची मागणी

Shapoor Zadran Health : अफगाणिस्तान माजी क्रिकेटपटू शापूर जारदान याची सध्या प्रकृती फारच गंभीर आहे. त्याला सध्या दिल्लीच्या रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आहे, त्याच्या भावाने सोशल मिडियावर भाऊक पोस्ट शेअर करुन त्याने रक्तदानाची माहिती दिली आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 29, 2026, 08:32 PM IST
माजी क्रिकेट खेळाडू झुंज देतोय जीवन-मृत्यूशी

अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे, अफगाणिस्तानचा माजी क्रिकेट खेळाडू शापूर जारदान हा जीवन-मृत्यूशी झुंज देत आहे. तो संध्या दिल्लीच्या रुग्णालयामध्ये त्याला ठेवण्यात आले आहे. आता त्याच्या परिवाराने रक्तदानाची मागणी केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

दिल्लीच्या रुग्णालयामध्ये गंभीर परिस्थितीत

अफगाणिस्तान क्रिकेटला एक ओळख मिळवून देणारा संघाचा माजी खेळाडू शापूर जारदान सध्या मृत्यूशी झुंजत आहे. तो सध्या दिल्लीच्या रुग्णालयामध्ये आहे, तो सध्या आयुष्याशी झुंज देत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

शापूर जारदान दुर्मिळ आजार

शापूर जारदान हा एक दुर्मिळ आजाराशी रोगप्रतिकारक डिसऑर्डर, हेमोफॅगोसाइटिक लिम्फोहिस्टिओसाइटोसिसशी झुंज देत आहे. शपूर जारदान यांची तब्बेत फारच खराब आहे, त्याचा लहान भाऊ घमाई जादरान याने त्याच्या सोशल मिडियावर ही माहिती दिली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

दिल्लीकरांना कुटुबियांने केले आवाहन

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिल्लीकरांना तातडीने मदत करण्याचे आवाहन देखील केले आहे. शापूर जारदान याला रक्ताची गरज आहे, त्याच्या कुटुंबाच्या सदस्यांनी सांगितले आहे की एनसीआरमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी त्यांनी आवाहान केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

इंस्टाग्रामवर भावाची भाऊक पोस्ट

शापूर जारदान यांच्या कुटुबियांनी सांगितले की, ए पॉझिटिव्ह (ए +) रक्तगटासाठी त्यांचे आवाहान आहे. इंस्टाग्रामवर त्याच्या भावाने एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने ही माहिती दिली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

शापूर यांची प्रकृती फारच चिंताजनक

सोशल मिडिया पोस्टमध्ये खेळाडूच्या भावाने लिहीले आहे की, त्याचा भाऊ हा देशाचा अभिमान आहे, शापूर यांची प्रकृती सध्या फारच चिंताजनक असल्यामुळे त्याला तात्काळ रक्ताची गरज आहे असे त्याने पोस्टमध्ये सांगितले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ऑक्टोबरमध्ये शापूर झादरान पडला आजारी

शापूर जारदान यांच्या मित्रपरिवाराने आणि कुटुंबाने कळकळीची विनंती केली आहे की संकट काळामध्ये पुढे यावे आणि रक्तदान करण्यास कोणीही संकोच करु नये. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये शापूर झादरान आजारी पडला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

