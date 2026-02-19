Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का?
Chandra Grahan 2026 : यावर्षातील दुसरं ग्रहण हे होळीच्या दिवशी असणार आहे. तब्बल 500 वर्षांनी होळीला चंद्रग्रहण आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार असल्याने हा सण साजरा करायचा की नाही याबद्दल संभ्रण निर्माण झाला आहे.
Neha Choudhary | Feb 19, 2026, 09:29 PM IST
ग्रहण ही एक खोगलशास्त्र घटना आहे, पण धार्मिक शास्त्रात ग्रहणाला अशुभ मानले गेले आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांच्या मते यंदा तब्बल 500 वर्षांनी होळी या पवित्र सणाच्या दिवशी चंद्रग्रहण असणार आहे. त्यात यावर्षातील दुसरं ग्रहण चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. त्यामुळे होळी सण साजरा करायचा की नाही याबद्दल संभ्रम आहे.
खगोलशास्त्रानुसार चंद्रग्रहण नेहमीच पौर्णिमेच्या दिवशी होतं. तर होळी फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी साजरी करण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक पौर्णिमेला चंद्रग्रहण होत नाही. खगोलशास्त्रानुसार जेव्हा सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका रेषेत येतात. तेव्हा चंद्र पृथ्वीच्या सावलीत प्रवेश करतात. त्यामुळे होळीच्या पौर्णिमेला चंद्रग्रहण हे योगायोग खूप दुर्मिळ राहणार आहे.
