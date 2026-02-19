English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का?

Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का?

Chandra Grahan 2026 : यावर्षातील दुसरं ग्रहण हे होळीच्या दिवशी असणार आहे. तब्बल 500 वर्षांनी होळीला चंद्रग्रहण आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार असल्याने हा सण साजरा करायचा की नाही याबद्दल संभ्रण निर्माण झाला आहे. 

Neha Choudhary | Feb 19, 2026, 09:29 PM IST
ग्रहण ही एक खोगलशास्त्र घटना आहे, पण धार्मिक शास्त्रात ग्रहणाला अशुभ मानले गेले आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांच्या मते यंदा तब्बल 500 वर्षांनी होळी या पवित्र सणाच्या दिवशी चंद्रग्रहण असणार आहे. त्यात यावर्षातील दुसरं ग्रहण चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. त्यामुळे होळी सण साजरा करायचा की नाही याबद्दल संभ्रम आहे. 

खगोलशास्त्रानुसार चंद्रग्रहण नेहमीच पौर्णिमेच्या दिवशी होतं. तर होळी फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी साजरी करण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक पौर्णिमेला चंद्रग्रहण होत नाही. खगोलशास्त्रानुसार जेव्हा सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका रेषेत येतात. तेव्हा चंद्र पृथ्वीच्या सावलीत प्रवेश करतात. त्यामुळे होळीच्या पौर्णिमेला चंद्रग्रहण हे योगायोग खूप दुर्मिळ राहणार आहे. 

धार्मिक शास्त्रानुसार ग्रहणाच्या वेळी रंगांशी खेळणे, खाणे-पिणे, धार्मिक विधी करणे आणि शुभ कार्यासाठी नकारात्मक मानला जातो. ग्रहण काळात सूतक काळ पाळला जातो. अशात होळी दहन करायचं की नाही याबद्दल शंका आहे.   

 भारतासह आशिया, ऑस्ट्रेलिया, पॅसिफिक बेटे, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेत चंद्रग्रहण दिसणार आहे. हे ग्रहण भारतात दुपारी 3:20 ते संध्याकाळी 6:47 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानुसार चंद्रग्रहणाचा सूतक काळ हा 9 तासांचा असणार आहे. त्यानुसार सूतक काळ सकाळी 6.20 वाजेपासून संध्याकाळी 6:47  वाजेपर्यंत असणार आहे.    

या काळात मंदिरांमध्ये नियमित पूजा, आरती आणि प्रसाद वाटप करणे वर्ज्य असणार आहे. चंद्रग्रहण संपल्यानंतर शुद्धीकरण विधी करून पुन्हा मंदिराचे उघडणार असून भक्त दर्शन करु शकणार आहेत. धार्मिक श्रद्धेनुसार, सुतक काळात शुभ कार्य मानला जात नाही म्हणून, पुजारी सुतक काळात होळी पूजा न करण्याचा सल्ला देत आहेत.

ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्रग्रहणाचा सूतक काळ संपल्यानंतर म्हणजे संध्याकाळी 6:47 होळी दहन करता येणार आहे. म्हणजे 3 फेब्रुवारी होळी आणि 4 फेब्रुवारीला धुलिवंदन म्हणजे रंगांची उधळण करता येणार आहे.  

पंडित ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्या मते, या ग्रहणाचा मेष, कर्क, तूळ,मकर आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. या राशीखाली जन्मलेल्या लोकांना मानसिक ताण, कामात अडथळे आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल, असं भाकीत तज्ज्ञांने केला आहे. 

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

