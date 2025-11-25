हेमा मालिनी यांचा मोठा खुलासा, ' धर्मेंद्र यांच्या प्रॉपर्टी आणि पैसा मला...'
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनी यांना त्यांच्या प्रॉपर्टी आणि संपत्तीमध्ये वाटा मिळणार का, याबद्दल खुद्द अभिनेत्रीने खुलासा केला आहे.
Neha Choudhary | Nov 25, 2025, 09:19 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांचं निधन झाल्यानंतर त्यांच्या प्रॉपर्टीची वाटणी कशी होणार याबद्दल अनेकांना उत्सुकता लागली आहे. धर्मेंद्र यांना दोन पत्नीसह 6 मुली-मुलं आहेत. 2 मे 1980 मध्ये धर्मेंद्र यांनी अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्यासोबत लग्न केलं. पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता धर्मेंद्र यांनी मुस्लिम धर्म स्विकारत हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न केलं. त्यामुळे धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्ती आणि मालमत्तेबद्दल काय होणार असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. तर याबद्दल खुद्द अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी खुलासा केला आहे.
धर्मेंद्र यांनी चित्रपट, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि बिझनेस गुंतवणुकीतून त्यांनी गडगंज मालमत्ता उभी केलीय. धर्मेंद्र यांच्याकडे अनेक रिअल इस्टेट प्रॉपर्टीजसह गरम-धरम या रेस्टॉरंटची चेनसुद्धा त्यांची लोकप्रिय असून त्याचा अनेक शाखा इतर शहरांमध्ये आहेत. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर संपत्तीचं काय होणार, याबद्दल हेमा मालिनी म्हणाल्यात की, त्यांना धर्मेंद्र यांच्याकडून फक्त आणि फक्त प्रेम हवं होतं.
ज्यावेळी हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्याशी लग्नबद्दल विचारण्यात आलं की, एका विवाहित पुरुषाशी लग्न करणं एक खूप कठीण आणि मोठा निर्णय असेल ना. त्यावेळी अभिनेत्री हेमा मालिनी म्हणाल्यात की, एक वेळ अशी आली की, मीच म्हणाली की माझ्याशी तुम्हाला लग्न करावं लागेल. आता या नात्यात बिनलग्नाचं राहता येणार नाही. यात अडचणी येतील हे माहिती होतं. पण मला त्यांच्याकडून दुसरं काहीही नको होतं. मला फक्त आणि फक्त त्यांच्याकडून प्रेम हवं होतं. ते कायम माझ्या बाजूने उभे राहायचे...मला त्यांची प्रॉपर्टी आणि पैसे कधीच नको होतं. मला फक्त त्यांचं प्रेम हवं होतं.
एका वकिलाने संपत्तीबद्दल सांगितलं आहे की, 2023 च्या निकालानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचं दुसरं लग्न हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत रद्दबातल मानलं गेलं असेल तरीसुद्धा त्या लग्नातून जन्मलेली मुलं कायद्याच्या दृष्टीने वैध मानली गेली आहेत. धर्मेंद्र यांनी पहिली पत्नी प्रकाश कौरला घटस्फोट न देता हेमा मालिनी यांच्याशी दुसरं लग्न केलंय. कलम 16 (1) अंतर्गत, अशा मुलांना त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीवर पूर्ण अधिकार देण्यात आला. पण हे अधिकार फक्त आईवडिलांच्या संपत्तीपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजेच संयुक्त कुटुंब किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीवर त्यांचा थेट अधिकार नसतो, असं स्पष्ट केलं आहे.
