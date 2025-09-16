English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Hardik Pandya : एक गेली दुसरी आली अन् आता...नताशाशी घटस्फोट, जैस्मिनशी ब्रेकअपनंतर आता 'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya New Girlfriend : नताशाशी घटस्फोटानंतर हार्दिक पांड्याचे नाव जैस्मिन वालियाशी जोडलं गेलं होतं. आता पुन्हा एकदा हार्दिक पांड्या प्रेमात पडला आहे. त्या एका फोटामुळे हार्दिक आणि अभिनेत्रीच्या डेटची चर्चा होत आहे. 

Neha Choudhary | Sep 16, 2025, 03:20 PM IST
भारतीय संघाचा स्टार अष्टपैलू क्रिकेटपटू हार्दिक पंड्या सध्या त्याच्या मैदानापेक्षा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत असतो. नताशा स्टॅन्कोविचपासून वेगळे झाल्यानंतर, त्याचे प्रेम जीवन पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय.

खरं तर, सोशल मीडियावर अशा अफवा आहेत की, क्रिकेटपटू पुन्हा एकदा प्रेमात पडला आहे, तो क्रिकेटपटू मॉडेल-अभिनेत्री महिका शर्माला डेट करत आहे. रेडिटवर एक पोस्ट व्हायरल झाल्यावर या अटकळांना लावण्यास सुरुवात झाली आहे.   

नताशापासून वेगळे झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याचे नाव यूके गायिका जास्मिन वालियाशीही जोडले गेले होते. जरी दोघांपैकी कोणीही या वृत्ताला दुजोरा दिला नाही, पण दोघेही अनेक वेळा एकत्र दिसले. अनेक सामन्यांदरम्यान जास्मिन स्टेडियममध्ये दिसली होती. याशिवाय, ती बसमध्ये प्रवास करताना देखील दिसली होती ज्यामध्ये फक्त क्रिकेटपटू आणि त्यांच्या कुटुंबियांना परवानगी असते. 

सोशल मीडियावर एक पोस्ट समोर आली आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की माहिकाच्या एका सेल्फीमध्ये क्रिकेटपटू पांड्या दिसत आहे. या फोटोमध्ये क्रिकेटपटू स्पष्ट दिसत नाहीय.   

दुसऱ्या फोटोमध्ये दोन अंगठ्यांचा फोटो आहे, ज्यापैकी एका अंगठ्यावर 33 लिहिलंय. सर्वांना माहिती आहे की हा हार्दिकचा जर्सी नंबर आहे. याशिवाय, हार्दिक आणि माहिका वेगवेगळ्या फोटोंमध्ये सारखेच बाथरोब परिधान केलेले दिसत आहेत. एवढंच नाहीतर दोघेही इंस्टाग्रामवर एकमेकांना फॉलो करतात.

ही एक उदयोन्मुख मॉडेल आणि अभिनेत्री असून तिचे सोशल मीडियावर 41 हजार फॉलोअर्स आहेत. पण आता तिचे नाव हार्दिकशी जोडले गेल्याने तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट तुफान चालणार आहे. मॉडेलिंग आणि अभिनयात नेहमीच नाव कमवण्याचे स्वप्न पाहणारी माहिका खूप आत्मविश्वासू आणि व्यावसायिक आहे. तिला दहावीच्या बोर्डात 10 सीजीपीए मिळवल्यानंतर तिने अर्थशास्त्रात पदवी प्राप्त केली. 

अभ्यासात चांगली असल्याने तिच्या पालकांना वाटलं होतं की ती डॉक्टर किंवा इंजिनिअर होईल. पण माहिकाचे ध्येय मॉडेलिंग आणि अभिनय होते. तिने गुजरात आणि दिल्लीतील स्थानिक स्पर्धांपासून सुरुवात केली आणि सोशल मीडियावर तिचे प्रोफाइल मजबूत केले.

मॉडेलिंगसोबतच, माहिकाला फिटनेसचीही आवड आहे. कॉलेजनंतर लगेचच तिने योगामध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले. तिचे सुपर फिट बॉडी हे याचा पुरावा आहे. तिने अनेक टॉप डिझायनर्ससाठी रॅम्प वॉक केले आहे. तिने म्युझिक व्हिडिओ आणि लघुपटांमध्ये काम केले आहे. तिने टॉप ब्रँड्ससोबत काम केले आहे. तिने इंडियन फॅशन अवॉर्ड्समध्ये मॉडेल ऑफ द इयर पुरस्कार जिंकला आहे.

