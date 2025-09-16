Hardik Pandya : एक गेली दुसरी आली अन् आता...नताशाशी घटस्फोट, जैस्मिनशी ब्रेकअपनंतर आता 'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात हार्दिक पांड्या
Hardik Pandya New Girlfriend : नताशाशी घटस्फोटानंतर हार्दिक पांड्याचे नाव जैस्मिन वालियाशी जोडलं गेलं होतं. आता पुन्हा एकदा हार्दिक पांड्या प्रेमात पडला आहे. त्या एका फोटामुळे हार्दिक आणि अभिनेत्रीच्या डेटची चर्चा होत आहे.
Neha Choudhary | Sep 16, 2025, 03:20 PM IST
नताशापासून वेगळे झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याचे नाव यूके गायिका जास्मिन वालियाशीही जोडले गेले होते. जरी दोघांपैकी कोणीही या वृत्ताला दुजोरा दिला नाही, पण दोघेही अनेक वेळा एकत्र दिसले. अनेक सामन्यांदरम्यान जास्मिन स्टेडियममध्ये दिसली होती. याशिवाय, ती बसमध्ये प्रवास करताना देखील दिसली होती ज्यामध्ये फक्त क्रिकेटपटू आणि त्यांच्या कुटुंबियांना परवानगी असते.
ही एक उदयोन्मुख मॉडेल आणि अभिनेत्री असून तिचे सोशल मीडियावर 41 हजार फॉलोअर्स आहेत. पण आता तिचे नाव हार्दिकशी जोडले गेल्याने तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट तुफान चालणार आहे. मॉडेलिंग आणि अभिनयात नेहमीच नाव कमवण्याचे स्वप्न पाहणारी माहिका खूप आत्मविश्वासू आणि व्यावसायिक आहे. तिला दहावीच्या बोर्डात 10 सीजीपीए मिळवल्यानंतर तिने अर्थशास्त्रात पदवी प्राप्त केली.
